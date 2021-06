Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek a friss járványadatok.","shortLead":"Megjöttek a friss járványadatok.","id":"20210603_koronavirus_elhunyt_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c70303-4db3-49ef-b30a-4c8dfb4f5b4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_koronavirus_elhunyt_fertozott","timestamp":"2021. június. 03. 08:49","title":"Elhunyt 18 beteg, 77-en vannak lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.","shortLead":"Vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.","id":"20210602_Uj_idei_arfolyamcsucsot_allitott_be_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f5a2c3-57a6-4d2a-8002-ebf1663e4cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_Uj_idei_arfolyamcsucsot_allitott_be_a_forint","timestamp":"2021. június. 02. 07:41","title":"Új idei árfolyamcsúcsot állított be a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c6bf1b-57e2-4fa3-9c65-34c6f21df92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több mint ezer speciális mobil és taktikai óvóhelyet gyártunk le, amelyeket Izraelben fognak használni a rakétatámadásokkal szembeni védekezésben.","shortLead":"Több mint ezer speciális mobil és taktikai óvóhelyet gyártunk le, amelyeket Izraelben fognak használni...","id":"20210601_Magyarorszag_ovohelyeket_gyart_Izraelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1c6bf1b-57e2-4fa3-9c65-34c6f21df92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cec8eb-3983-41d3-b4b1-a7c651a05605","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Magyarorszag_ovohelyeket_gyart_Izraelnek","timestamp":"2021. június. 01. 17:33","title":"Magyarország óvóhelyeket gyárt Izraelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A válságkezelésre fordított költségvetések több, mint 80 százalékából a legszennyezőbb szektorokat támogatta számos ország. ","shortLead":"A válságkezelésre fordított költségvetések több, mint 80 százalékából a legszennyezőbb szektorokat támogatta számos...","id":"20210602_A_vilagjarvany_ota_is_ontik_a_penzt_a_fosszilis_energiahordozokba_a_G7_orszagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0be746c-8b8a-45c2-aa72-618173b99ec4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_A_vilagjarvany_ota_is_ontik_a_penzt_a_fosszilis_energiahordozokba_a_G7_orszagok","timestamp":"2021. június. 02. 05:48","title":"A világjárvány óta is öntik a pénzt a fosszilis energiahordozókba a G7 országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 2000 lóerős villanyautó immár nem ígéret, hanem nagyon is valóság – videón, ahogy a Rimac legyorsulja a legdurvább Ferrarit.","shortLead":"A közel 2000 lóerős villanyautó immár nem ígéret, hanem nagyon is valóság – videón, ahogy a Rimac legyorsulja...","id":"20210602_a_horvatok_elkeszitettek_azt_amit_mi_meg_csak_tervezunk_az_igazi_szuperautot__video_rimac_nevera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb0a7c3-748a-4a8e-b780-771d1af60df5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_a_horvatok_elkeszitettek_azt_amit_mi_meg_csak_tervezunk_az_igazi_szuperautot__video_rimac_nevera","timestamp":"2021. június. 02. 09:21","title":"A horvátok elkészítették azt, amit mi még csak tervezünk: az igazi szuperautót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két évig tölgyfahordóban érlelt Medicina cuvée viseli az egykori szövetségi kapitány nevét.","shortLead":"Két évig tölgyfahordóban érlelt Medicina cuvée viseli az egykori szövetségi kapitány nevét.","id":"20210603_1800_palack_bort_kereszteltek_at_Dardai_Pal_tiszteletere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ef45eb-417d-47c8-8a23-fa940a24b434","keywords":null,"link":"/elet/20210603_1800_palack_bort_kereszteltek_at_Dardai_Pal_tiszteletere","timestamp":"2021. június. 03. 08:57","title":"1800 palack bort kereszteltek át Dárdai Pál tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faaea6d6-34da-4a78-af43-14695abf4d64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél év múlva már a másodállásra sem lesz lehetőségük a rendőröknek, a tűzoltóknak vagy a börtönőröknek.","shortLead":"Fél év múlva már a másodállásra sem lesz lehetőségük a rendőröknek, a tűzoltóknak vagy a börtönőröknek.","id":"20210602_Kifacsartak_a_rendvedelmi_dolgozok_megis_kenytelenek_fusizni_hogy_megeljenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faaea6d6-34da-4a78-af43-14695abf4d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db0dac0-5327-4e5c-be0c-e43724699769","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Kifacsartak_a_rendvedelmi_dolgozok_megis_kenytelenek_fusizni_hogy_megeljenek","timestamp":"2021. június. 02. 12:36","title":"Kifacsartak a rendvédelmi dolgozók, mégis kénytelenek fusizni, hogy megéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383984ab-9641-4241-958e-28d19132a6ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két évvel ezelőtti bajnok Michelisz Norbert maradt a Hyundainál, mellette egy magyar csapat is van a mezőnyben, valamint először egy női pilóta is. ","shortLead":"A két évvel ezelőtti bajnok Michelisz Norbert maradt a Hyundainál, mellette egy magyar csapat is van a mezőnyben...","id":"20210603_A_Nurburgingen_harom_magyarral_indul_a_turaautovilagkupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383984ab-9641-4241-958e-28d19132a6ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd09017-7151-41dd-9bb5-f07ca0cfa50f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_A_Nurburgingen_harom_magyarral_indul_a_turaautovilagkupa","timestamp":"2021. június. 03. 10:15","title":"Három magyarral indul a túraautó-világkupa a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]