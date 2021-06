Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bdeb9fe0-4c49-48cb-bed3-5518ff915d5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Audax Renewablesé a hazai piaci kiskereskedelem negyede.","shortLead":"Az Audax Renewablesé a hazai piaci kiskereskedelem negyede.","id":"20210610_Megerkezett_a_ceg_amelyik_elvitte_Meszaros_Lorinc_helyett_az_egyik_legnagyobb_magyar_aramszolgaltatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdeb9fe0-4c49-48cb-bed3-5518ff915d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6409eb3b-8877-4517-bd20-765f6e833e8a","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Megerkezett_a_ceg_amelyik_elvitte_Meszaros_Lorinc_helyett_az_egyik_legnagyobb_magyar_aramszolgaltatot","timestamp":"2021. június. 10. 12:47","title":"Megérkezett a cég, amelyik elvitte Mészáros Lőrinc helyett az egyik legnagyobb magyar áramszolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50ff40f-22f8-4d3d-bb3e-20942d85902e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erzsébet gyerekkori becenevét adták a lányuknak, de nem egyeztettek a név tulajdonosával.","shortLead":"Erzsébet gyerekkori becenevét adták a lányuknak, de nem egyeztettek a név tulajdonosával.","id":"20210609_Harry_hercegek_pont_a_kiralynot_nem_kerdeztek_meg_a_nevadasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a50ff40f-22f8-4d3d-bb3e-20942d85902e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df57ee8a-148f-4725-a5ff-1eb094db7e00","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Harry_hercegek_pont_a_kiralynot_nem_kerdeztek_meg_a_nevadasrol","timestamp":"2021. június. 09. 08:39","title":"Harry hercegék pont a királynőt nem kérdezték meg a névadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3960c817-35e8-4fab-8ae2-0a2d79a830e6","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc 2006. június 10-én hirdette meg gazdasági megszorító programját, amelyről a tavaszi választások előtt nem beszélt. A halogatás és a hamarosan kirobbant világválság miatt a csomag teljes kudarcot vallott.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc 2006. június 10-én hirdette meg gazdasági megszorító programját, amelyről a tavaszi választások előtt...","id":"20210610_Nem_kell_felni_nem_fog_fajni_2006_Gyurcsany_Ferenc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3960c817-35e8-4fab-8ae2-0a2d79a830e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c318a800-f516-41f2-a8fc-ab0d37324278","keywords":null,"link":"/360/20210610_Nem_kell_felni_nem_fog_fajni_2006_Gyurcsany_Ferenc","timestamp":"2021. június. 10. 17:00","title":"\"Nem kell félni, nem fog fájni\" – 15 éve indult el Gyurcsány a bukásához vezető lejtőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat párt szerint az Állami Számvevőszék büntetései miatt van szükség a pénzre.","shortLead":"A hat párt szerint az Állami Számvevőszék büntetései miatt van szükség a pénzre.","id":"20210610_adomanygyujtes_ellenzeki_osszefogas_allami_szamvevoszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b43e04-a790-4479-a02e-43e12188478a","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_adomanygyujtes_ellenzeki_osszefogas_allami_szamvevoszek","timestamp":"2021. június. 10. 17:13","title":"Adománygyűjtésbe kezd az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a térdelésnek semmi keresnivalója sincs a sportpályákon, egyetért a szurkolók reakciójával. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint a térdelésnek semmi keresnivalója sincs a sportpályákon, egyetért a szurkolók reakciójával. ","id":"20210610_orban_viktor_magyar_valogatott_terdeles_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54660ae2-9007-4e47-ae76-ca5bca2efc92","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_orban_viktor_magyar_valogatott_terdeles_kormanyinfo","timestamp":"2021. június. 10. 11:50","title":"Orbán: „Ezzel a térdelősdivel a legkevésbé sem szimpatizálok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8997f0b-399c-4207-9cae-abe8eb7df12c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210609_Marabu_Feknyuz_Megvetesre_se_melto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8997f0b-399c-4207-9cae-abe8eb7df12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c73ed7-5a2a-4ea4-9a0a-4b303a9bc782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_Marabu_Feknyuz_Megvetesre_se_melto","timestamp":"2021. június. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Megvetésre se méltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Marokkó után Albánia is megnyílik a magyar oltottak előtt.","shortLead":"Marokkó után Albánia is megnyílik a magyar oltottak előtt.","id":"20210609_albania_oltasi_igazolas_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2475fb92-7914-4b86-a3f1-114d07433c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_albania_oltasi_igazolas_megallapodas","timestamp":"2021. június. 09. 19:50","title":"Albániába is lehet menni oltási igazolással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Több veszélyhelyzeti szabály is változik.","shortLead":"Több veszélyhelyzeti szabály is változik.","id":"20210610_Ket_uj_operativ_torzs_alakul_kedvezmenyt_kerhetnek_a_jarvany_miatt_bajba_kerult_adozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b445d011-4385-4573-8f1e-19266c6a88b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_Ket_uj_operativ_torzs_alakul_kedvezmenyt_kerhetnek_a_jarvany_miatt_bajba_kerult_adozok","timestamp":"2021. június. 10. 09:11","title":"Két új operatív törzs alakul, kedvezményt kérhetnek a járvány miatt bajba került adózók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]