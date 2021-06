Nagy port kavart Magyarországon az Orbán-kormány bejelentése, miszerint Budapesten nyit campust a kínai Fudan Egyetem. Az egyetem - amely okiratában deklarálta a kínai kommunista párt szolgálatát - a tervezett Diákváros területén kapna helyet, de nem csak ez okozott felháborodást, hanem a beruházás több mint 500 milliárd forintos költsége is. A Fudan-ügy fejleményeit cikksorozatunkban követheti.

Jövő év december 31-ig kell bemutatni az Országgyűlésnek a Fudan Egyetem budapesti kampuszával kapcsolatos projekt terveit, ezután fognak dönteni róla – mondta el Orbán Viktor a csütörtöki Kormányinfón. Azt is közölte, hogy lesz egy népszavazás, ami „jó alkalom arra, hogy mindenki elmondja a véleményét, az ottani döntést pedig a kormány el fogja fogadni”.

Karácsony Gergely a Facebookon emlékeztetett, hogy a Fidesz még aznap délután beadott egy módosítót a Fudan-törvényhez, amely álláspontja szerint bebetonozná a beruházást, és a kormánynak adná a jogkört, hogy „elvegye a vidéki fiataloknak elérhető lakhatást biztosító Diákváros területét, és eladósítana Magyarországot 500 milliárd forinttal Kínának”. A főpolgármester idézi Gulyás Gergelyt is, aki azt mondta, hogy a Fudan Egyetem ügye „közéleti vitára alkalmatlan”.

„A miniszterelnök azonban téved. Három dologban legalább. Nem lesz kínai kommunista egyetem a Diákváros helyén, csakis a Diákváros épülhet meg ott, hogy legyen elég megfizethető kollégiumi hely a vidéki fiataloknak is. Nem adósodunk el Kínának, nem kell a brutális összegű hitel, ezt közösen írjuk meg a kínai elnöknek a miniszterelnök-jelöltekkel. És téved a miniszterelnök abban is, hogy a kínai kommunista egyetemről budapesti helyi népszavazás dönt majd a választások után. Egyrészt a budapestiek ezekben a napokban nyilvánítanak véleményt a budapesti konzultáció keretében. Másrészt ez nem csak Budapest ügye, hiszen minden magyart tervez eladósítani a kormány és pont a vidéki magyar fiataloknak jelentene elérhető lakhatást a Fudan helyén épülő Diákváros. Harmadrészt nem a választások után, hanem itt és most van erre szükség” – írta Karácsony, aki hozzátette, hogy

országos népszavazás kell, ami még a választások előtt, az erre vonatkozó kezdeményezést a budapesti konzultáció lezárta után kezdeményezni fog.

Múlt hét szombaton tartottak tüntetést Budapesten a kínai Fudan Egyetem fővárosba tervezett kampusza miatt. Az eseményen több ezren vettek részt, beszédet mondott többek között Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára arról beszélt, az egyetem elleni tiltakozásnak nincs értelme, mert még csak a tervezésnél tart a folyamat, sem a költségekről, sem a megvalósításról nincs döntés, csak 2022 második felében várható, elfogadott tervek birtokában. Karácsony szerint mindez azt jelenti, hogy az ellenzék erős fellépése megtette hatását, a kormány meghátrált. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mandinernek adott interjúban azt mondta, hogy támogatják, hogy ha a beruházás feltételei ismertek, akkor a budapestiek népszavazáson dönthessenek arról, akarnak-e Fudan Egyetemet.

Baranyi Krisztina április 17-én jelentette be, hogy helyi népszavást kezdeménye a kínai egyetem ügyében.