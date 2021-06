Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"63c55e42-6f50-4e34-ab27-80937c3ebe2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kisméretű eszköz fontos kutatás része: a szakemberek arra kíváncsiak, hogy ez az összeállítás kibírja-e az űrbéli körülményeket.","shortLead":"A kisméretű eszköz fontos kutatás része: a szakemberek arra kíváncsiak, hogy ez az összeállítás kibírja-e az űrbéli...","id":"20210615_wisa_woodsat_fabol_keszult_muhold_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63c55e42-6f50-4e34-ab27-80937c3ebe2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70dcb38-f5b1-4275-aa30-ffc7c8694cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_wisa_woodsat_fabol_keszult_muhold_urkutatas","timestamp":"2021. június. 15. 13:03","title":"Még idén útnak indul az első fából készült műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c68da7-b7b1-41e9-8519-9933d3ea2481","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szivárogtatók szerint a paramétereket tekintve sok mindenben megegyezik majd a Xiaomi első összecsukható okostelefonja, a Mi Mix Fold a következő generációs változattal.","shortLead":"A szivárogtatók szerint a paramétereket tekintve sok mindenben megegyezik majd a Xiaomi első összecsukható...","id":"20210615_xiaomi_osszecsukhato_telefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95c68da7-b7b1-41e9-8519-9933d3ea2481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aa5637-ae69-46f3-9905-a45863f6d68c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_xiaomi_osszecsukhato_telefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2021. június. 15. 15:03","title":"Már készíti az utánpótlást a Xiaomi, jöhet az újabb összecsukható okostelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b08c93f-daba-465e-afac-25d4bf811c33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 992 fotót és a februárban felvett marsi hangokat szerkesztette össze egy olyan videóba, amit látva olyan érzésünk lehet, mintha ott állnánk a bolygón.","shortLead":"A NASA 992 fotót és a februárban felvett marsi hangokat szerkesztette össze egy olyan videóba, amit látva olyan...","id":"20210614_nasa_mars_perseverance_panoramavideo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b08c93f-daba-465e-afac-25d4bf811c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c081c29-adc0-421f-9d56-3ce154b76895","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_nasa_mars_perseverance_panoramavideo","timestamp":"2021. június. 14. 14:03","title":"Nézzen rá: 360 fokos videót készített a NASA a Marsról, a hangokat is hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3ee739-54d5-4036-b8b8-11044add048d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család megvette a jegyet, a zenekar pedig szerette volna, ha kapnak valamit a pénzükért. ","shortLead":"A család megvette a jegyet, a zenekar pedig szerette volna, ha kapnak valamit a pénzükért. ","id":"20210613_Junkies_koncert_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b3ee739-54d5-4036-b8b8-11044add048d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d4f9ae-ec3f-4e4b-8232-e2f41e6c6378","keywords":null,"link":"/elet/20210613_Junkies_koncert_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 13. 19:29","title":"Nem volt védettségi igazolványa egy családnak, a Junkies a koncert bejáratánál játszott nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fudan Egyetem terve megszilárdítja az ellenzék kritikáit Orbán Viktor keleti fordulata ügyében, és bár a nacionalista politikus bizonyos fokig meghátrált, mégis merészség volna azt állítani, hogy feladta volna az elképzelést – írja a Le Monde-ban megjelent elemzés.","shortLead":"A Fudan Egyetem terve megszilárdítja az ellenzék kritikáit Orbán Viktor keleti fordulata ügyében, és bár a nacionalista...","id":"20210615_Orban_fudan_kina_le_monde_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2cc7ff-433a-46bc-8586-4d3c827181b8","keywords":null,"link":"/360/20210615_Orban_fudan_kina_le_monde_lapszemle","timestamp":"2021. június. 15. 07:45","title":"Le Monde: Kína kísértésbe viszi Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","shortLead":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","id":"20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44c5da-1d8c-4e8d-8532-7f70270949b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","timestamp":"2021. június. 13. 20:30","title":"Megvan a többség az új izraeli kormánynak, Netanjahu 12 év után távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedofiltörvény homofób és transzellenes módosításai ellen hétfőn tüntettek is. Másnap simán átment a törvénycsomag, a Fidesz–KDNP mellett jobbikos képviselők is igennel szavaztak. ","shortLead":"A pedofiltörvény homofób és transzellenes módosításai ellen hétfőn tüntettek is. Másnap simán átment a törvénycsomag...","id":"20210615_karacsony_gergely_marki_zay_peter_fekete_gyor_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c42c1f-a2b2-4d34-9ee3-ab9985236602","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_karacsony_gergely_marki_zay_peter_fekete_gyor_andras","timestamp":"2021. június. 15. 14:09","title":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek azt kérték a Jobbiktól, hogy ne szavazza meg a homofób törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04439f58-9bef-4402-a8d0-6389c47094a3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Összegyűjtöttük, kik azok a játékosok, akiknek fiatal koruk ellenére már meghatározó szerep juthat az Eb-n. Valószínűleg nem az Európa-bajnokság dönt majd a karrierjükről, de szép villanásokra számíthatunk tőlük. ","shortLead":"Összegyűjtöttük, kik azok a játékosok, akiknek fiatal koruk ellenére már meghatározó szerep juthat az Eb-n...","id":"20210614_Eb_fiatal_jatekosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04439f58-9bef-4402-a8d0-6389c47094a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd643446-bdf4-4a90-8a7a-2e6b9a65a725","keywords":null,"link":"/sport/20210614_Eb_fiatal_jatekosok","timestamp":"2021. június. 14. 20:00","title":"Ezekre a fiatalokra érdemes lesz figyelni a 2021-es Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]