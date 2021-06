Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor szerint három rém fenyegeti az országot, az egyik Gyurcsány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor szerint három rém fenyegeti az országot, az egyik Gyurcsány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210617_Radar360_A_Bizottsag_is_vizsgalja_a_homofobtorvenyt_talalkozott_Biden_es_Putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3905b408-1fe0-4bb9-97fa-ea9ddc510b1b","keywords":null,"link":"/360/20210617_Radar360_A_Bizottsag_is_vizsgalja_a_homofobtorvenyt_talalkozott_Biden_es_Putyin","timestamp":"2021. június. 17. 07:50","title":"Radar360: A Bizottság is vizsgálja a homofóbtörvényt, találkozott Biden és Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi vonalon közel egyórás késésekre kell számítani, Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között pótlóbuszok járnak.","shortLead":"A ceglédi vonalon közel egyórás késésekre kell számítani, Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között pótlóbuszok járnak.","id":"20210616_vonat_vasut_cegled","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dc4531-426b-4d23-8a42-fcf009b6adb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_vonat_vasut_cegled","timestamp":"2021. június. 16. 07:15","title":"Ceglédnél zárlat, Mosonmagyaróvárnál egy rossz vágányra futó vonat miatt állt le a vasúti közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több ország vitte volna a gépeket, de nem adtuk, pedig milliárdos üzlet kínálkozott.","shortLead":"Több ország vitte volna a gépeket, de nem adtuk, pedig milliárdos üzlet kínálkozott.","id":"20210616_kecskemet_mig_vadaszrepulo_licit_papp_csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5141ac-da15-468d-b080-6d7ecb4226bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_kecskemet_mig_vadaszrepulo_licit_papp_csaba","timestamp":"2021. június. 16. 07:42","title":"A szakértő szerint a Kecskeméten parkoltatott MiG-ek már csak vashulladéknak jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a0c14-2205-447d-9b83-18f98a338aaa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maine és New Hampshire államban több tucat ember panaszkodott arra, hogy strandolás után valami feketére színezte a talpukat. A jelenséget moszat- vagy hínárlegyek okozták.","shortLead":"Maine és New Hampshire államban több tucat ember panaszkodott arra, hogy strandolás után valami feketére színezte...","id":"20210616_hinar_moszat_legy_strand_part_amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433a0c14-2205-447d-9b83-18f98a338aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01244719-cead-4a42-8719-c0e41c5fd04d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_hinar_moszat_legy_strand_part_amerika","timestamp":"2021. június. 16. 11:42","title":"Fekete lett a strandolók lába Amerikában, de nem a homok és nem is a víz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadták a pedofilellenes törvénycsomagot, amely a Fidesz politikai szándékai szerint összemossa a homoszexuálisokat a pedofilokkal. A Fidesz–KDNP mellett jobbikos képviselők is igennel szavaztak, a többi ellenzéki párt bojkottálta a szavazást.","shortLead":"A jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadták a pedofilellenes törvénycsomagot, amely a Fidesz...","id":"20210615_Elfogadtak_a_homofobtorvenyt_157_kepviselo_kepviselo_szerint_a_homoszexualitas__pedofilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536191e1-630e-4f68-b73c-82d1ecc98812","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_Elfogadtak_a_homofobtorvenyt_157_kepviselo_kepviselo_szerint_a_homoszexualitas__pedofilia","timestamp":"2021. június. 15. 13:35","title":"Elfogadták a homofóbtörvényt: 157 képviselő szerint a homoszexualitás = pedofília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert magánnyomozókat küldtek az alkalmazottakra.","shortLead":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert...","id":"20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91287d7-14d9-4c38-897d-5816cd2ffdf3","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","timestamp":"2021. június. 15. 16:11","title":"Az alkalmazottak után szaglászott a francia IKEA, egymillió eurós bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Steven Spielberg rendező és a forgatókönyvírói és produceri székbe átülő George Lucas negyven évvel ezelőtt arra vállalkoztak, hogy elkészítsék az abszolút kalandfilmet. A végeredmény több mint félmilliárd dollár bevétel és a filmtörténelem egyik legrégebben futó és legkedveltebb filmsorozata lett.","shortLead":"Steven Spielberg rendező és a forgatókönyvírói és produceri székbe átülő George Lucas negyven évvel ezelőtt arra...","id":"202123_indiana_jones_40__kalandban_verhetetlen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dda0328-a998-4b4d-a257-028a37c59ac6","keywords":null,"link":"/360/202123_indiana_jones_40__kalandban_verhetetlen","timestamp":"2021. június. 15. 17:00","title":"Kalandban verhetetlen: 40 éves az Indiana Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c55e42-6f50-4e34-ab27-80937c3ebe2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kisméretű eszköz fontos kutatás része: a szakemberek arra kíváncsiak, hogy ez az összeállítás kibírja-e az űrbéli körülményeket.","shortLead":"A kisméretű eszköz fontos kutatás része: a szakemberek arra kíváncsiak, hogy ez az összeállítás kibírja-e az űrbéli...","id":"20210615_wisa_woodsat_fabol_keszult_muhold_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63c55e42-6f50-4e34-ab27-80937c3ebe2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70dcb38-f5b1-4275-aa30-ffc7c8694cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_wisa_woodsat_fabol_keszult_muhold_urkutatas","timestamp":"2021. június. 15. 13:03","title":"Még idén útnak indul az első fából készült műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]