Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7f1fac1d-f19d-4756-b81d-c6d476bc4096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dán válogatott csapatkapitánya szerint az elmúlt napokban nem a foci volt a legfontosabb.","shortLead":"A dán válogatott csapatkapitánya szerint az elmúlt napokban nem a foci volt a legfontosabb.","id":"20210617_simon_kjaer_christian_eriksen_dan_valogatott_foci_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1fac1d-f19d-4756-b81d-c6d476bc4096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aae9a7-7e3a-4e10-99ce-57ef80c5853c","keywords":null,"link":"/elet/20210617_simon_kjaer_christian_eriksen_dan_valogatott_foci_eb","timestamp":"2021. június. 17. 15:20","title":"Kjaer: Ma Eriksenért fogunk játszani, és Dániáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő adósok akár befektetési lehetőséget is láthattak abban, hogy hosszú ideig nem kell a hitelüket törleszteni. De vajon megérte-e nekik?","shortLead":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő...","id":"20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82920adc-4177-42fe-a8ad-a85c15515971","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","timestamp":"2021. június. 16. 15:02","title":"Aki tudta volna fizetni a részleteket, az most már szinte biztosan megbánta, hogy belépett a hitelmoratóriumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b","c_author":"Balogh Ádám","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes szakértők és kormányzati stratégiai dokumentumok szerint is magas kitettséget és függőséget jelez, hogy Magyarország villamosenergia-importja az elmúlt évtizedben stabilan harminc százalék körül ingadozott. Az EU és így Magyarország által is célul tűzött 2050-es klímasemlegesség elérésének egyik feltétele azonban éppen annak a valóságot már régen nem fedő gondolkodásnak a meghaladása, hogy az országok szigetszerűen működnek az európai energiarendszerben, és minden időpillanatban vagy tetszőleges időhorizonton a belső keresletet belső kínálatból kell fedezni. A klímasemlegességet az EU országai csak együtt, egy hatékonyan működő villamosáram-piaccal és összekapcsolt infrastruktúrával képesek elérni, biztosítva, hogy a különböző forrásokból, különböző országokban versenyképesen és zölden előállított áram mindenhova eljusson. ","shortLead":"Egyes szakértők és kormányzati stratégiai dokumentumok szerint is magas kitettséget és függőséget jelez...","id":"20210617_Az_aramimport_nem_kockazat_hanem_a_klimasemlegesseg_feltetele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df88265d-8fed-4949-848a-50335931d4ea","keywords":null,"link":"/zhvg/20210617_Az_aramimport_nem_kockazat_hanem_a_klimasemlegesseg_feltetele","timestamp":"2021. június. 17. 10:50","title":"Az áramimport nem kockázat, hanem a klímasemlegesség feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székely Kriszta, a színház rendezője saját melegségének megéléséről, a „középkorú, nős, fehér férfiak szexuális zaklatásairól” írt.","shortLead":"Székely Kriszta, a színház rendezője saját melegségének megéléséről, a „középkorú, nős, fehér férfiak szexuális...","id":"20210616_Sulyos_a_tarsadalomra_veszelyes_hazugsag__A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_kiall_a_homofobtorveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab783eb2-2848-46ee-a975-e7f08accff96","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Sulyos_a_tarsadalomra_veszelyes_hazugsag__A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_kiall_a_homofobtorveny_ellen","timestamp":"2021. június. 16. 14:19","title":"„Súlyos, a társadalomra veszélyes hazugság” – A Katona József Színház is kiáll a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37e25-2165-430f-b61c-de6c4b779450","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több filmben dolgoztak együtt, és látszólag jó volt a kapcsolatuk.","shortLead":"Több filmben dolgoztak együtt, és látszólag jó volt a kapcsolatuk.","id":"20210616_Hires_filmrendezo_jelentett_besugokent_Ruttkai_Evarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37e25-2165-430f-b61c-de6c4b779450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9ebc21-4367-40b1-866c-e741571e34e8","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Hires_filmrendezo_jelentett_besugokent_Ruttkai_Evarol","timestamp":"2021. június. 16. 12:55","title":"Híres filmrendező jelentett besúgóként Ruttkai Éváról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AstraZenecával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy abból már egy is hatásos a Delta nevű variánssal szemben, de egy második adag még tovább növeli a védelmet.","shortLead":"Az AstraZenecával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy abból már egy is hatásos a Delta nevű variánssal...","id":"20210617_ema_vakcina_oltoanyag_mutans_varians_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f131f32-2a93-4841-aad9-774a6ea1a518","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_ema_vakcina_oltoanyag_mutans_varians_koronavirus","timestamp":"2021. június. 17. 20:33","title":"Az EMA szerint az engedélyezett vakcinák a mutánsok ellen is védenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470abe2c-1b61-4104-98ad-f3869715e4a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kislányt kendőkbe tekerve tette valaki a dobozba, majd azzal együtt útnak indította a folyón.","shortLead":"A kislányt kendőkbe tekerve tette valaki a dobozba, majd azzal együtt útnak indította a folyón.","id":"20210617_doboz_baba_kislany_gangesz_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=470abe2c-1b61-4104-98ad-f3869715e4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5acd65-59df-4e7f-ab45-3d3637530928","keywords":null,"link":"/elet/20210617_doboz_baba_kislany_gangesz_india","timestamp":"2021. június. 17. 15:14","title":"Dobozba tett baba úszott a Gangeszben, egy hajós mentette ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214463a7-18eb-4518-b6e9-625f32a3d85a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikus, volt alkotmánybíró, a napokban megjelent Államcsínytevők című könyv szerzője a HVG hetilapnak adott interjújában úgy fogalmazott, ma már nagyon sokan egyetértenek vele abban, hogy az államcsíny lopakodó módon bekövetkezett.","shortLead":"Az akadémikus, volt alkotmánybíró, a napokban megjelent Államcsínytevők című könyv szerzője a HVG hetilapnak adott...","id":"20210616_Voros_Imre_alaptorveny_demokracia_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=214463a7-18eb-4518-b6e9-625f32a3d85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb26c51-c48f-4aeb-ac0c-d97c315fe8c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Voros_Imre_alaptorveny_demokracia_interju","timestamp":"2021. június. 16. 16:44","title":"Vörös Imre alkotmányjogász: A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]