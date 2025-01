Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"237c390c-e7b9-43ce-a74e-edd1e6e39cef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A titkos bevetés még szeptemberben történt, most hoztak nyilvánosságra róla felvételeket.","shortLead":"A titkos bevetés még szeptemberben történt, most hoztak nyilvánosságra róla felvételeket.","id":"20250102_izraeli-kommandosok-sziriai-raketagyar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/237c390c-e7b9-43ce-a74e-edd1e6e39cef.jpg","index":0,"item":"182b2cea-2887-48b3-8f39-85995a6e24fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_izraeli-kommandosok-sziriai-raketagyar-video","timestamp":"2025. január. 02. 21:40","title":"Izraeli kommandósok megsemmisítettek egy szíriai rakétagyárat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01626cb7-4afe-4f2f-937f-e82102c52a08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nagyon híres színészről van szó – most bevallotta bűnét. ","shortLead":"Egy nagyon híres színészről van szó – most bevallotta bűnét. ","id":"20250103_Kiderult-ki-cserelte-ki-Mark-Ruffalo-kellekcigarettajat-igazi-fuves-cigire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01626cb7-4afe-4f2f-937f-e82102c52a08.jpg","index":0,"item":"bcb6c648-ed15-4235-9094-0f6a878a5b58","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_Kiderult-ki-cserelte-ki-Mark-Ruffalo-kellekcigarettajat-igazi-fuves-cigire","timestamp":"2025. január. 03. 12:22","title":"Kiderült, ki cserélte füves cigire Mark Ruffalo kellékcigarettáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok vizsgálják, hogy lehet-e összefüggés a két eset között. ","shortLead":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok...","id":"20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257.jpg","index":0,"item":"b17988e3-1b44-4e61-8816-3d2db2c77a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","timestamp":"2025. január. 02. 06:37","title":"Tűzijátékok és gáztartályok voltak a vegasi Trump Hotel előtt felrobbant Cybertruckban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e55de5-3aa7-4ef8-b6d9-2de43992ab8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok helyen fűteni sem tudnak.","shortLead":"Sok helyen fűteni sem tudnak.","id":"20250102_Aram-futes-Csongrad-aramszunet-telepulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7e55de5-3aa7-4ef8-b6d9-2de43992ab8d.jpg","index":0,"item":"a5eba2a6-8c1c-424f-aef0-a3bf233a1b00","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Aram-futes-Csongrad-aramszunet-telepulesek","timestamp":"2025. január. 02. 14:01","title":"Megszűnt az áramellátás több csongrádi településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5385bc3c-a1ab-463d-a5a5-757e871b9bbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzent az első kerület polgármesterének a Momentum volt elnöke. ","shortLead":"Üzent az első kerület polgármesterének a Momentum volt elnöke. ","id":"20250103_fekete-gyor-andras-halaszbastya-kordon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5385bc3c-a1ab-463d-a5a5-757e871b9bbf.jpg","index":0,"item":"6a3f2db4-b9a0-464e-8df0-7b03b3e9aa3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_fekete-gyor-andras-halaszbastya-kordon","timestamp":"2025. január. 03. 09:50","title":"Fekete-Győr András akár el is bontaná a Halászbástyánál felállított kordont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0144b6-2481-464f-bd70-abdc3378633d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Végzet közgazdásza szerint, ha visszafogják Trumpot, akkor 2025-ben túlságosan nagy infláció nélkül is lehet növekedés.","shortLead":"A Végzet közgazdásza szerint, ha visszafogják Trumpot, akkor 2025-ben túlságosan nagy infláció nélkül is lehet...","id":"20250103_Roubini-trump-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f0144b6-2481-464f-bd70-abdc3378633d.jpg","index":0,"item":"ed0e8c73-ce9b-4f05-948b-ae9b32032a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Roubini-trump-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. január. 03. 12:34","title":"Roubini: Akár jó végeredménye is lehet Trump rossz gazdasági elképzeléseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb13ff6e-8400-4fa6-bd90-7f46a0ce61b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 42 éves férfi meghalt a támadásban.","shortLead":"A 42 éves férfi meghalt a támadásban.","id":"20250101_Azonositottak-a-New-Orleans-i-tomeggyilkost-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb13ff6e-8400-4fa6-bd90-7f46a0ce61b2.jpg","index":0,"item":"efdb5155-328e-48af-8fce-5fae5f83a69e","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Azonositottak-a-New-Orleans-i-tomeggyilkost-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 18:38","title":"Azonosították a New Orleans-i tömeggyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így javítanának a közbiztonságon az amerikai városban, ahol legutóbb újév első napján hajtott a szilvesztert ünneplő tömegbe egy ámokfutó. ","shortLead":"Így javítanának a közbiztonságon az amerikai városban, ahol legutóbb újév első napján hajtott a szilvesztert ünneplő...","id":"20250102_Playstation-fegyver-templom-csere-New-Orleans-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e.jpg","index":0,"item":"286cb55d-0ee4-496e-a232-476d44819772","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_Playstation-fegyver-templom-csere-New-Orleans-USA","timestamp":"2025. január. 02. 16:59","title":"Playstationre cserélhették fegyvereiket egy templom parkolójában a New Orleans-iak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]