[{"available":true,"c_guid":"30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva és Washington is arról beszél, hogy választásokra lenne szükség Ukrajnában. Kijev orosz destabilizációtól tart, egy volt miniszter szerint mindkét nagyhatalom ki akarja iktatni Zelenszkijt.","shortLead":"Moszkva és Washington is arról beszél, hogy választásokra lenne szükség Ukrajnában. Kijev orosz destabilizációtól tart...","id":"20250204_ukrajna-egyesult-allamok-oroszorszag-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10.jpg","index":0,"item":"569e0e50-194a-4eb2-9b17-4b91e39b1f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_ukrajna-egyesult-allamok-oroszorszag-valasztas","timestamp":"2025. február. 04. 10:57","title":"Megdöbbentette az ukránokat, hogy az Egyesült Államokban ugyanazt akarják, mint Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan máshol kell belépnie a YouTube-ba, ha a fiókjától függetlenül szeretne tartalmat fogyasztani.","shortLead":"Hamarosan máshol kell belépnie a YouTube-ba, ha a fiókjától függetlenül szeretne tartalmat fogyasztani.","id":"20250204_google-youtube-alkalmazas-vendeg-mod-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"c35e110e-cf5e-4726-b7a1-ddedb0783eba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_google-youtube-alkalmazas-vendeg-mod-valtozas","timestamp":"2025. február. 04. 16:03","title":"Nem vész el, csak átalakul az egyik funkció a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b3543c-5356-40d0-9a4c-4dcfc948a23a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jobb mihamarabb telepíteni az androidos mobilokra most megjelenő frissítést, mert elég komoly biztonsági réseket foltozott be a Google.","shortLead":"Jobb mihamarabb telepíteni az androidos mobilokra most megjelenő frissítést, mert elég komoly biztonsági réseket...","id":"20250204_google-android-februari-hibajavitas-sulyos-serulekenysegek-zero-day","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99b3543c-5356-40d0-9a4c-4dcfc948a23a.jpg","index":0,"item":"70cd7a23-7f63-49ca-bdea-821085bb2cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_google-android-februari-hibajavitas-sulyos-serulekenysegek-zero-day","timestamp":"2025. február. 04. 11:03","title":"Vészfrissítés jött az Androidhoz, egy súlyos hibát már a támadók is kihasználtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174aa3b8-4e42-4e52-bbb9-2e11c5abffd8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államokban a madárinfluenza miatt tojáshiány alakult ki, a termék ára kétharmadával nőtt tavaly. ","shortLead":"Az Egyesült Államokban a madárinfluenza miatt tojáshiány alakult ki, a termék ára kétharmadával nőtt tavaly. ","id":"20250205_usa-tojashiany-lopas-madarinfluenza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/174aa3b8-4e42-4e52-bbb9-2e11c5abffd8.jpg","index":0,"item":"8479cc87-cf52-4149-890b-16328dd60e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_usa-tojashiany-lopas-madarinfluenza","timestamp":"2025. február. 05. 09:11","title":"100 ezer tojást loptak el egy amerikai boltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség halált okozó súlyos testi sértés gyanúja miatt nyomoz a nő halálának ügyében.","shortLead":"A rendőrség halált okozó súlyos testi sértés gyanúja miatt nyomoz a nő halálának ügyében.","id":"20250203_iskola-bombariado-bombafenyegetes-sz-ervin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225.jpg","index":0,"item":"0c12b65a-6c06-4b6c-ae69-fa2ad9ec619b","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_iskola-bombariado-bombafenyegetes-sz-ervin","timestamp":"2025. február. 03. 19:21","title":"Januárban halt meg az anyja a 15 éves fiúnak, aki bombafenyegetést küldött 46 iskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b23a2b-edc4-4306-a936-3e0491e304f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Négy lakást már vásároltak, egy pedig folyamatban van abból a pénzből, amit a demonstráción gyűjtöttek össze.","shortLead":"Négy lakást már vásároltak, egy pedig folyamatban van abból a pénzből, amit a demonstráción gyűjtöttek össze.","id":"20250204_lakhatas-Influenszer-tuntetes-lakasvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44b23a2b-edc4-4306-a936-3e0491e304f4.jpg","index":0,"item":"f1372477-c9d3-4ac6-9b02-e3daeefb11a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_lakhatas-Influenszer-tuntetes-lakasvasarlas","timestamp":"2025. február. 04. 17:30","title":"Nyolc fiatal lakhatását biztosították egy évvel az Influenszer-tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad388f29-aee1-4588-bfaf-9de53cbe00d8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök emellett az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalának nyújtott támogatások megszüntetéséről is döntött.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök emellett az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalának nyújtott támogatások...","id":"20250205_donald-trump-usa-ensz-unesco-emberi-jogi-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad388f29-aee1-4588-bfaf-9de53cbe00d8.jpg","index":0,"item":"065c23ea-dd95-4af9-918c-713e83197b1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_donald-trump-usa-ensz-unesco-emberi-jogi-tanacs","timestamp":"2025. február. 05. 06:12","title":"Trump az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából is kiléptette az USA-t, és az UNESCO-tagságot is felülvizsgáltatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbcb58e-ee25-470e-ac50-c1a57db0f8bb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Dow Jones, az S&P 500 és a NASDAQ is jóval alacsonyabban nyitott, mint ahol pénteken, a vámok bejelentése előtt abbamaradt a kereskedés.","shortLead":"A Dow Jones, az S&P 500 és a NASDAQ is jóval alacsonyabban nyitott, mint ahol pénteken, a vámok bejelentése előtt...","id":"20250203_donald-trump-usa-tozsde-dow-jones-nasdaq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbbcb58e-ee25-470e-ac50-c1a57db0f8bb.jpg","index":0,"item":"fbfb67b9-fcce-433e-94de-100ce50ae712","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-usa-tozsde-dow-jones-nasdaq","timestamp":"2025. február. 03. 15:50","title":"Erőteljes mínusszal nyitottak az amerikai tőzsdék a vámhírek utáni hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]