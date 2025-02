Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"35e6b448-e3f2-4710-bd88-fd9095e29995","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség bekeményített, de szerintük a gyártóknak is lépniük kell.","shortLead":"A rendőrség bekeményített, de szerintük a gyártóknak is lépniük kell.","id":"20250206_london-telefonlopas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e6b448-e3f2-4710-bd88-fd9095e29995.jpg","index":0,"item":"7bb9656d-c30d-4c7a-a804-381e1364f63a","keywords":null,"link":"/elet/20250206_london-telefonlopas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 06. 11:35","title":"Annyira megszaporodtak a telefonlopások Londonban, hogy milliárdokat kaszálnak a bűnbandák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4deeda9-e9c6-4acb-83d7-25f9aec626d9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A brazil balhátvéd a Real Madridnál töltötte pályafutása legszebb éveit.","shortLead":"A brazil balhátvéd a Real Madridnál töltötte pályafutása legszebb éveit.","id":"20250206_labdarugas-real-madrid-marcelo-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4deeda9-e9c6-4acb-83d7-25f9aec626d9.jpg","index":0,"item":"12c417ee-eaf7-40d6-ab59-c559b52eed84","keywords":null,"link":"/sport/20250206_labdarugas-real-madrid-marcelo-visszavonulas","timestamp":"2025. február. 06. 15:08","title":"Marcelo érzelmes videóban jelentette be, hogy visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a96eb9-e75d-460e-b015-00ec92877482","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki az aréna hatodik emeletén.","shortLead":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki az aréna hatodik emeletén.","id":"20250205_puskas-arena-tuzeset-tuzoltok-oltas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a96eb9-e75d-460e-b015-00ec92877482.jpg","index":0,"item":"4a44b229-1420-4de2-943d-5e297f4a9197","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_puskas-arena-tuzeset-tuzoltok-oltas-video","timestamp":"2025. február. 05. 17:49","title":"Videón a tűzoltók küzdelme a Puskás Arénában felcsapó lángokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402b5340-683c-44f7-a151-fa06752c8e5c","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Szüntelenül keresik a horvát gazdaság vezető politikusai az átlagosnál magasabb infláció rejtélyes okát, miközben újabb ársapkákkal próbálják felvenni ellene a harcot, és persze megőrizni a népszerűséget. 