Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi, akit felfegyverkezve elkövetett rablás és lopás miatt kerestek, hiába igyekezett inkognitóban maradni.","shortLead":"A férfi, akit felfegyverkezve elkövetett rablás és lopás miatt kerestek, hiába igyekezett inkognitóban maradni.","id":"20250214_tenerife-korhaz-kulonosen-veszelyes-magyar-bunozo-felfegyverkezve-elkovetett-rablas-kiadatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"a4562e6c-9549-4e33-a6ee-778e8836524b","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_tenerife-korhaz-kulonosen-veszelyes-magyar-bunozo-felfegyverkezve-elkovetett-rablas-kiadatas","timestamp":"2025. február. 14. 16:15","title":"Tenerifei kórházban bukkantak rá egy különösen veszélyes magyar bűnözőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14284e8-55aa-4b0f-a281-d77bbbfd2c18","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Országos sztori lett abból, hogy Deutsch Tamás EP-képviselőnek a testület Költségvetési Ellenőrző Bizottságának ülésén levezetőként kellett beugrania, és újra meg újra belegabalyodott az angol mondatokba. Tény, a Rigó utcai nyelvvizsga nem készít fel erre a helyzetre, és megvan a bája annak, ha valakit kifutószériás orosztanárok vezettek be az angol nyelvbe, de Kossuth Lajosnak sem kellett a Duolingo, hogy megtanulja. Emellett a Duma Aktuál csapatának köszönhetően kiderült az is, mikor lehet példálózni az utolsó kólával a sivatagban. ","shortLead":"Országos sztori lett abból, hogy Deutsch Tamás EP-képviselőnek a testület Költségvetési Ellenőrző Bizottságának ülésén...","id":"20250215_duma-aktual-deutsch-tamas-ep-kepviselo-kiejtes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a14284e8-55aa-4b0f-a281-d77bbbfd2c18.jpg","index":0,"item":"aca4da09-17b5-4b9f-af1c-0e241b9b1fc4","keywords":null,"link":"/360/20250215_duma-aktual-deutsch-tamas-ep-kepviselo-kiejtes-video","timestamp":"2025. február. 15. 17:30","title":"Duma Aktuál: Lecc sztart dö konverzésön!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fertőszentmiklósról és Kapuvárról utazókat Csornáig pótlóbusz szállítja.","shortLead":"A Fertőszentmiklósról és Kapuvárról utazókat Csornáig pótlóbusz szállítja.","id":"20250216_babot-gazolas-vonat-kesesek-gyor-megye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"2478f19d-1ffd-4b1b-a3f9-919cb556fb8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_babot-gazolas-vonat-kesesek-gyor-megye","timestamp":"2025. február. 16. 14:52","title":"Gázolt a vonat a Győr megyei Babótnál, késésekre, hosszabb menetidőre kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6730b851-50cc-478b-8307-c29872114484","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt héten kész pánik tört ki a tojáshiány miatt az Egyesült Államokban, sok helyen üresek a polcok, de az éttermek, pékségek és reggelizők is bajban vannak. Eközben az árak hétről hétre történelmi csúcsot döntenek. ","shortLead":"Az elmúlt héten kész pánik tört ki a tojáshiány miatt az Egyesült Államokban, sok helyen üresek a polcok, de...","id":"20250216_amerika-tojas-valsag-inflacio-madarinfluenza-h5n1-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6730b851-50cc-478b-8307-c29872114484.jpg","index":0,"item":"6d7df522-aaed-49b5-87db-884b585a2907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_amerika-tojas-valsag-inflacio-madarinfluenza-h5n1-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 10:00","title":"Súlyosbodik az amerikai tojásválság, a boltok limitálják a kiadható mennyiséget, a pékségek és éttermek is bajban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef138e9b-2d87-4a5c-bfb7-896f422b5f05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A médium bezárására Elon Musk szólított fel. ","shortLead":"A médium bezárására Elon Musk szólított fel. ","id":"20250214_szabad-europa-finanszirozas-elon-musk-doge-keller-alant-akos-szalai-balint-tavozas-kozos-megegyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef138e9b-2d87-4a5c-bfb7-896f422b5f05.jpg","index":0,"item":"bf9af995-0dd7-4b9b-a120-cabab486eca8","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_szabad-europa-finanszirozas-elon-musk-doge-keller-alant-akos-szalai-balint-tavozas-kozos-megegyezes","timestamp":"2025. február. 14. 16:50","title":"Két újságíró már elköszönt a Szabad Európától, amelynek veszélybe került a finanszírozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba698cf5-edf5-4684-816f-7ba87f71e090","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök állítja azt is, hogy Oroszország háborúra készülhet jövőre a NATO ellen.","shortLead":"Az ukrán elnök állítja azt is, hogy Oroszország háborúra készülhet jövőre a NATO ellen.","id":"20250214_Zelenszkij-kijelentette-hogy-Ukrajna-soha-nem-fogja-orosznak-elismerni-a-megszallt-teruleteket-putyin-haboru-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba698cf5-edf5-4684-816f-7ba87f71e090.jpg","index":0,"item":"bb69822a-74bc-49c1-bff9-ca0825a493b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_Zelenszkij-kijelentette-hogy-Ukrajna-soha-nem-fogja-orosznak-elismerni-a-megszallt-teruleteket-putyin-haboru-trump","timestamp":"2025. február. 14. 19:15","title":"Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna soha nem fogja orosznak elismerni a megszállt területeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819213d6-6979-4ebf-96ee-355b4603adb9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai adminisztráció több intézményénél jelentettek be leépítéseket a kormányzati hatékonyság és a költségek lefaragásának jegyében pénteken.","shortLead":"Az amerikai adminisztráció több intézményénél jelentettek be leépítéseket a kormányzati hatékonyság és a költségek...","id":"20250215_Elon-Musk-Trump-tisztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/819213d6-6979-4ebf-96ee-355b4603adb9.jpg","index":0,"item":"ddeb4cd4-f613-4eaa-85cc-fb2ff619213a","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Elon-Musk-Trump-tisztogatas","timestamp":"2025. február. 15. 08:36","title":"Alaposan belekezdett Elon Musk a tisztogatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03f3cec-ac41-4759-98c4-d2fbc1c8454f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250216_Balesetet-szenvedett-egy-heteves-kisfiu-a-balatonfuredi-kilatonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f03f3cec-ac41-4759-98c4-d2fbc1c8454f.jpg","index":0,"item":"1c663b19-8a43-42ac-8088-c309b91d3e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Balesetet-szenvedett-egy-heteves-kisfiu-a-balatonfuredi-kilatonal","timestamp":"2025. február. 16. 14:07","title":"Balesetet szenvedett egy hétéves kisfiú a balatonfüredi kilátónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]