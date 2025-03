Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6f7d9795-d97b-4312-b758-77774025004c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem bírta elengedni a történteket.","shortLead":"Nem bírta elengedni a történteket.","id":"20250307_buntetofekezes-BMW-busz-eger-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f7d9795-d97b-4312-b758-77774025004c.jpg","index":0,"item":"5898da74-dd59-403c-acc6-b2e245ca3a11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_buntetofekezes-BMW-busz-eger-video","timestamp":"2025. március. 07. 12:35","title":"Büntetőfékezgetésbe kezdett a városi busz előtt a megsértődött BMW-s – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A pénzügyi döntéseinket nem pusztán a logika, hanem az érzelmek, különféle mentális csapdák és társadalmi hatások is alakítják. A felelőtlen költekezést ezért csak stabil önismerettel és tudatossággal tudjuk elkerülni, különösen olyan időszakokban, amikor még az állam is fogyasztásra ösztönöz. Mit kell tudni a csoportnyomás hatásáról? Miért veszélyes a mentális könyvelés? És mi fán terem a hedonikus adaptáció?","shortLead":"A pénzügyi döntéseinket nem pusztán a logika, hanem az érzelmek, különféle mentális csapdák és társadalmi hatások is...","id":"20250307_Ha-tudja-hogy-mi-a-mentalis-konyveles-vagy-a-hedonikus-adaptacio-kevesebbet-fog-kolteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36140749-491c-45f1-a07c-69666d81e16c.jpg","index":0,"item":"3cf3fa71-0cfa-44a6-8bb3-b9cd02a0563a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250307_Ha-tudja-hogy-mi-a-mentalis-konyveles-vagy-a-hedonikus-adaptacio-kevesebbet-fog-kolteni","timestamp":"2025. március. 07. 08:40","title":"Ha tudja, hogy mi a mentális könyvelés vagy a hedonikus adaptáció, kevesebbet fog költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A produkció intimitás-koordinátora elmondta, mire figyeltek az erotikus jelenetek forgatásakor, amelyekből van bőven a sorozatban. ","shortLead":"A produkció intimitás-koordinátora elmondta, mire figyeltek az erotikus jelenetek forgatásakor, amelyekből van bőven...","id":"20250307_Hunyadi-sorozat-meztelenseg-intimitas-koordinator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8.jpg","index":0,"item":"541ffaa4-0be9-448e-ad87-89617deb71ed","keywords":null,"link":"/kultura/20250307_Hunyadi-sorozat-meztelenseg-intimitas-koordinator","timestamp":"2025. március. 07. 11:37","title":"A Hunyadi showrunnere a meztelen jelenetekről: Mindenki profi és bevállalós volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5211197a-64cd-4950-8582-66938a364a10","c_author":"Munk Veronika","category":"360","description":"Havasi Bertalan maga a szimbóluma annak a túlzás nélkül abuzív viszonynak, amit az egymást követő Orbán-kormányok a valódi kérdéseket feltenni kívánó, nem a propagandaközpontból irányított sajtóval kialakítottak és fenntartanak.","shortLead":"Havasi Bertalan maga a szimbóluma annak a túlzás nélkül abuzív viszonynak, amit az egymást követő Orbán-kormányok...","id":"20250307_hvg-munk-veronika-havasi-bertalan-szakmai-lojalitas-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5211197a-64cd-4950-8582-66938a364a10.jpg","index":0,"item":"3b5a1bf1-22c7-4576-bb04-66a76730094c","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-munk-veronika-havasi-bertalan-szakmai-lojalitas-velemeny","timestamp":"2025. március. 07. 08:00","title":"Munk Veronika: Szakmai lojalitás Orbán testőrével? Röhögni tudnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721c6b3a-b34e-4a15-a777-086ddfe748bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez idén már a második ilyen balesete Elon Musk űrvállalatának, amelyik egy szép napon a Marsig szeretne eljutni.","shortLead":"Ez idén már a második ilyen balesete Elon Musk űrvállalatának, amelyik egy szép napon a Marsig szeretne eljutni.","id":"20250307_spacex-starship-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721c6b3a-b34e-4a15-a777-086ddfe748bd.jpg","index":0,"item":"64b68fd0-3ca0-41a8-92f4-888530905344","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_spacex-starship-robbanas","timestamp":"2025. március. 07. 07:16","title":"Percekkel az indítás után felrobbant a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eac21fa-dd8f-4b04-82b0-be591ce040b4","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"elet","description":"A balatoni mérőpontokon csökkent, a nagy tavak mentén összességében viszont nőtt a biciklisek száma a KSH legújabb kísérleti statisztikája szerint. ","shortLead":"A balatoni mérőpontokon csökkent, a nagy tavak mentén összességében viszont nőtt a biciklisek száma a KSH legújabb...","id":"20250307_ksh-kerekpar-statisztika-balaton-velencei-to","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1eac21fa-dd8f-4b04-82b0-be591ce040b4.jpg","index":0,"item":"7eeafcb9-7e9c-40f6-9386-33ecdd989844","keywords":null,"link":"/elet/20250307_ksh-kerekpar-statisztika-balaton-velencei-to","timestamp":"2025. március. 07. 05:40","title":"Már ezt is méri a KSH: többet bringáztunk a tavak mentén tavaly nyáron, mint előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e5500-e059-40be-b4c5-45f3d92240b3","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A volt német külügyminiszter és alkancellár úgy véli, hogy a következő kancellár, a CDU-s Friedrich Merz előtt akkora feladat tornyosul, mint egykor Adenauer előtt, akinek a háború után meg kellett találnia az ország helyét a nyugati rendszerben.","shortLead":"A volt német külügyminiszter és alkancellár úgy véli, hogy a következő kancellár, a CDU-s Friedrich Merz előtt akkora...","id":"20250306_joschka-fischer-interju-zeit-eu-usa-trump-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/811e5500-e059-40be-b4c5-45f3d92240b3.jpg","index":0,"item":"2615156f-bb00-44a3-980e-6e0c4289566c","keywords":null,"link":"/360/20250306_joschka-fischer-interju-zeit-eu-usa-trump-putyin","timestamp":"2025. március. 06. 15:50","title":"Joschka Fischer: Európa vagy megvédi magát, vagy behódol a nagyhatalmaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be186e13-c3dd-4b8d-baca-673f98381223","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A betegséget még a korai szakaszban azonosították.","shortLead":"A betegséget még a korai szakaszban azonosították.","id":"20250306_polgar-zsuzsa-rak-mutet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be186e13-c3dd-4b8d-baca-673f98381223.jpg","index":0,"item":"20a14ad2-4ddb-4df2-9e32-a9b9353edad8","keywords":null,"link":"/sport/20250306_polgar-zsuzsa-rak-mutet","timestamp":"2025. március. 06. 15:13","title":"Megműtötték a rákbetegséggel küzdő Polgár Zsuzsa sakknagymestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]