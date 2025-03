Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vállalat „szilárd meggyőződése”, hogy a kormányhivatal „a legmagasabb szintű szakmai hozzáértéssel és szigorral járt el”.","shortLead":"A vállalat „szilárd meggyőződése”, hogy a kormányhivatal „a legmagasabb szintű szakmai hozzáértéssel és szigorral járt...","id":"20250314_catl-debrecen-gyar-kornyezethasznalati-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134.jpg","index":0,"item":"dded2aaa-7bf1-40ed-8e2c-d405705cad31","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250314_catl-debrecen-gyar-kornyezethasznalati-engedely","timestamp":"2025. március. 14. 18:41","title":"Reagált a CATL arra, hogy a szakvélemények szerint hibás és hiányos az épülő debreceni gyár környezethasználati engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha valamilyen jövedelem hiányzik a NAV által készített tervezetből, akkor azt ki kell egészíteni, különben bírság és késedelmi pótlék lehet a vége.","shortLead":"Ha valamilyen jövedelem hiányzik a NAV által készített tervezetből, akkor azt ki kell egészíteni, különben bírság és...","id":"20250315_Figyelmeztetes-a-NAV-tol-Elkeszultek-az-adobevallasok-tessek-megnezni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c.jpg","index":0,"item":"3af0bc93-f211-4378-b129-a63b54abfbcf","keywords":null,"link":"/kkv/20250315_Figyelmeztetes-a-NAV-tol-Elkeszultek-az-adobevallasok-tessek-megnezni","timestamp":"2025. március. 15. 13:29","title":"Figyelmeztetés a NAV-tól: Elkészültek az adóbevallások, tessék megnézni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73318e1c-af1c-47d2-abf3-f40bf117143e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Atlético még volt kapusának, Thibaut Courtois-nak is visszaszólt.","shortLead":"Az Atlético még volt kapusának, Thibaut Courtois-nak is visszaszólt.","id":"20250314_atletico-madrid-real-madrid-bajnokok-ligaja-buntetoparbaj-julian-alvarez-kettos-erintes-var-uefa-uzenet-fabrizio-romano-thibaut-courtois","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73318e1c-af1c-47d2-abf3-f40bf117143e.jpg","index":0,"item":"914a6c48-7625-4266-98ee-bd8b0923dcd3","keywords":null,"link":"/sport/20250314_atletico-madrid-real-madrid-bajnokok-ligaja-buntetoparbaj-julian-alvarez-kettos-erintes-var-uefa-uzenet-fabrizio-romano-thibaut-courtois","timestamp":"2025. március. 14. 16:43","title":"Az Atlético Madrid továbbra is tajtékzik a BL-kiesés miatt, most az UEFA-nak címzett kemény üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő ellen nyomoznak tiltott szerencsejáték szervezése miatt.","shortLead":"Egy férfi és egy nő ellen nyomoznak tiltott szerencsejáték szervezése miatt.","id":"20250316_Illegalis-pokerpartit-szamoltak-fel-a-veszpremi-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699.jpg","index":0,"item":"6f336a57-ac7f-4295-9d7e-63e63797851a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Illegalis-pokerpartit-szamoltak-fel-a-veszpremi-rendorok","timestamp":"2025. március. 16. 13:23","title":"Illegális pókerpartit számoltak fel a veszprémi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32387fcb-3b05-4776-b118-3e2a0914391b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mikrobák fontosak az ember egészsége szempontjából. 