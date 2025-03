Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"786f1a3a-5757-4e7b-800a-1e321bf64818","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarországon 2031-ig a GDP 3,3 százalékát is kiteheti az öregedés pluszköltsége.","shortLead":"Magyarországon 2031-ig a GDP 3,3 százalékát is kiteheti az öregedés pluszköltsége.","id":"20250318_idoskori-szegenyseg-elethosszig-dolgozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786f1a3a-5757-4e7b-800a-1e321bf64818.jpg","index":0,"item":"6458c015-b649-4687-84ee-fa120e24219c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_idoskori-szegenyseg-elethosszig-dolgozok","timestamp":"2025. március. 18. 10:26","title":"Az időskori szegénység terjedése miatt nő az élethosszig dolgozók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szerinte ha a kormány annyira békepárti, Orbán felhívhatná Putyint és megkérdezhetné, miért nem fogadja el a tűzszüneti javaslatot.","shortLead":"Szerinte ha a kormány annyira békepárti, Orbán felhívhatná Putyint és megkérdezhetné, miért nem fogadja el a tűzszüneti...","id":"20250317_magyar-peter-pride-poloska-ukrajna-provokator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"966f1db2-1d31-4484-8879-48be4b17408a","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_magyar-peter-pride-poloska-ukrajna-provokator","timestamp":"2025. március. 17. 20:51","title":"Fideszes provokátor várta az utcán Magyar Pétert, aki az ATV-ben elmondta, hogy nem megy ki a Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357e9177-8f60-4904-9a83-ea10388a648f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szlovák miniszterelnök azt is leszögezte, hogy Szlovákia nem vesz részt semmilyen katonai misszióban Ukrajnában.","shortLead":"A szlovák miniszterelnök azt is leszögezte, hogy Szlovákia nem vesz részt semmilyen katonai misszióban Ukrajnában.","id":"20250317_robert-fico-szlovakia-europai-unio-szankcio-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357e9177-8f60-4904-9a83-ea10388a648f.jpg","index":0,"item":"f376297d-b7b2-40e8-919c-0bb99e6f76d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_robert-fico-szlovakia-europai-unio-szankcio-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 17. 16:41","title":"Fico: Soha, semmilyen uniós szankciót nem fogunk támogatni Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Van, aki szerint a költségvetésből finanszírozott delírium kormányzati cél, mert az ideális szavazó az elhülyült, csak a pohár aljáig látó szavazó. Van, aki szerint a kocsmaprogram csak fricska az ellenzék felé. Most érünk el szó szerint a nemzeti kocsmaszintre. ","shortLead":"Van, aki szerint a költségvetésből finanszírozott delírium kormányzati cél, mert az ideális szavazó az elhülyült, csak...","id":"20250316_Karafiath-Orsolya-velemeny-halal-mint-kormanyzati-ajanlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea.jpg","index":0,"item":"435b63c0-23c7-4d9b-aaeb-0bcc5e2b7ca6","keywords":null,"link":"/360/20250316_Karafiath-Orsolya-velemeny-halal-mint-kormanyzati-ajanlat","timestamp":"2025. március. 16. 16:00","title":"Karafiáth Orsolya: A halál mint kormányzati ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy nappal Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalása előtt.","shortLead":"Egy nappal Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalása előtt.","id":"20250317_egyesult-allamok-ukrajnai-haboru-haborus-bunok-icpa-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"b6db0bcf-6f03-4473-919f-5f60dba57671","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_egyesult-allamok-ukrajnai-haboru-haborus-bunok-icpa-kilepes","timestamp":"2025. március. 17. 13:51","title":"Washington váratlanul kilép az ukrajnai háború felelőseit vizsgáló nemzetközi bizottságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f40ee3-f504-4421-944f-f86b8d07b84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a parlament előtt van a Pride betiltására vonatkozó törvényjavaslat.","shortLead":"Már a parlament előtt van a Pride betiltására vonatkozó törvényjavaslat.","id":"20250317_Akar-200-ezer-forintra-is-megbirsagolhatjak-azt-aki-kimegy-a-Pride-ra-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f40ee3-f504-4421-944f-f86b8d07b84e.jpg","index":0,"item":"c22c263a-8052-43fb-8648-4dfbafc4178e","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Akar-200-ezer-forintra-is-megbirsagolhatjak-azt-aki-kimegy-a-Pride-ra-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:14","title":"Akár 200 ezer forintra is megbírságolhatják azt, aki csak kimegy a Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci tudósok egészen jól állnak ennek megvalósításával.","shortLead":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci...","id":"20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8.jpg","index":0,"item":"8109a773-da59-4b3b-a46b-4b450b6732ae","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Sötétben világító fák, otthon világító bútorok jöhetnek – és még értelmük is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Jókai-emlékévben több filmes pályázatot is kiírnak, az elbíráló szakmai zsűrit a Nemzeti Filmintézet állítja össze.","shortLead":"A Jókai-emlékévben több filmes pályázatot is kiírnak, az elbíráló szakmai zsűrit a Nemzeti Filmintézet állítja össze.","id":"20250318_Jokai-tevefilm-Jokai-emlekev-Hanko-Balazs-Schmidt-Maria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a.jpg","index":0,"item":"5f3cf0a6-7e33-44b9-87c8-504170795488","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Jokai-tevefilm-Jokai-emlekev-Hanko-Balazs-Schmidt-Maria","timestamp":"2025. március. 18. 10:43","title":"Jókai-filmpályázatot jelentett be Schmidt Mária, dokusorozat is készül az íróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]