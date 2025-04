Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d39c3c9c-d415-4b3c-be29-1cc5c467ee34","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az új amerikai vámok elsősorban a tengerentúli fogyasztókat és cégeket sújtják, de Európa rosszul teszi, ha megfontolatlanul a bosszúval próbálkozik. Ezt fejti ki elemzésében Eric Frey külpolitikai szerkesztő.","shortLead":"Az új amerikai vámok elsősorban a tengerentúli fogyasztókat és cégeket sújtják, de Európa rosszul teszi, ha...","id":"20250404_Der-Standard-figyelmeztetes-Az-amerikai-gazdasag-lesz-a-Trump-fele-kereskedelmi-haboru-elso-aldozata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d39c3c9c-d415-4b3c-be29-1cc5c467ee34.jpg","index":0,"item":"435138ad-e136-4813-ad8d-267b32c24101","keywords":null,"link":"/360/20250404_Der-Standard-figyelmeztetes-Az-amerikai-gazdasag-lesz-a-Trump-fele-kereskedelmi-haboru-elso-aldozata","timestamp":"2025. április. 04. 15:45","title":"Der Standard-elemzés: Az amerikai gazdaság lesz a Trump-féle kereskedelmi háború első áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bcb0de-97d7-4f0e-b839-ec5950c993f7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egy idős házaspár szerelmének utolsó próbáját, Michael Haneke osztrák rendező Oscar-díjas filmjének színpadi változatát Pogány Judit és Gálffi László megrendítő alakításában a minap mutatták be az Örkény Színházban.","shortLead":"Egy idős házaspár szerelmének utolsó próbáját, Michael Haneke osztrák rendező Oscar-díjas filmjének színpadi változatát...","id":"20250404_hvg-vegso-kiszallas-szerelem-orkeny-szinhaz-pogany-judit-galffi-laszlo-michael-haneke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1bcb0de-97d7-4f0e-b839-ec5950c993f7.jpg","index":0,"item":"5941ea65-967c-4c01-82c9-714dbb9f4520","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-vegso-kiszallas-szerelem-orkeny-szinhaz-pogany-judit-galffi-laszlo-michael-haneke","timestamp":"2025. április. 04. 19:30","title":"Szerelem az, amikor valakit minden körülmények között megőrzöl méltóságában – Pogány Judit és Gálffi László egész életük tudásanyagát viszik a színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5dd22f3-17fb-41ed-8c3e-52d90deeeda2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Família Kft.-ből ismert 97 éves színész a Rózsadombon harcolt, azt mondta, azóta istenhívő.","shortLead":"A Família Kft.-ből ismert 97 éves színész a Rózsadombon harcolt, azt mondta, azóta istenhívő.","id":"20250404_baranyi-laszlo-haboru-trauma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5dd22f3-17fb-41ed-8c3e-52d90deeeda2.jpg","index":0,"item":"ab3e9617-c3e6-433a-a4b7-22fd362ab758","keywords":null,"link":"/elet/20250404_baranyi-laszlo-haboru-trauma","timestamp":"2025. április. 04. 10:56","title":"Baranyi László a világháborús traumáiról beszélt: „Nagyon féltünk, volt, aki mellettem összecsinálta magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8be4040-e424-42ee-b766-69cb31414d82","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A helyiek tojásdobálással, verekedéssel fenyegetik, és azt kérdezik tőle: „Tekenyőt a belemnek hozzanak-e?” – írta az előadó.","shortLead":"A helyiek tojásdobálással, verekedéssel fenyegetik, és azt kérdezik tőle: „Tekenyőt a belemnek hozzanak-e?” – írta...","id":"20250405_Pottyondy-Edina-szerint-mar-ket-erdelyi-telepulesen-lehetetlenitettek-el-az-eloadasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8be4040-e424-42ee-b766-69cb31414d82.jpg","index":0,"item":"1c310fc1-9e00-4f3f-a8a9-2ea5e75b679e","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Pottyondy-Edina-szerint-mar-ket-erdelyi-telepulesen-lehetetlenitettek-el-az-eloadasat","timestamp":"2025. április. 05. 08:42","title":"Pottyondy Edina szerint már két erdélyi településen lehetetlenítették el az előadását a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Putyin magára haragíthatja Trumpot; Trump olyan, mint egy ellen-Kissinger és Amerika saját magát keveri bajba. Orbán Viktor pedig lejáratta ugyan országát, de nyújthatott valamit szövetségesének. Lapszemle a világlapok cikkeiből. ","shortLead":"Putyin magára haragíthatja Trumpot; Trump olyan, mint egy ellen-Kissinger és Amerika saját magát keveri bajba. Orbán...","id":"20250405_nemzetkozi-lapszemle-trump-putyin-orban-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"bb298675-b00b-4715-8e53-f2b8c42c468c","keywords":null,"link":"/360/20250405_nemzetkozi-lapszemle-trump-putyin-orban-netanjahu","timestamp":"2025. április. 05. 11:17","title":"Netanjahu nem a természeti szépségek miatt tölt négy napot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0d2029-e574-4f66-af54-c7ef7187089c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést azzal indokolták a hatóságok, hogy túl sok menekült marad Líbiában, ezzel veszélyeztetik az ország etnikai összetételét.","shortLead":"A döntést azzal indokolták a hatóságok, hogy túl sok menekült marad Líbiában, ezzel veszélyeztetik az ország etnikai...","id":"20250404_Libia-segelyszervezet-kitiltas-ensz-orvosok-hatarok-nelkul-tunezia-menekult-migrans-humanitarius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af0d2029-e574-4f66-af54-c7ef7187089c.jpg","index":0,"item":"086b667b-e017-415d-8fd4-7568789a580b","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_Libia-segelyszervezet-kitiltas-ensz-orvosok-hatarok-nelkul-tunezia-menekult-migrans-humanitarius","timestamp":"2025. április. 04. 20:12","title":"Líbia segélyszervezeteket tilt ki az országból, köztük van az ENSZ menekültügyi szervezete is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabcd42f-0ab4-47c5-85ed-61d4851ff5d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Első körben április végéig függesztették fel a Jaguar Land Roverek USA-ba szállítását, a luxusautó gyártói addig is kidolgozzák a további válaszokat Trump vámháborújára.","shortLead":"Első körben április végéig függesztették fel a Jaguar Land Roverek USA-ba szállítását, a luxusautó gyártói addig is...","id":"20250405_Jaguar-Land-Rover-Egyesult-Allamok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cabcd42f-0ab4-47c5-85ed-61d4851ff5d5.jpg","index":0,"item":"51b9181c-720c-4825-b122-b96bc3840cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Jaguar-Land-Rover-Egyesult-Allamok-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 05. 16:23","title":"Nem küldenek több Jaguar Land Rovert az Egyesült Államokba a vámháború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160212ef-e553-4f98-9e79-f078e73bbda2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2024. december 27-e óta kíséri szoros figyelemmel a 2024 YR2 nevű aszteroidát, és most úgy tűnik, nem a Földbe, hanem a Holdba csapódhat be.","shortLead":"A NASA 2024. december 27-e óta kíséri szoros figyelemmel a 2024 YR2 nevű aszteroidát, és most úgy tűnik, nem a Földbe...","id":"20250404_2024-yr2-aszteroida-becsapodas-fold-megfigyeles-nasa-james-webb-urteleszkop-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160212ef-e553-4f98-9e79-f078e73bbda2.jpg","index":0,"item":"93c8f189-6b68-4332-8fb5-c53a8c1444f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_2024-yr2-aszteroida-becsapodas-fold-megfigyeles-nasa-james-webb-urteleszkop-foto","timestamp":"2025. április. 04. 18:03","title":"Lefotózta a James Webb űrteleszkóp a Földre veszélyes aszteroidát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]