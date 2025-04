Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Néhány hete elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit, illetve az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban. A Duma Aktuál csapata ennek örömére felidézte Tarlós István legjobb aranyköpéseit a korábban felmerült problémákról. Mond valakinek valamit a nagy fakockaszabotázs? Az összeesküvés-elméletekből pedig nincs hiány, Litkai Gergelyék elsősorban a hörcsögtulajdonosoknak és a vonatozóknak ajánlják, hogy figyeljenek. ","shortLead":"Néhány hete elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit, illetve...","id":"20250409_duma-aktual-bkk-metrokocsik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98.jpg","index":0,"item":"8a6a5609-493a-4f3a-b10c-aaf5b3c13684","keywords":null,"link":"/360/20250409_duma-aktual-bkk-metrokocsik","timestamp":"2025. április. 09. 18:30","title":"Klímaválság és fakocka: az orosz metrókocsik története soha nem érhet véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa93f63-b1a4-4972-a53e-1671ef84ea2b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor januárban azt ígérte, Donald Trump elnökké választása a magyar emberek zsebére, családok költségvetésére is jó hatással lesz. Ehelyett a háború továbbra sem ért véget, Trump a magyar gazdaságot is sújtó vámháborút indított, aminek indoklásában a magyarországi korrupció is szerepel, de még Rogán Antalt sem sikerült levetetni a szankciós listáról. Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert, akkor mégis milyen előnyökkel jár a Trump-adminisztráció, és kiderült az is, hogy Rogán Antal szerint nem is a feleségéé azok a sok millió forintot érő luxuscikkek, amikkel fotózkodott. De akkor kié? Videón a HVG kormányinfós kérdései, és a válaszok.","shortLead":"Orbán Viktor januárban azt ígérte, Donald Trump elnökké választása a magyar emberek zsebére, családok költségvetésére...","id":"20250410_trump-elonyok-rogan-felesege-taska-kormanyinfo-kerdesek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfa93f63-b1a4-4972-a53e-1671ef84ea2b.jpg","index":0,"item":"ffcd0d1d-45a1-47f8-9f38-611efdd608aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_trump-elonyok-rogan-felesege-taska-kormanyinfo-kerdesek-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 13:14","title":"Mit profitáltak Trumpból a magyarok, Rogán Barbara lízingelte a luxustáskát? – a HVG kérdései a kormányinfón ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cb188e-9147-45f5-9ea4-253bd74ffa90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök dicsérte a kormány intézkedéseit, megígérte, hogy jön a „vámbéke” és letörik az inflációt is. Orbán Viktor ismét kikelt Ukrajna EU-tagsága ellen és szidta Brüsszelt valamint a Tisza Pártot.","shortLead":"A miniszterelnök dicsérte a kormány intézkedéseit, megígérte, hogy jön a „vámbéke” és letörik az inflációt is. Orbán...","id":"20250411_Orban-Viktor-radiointerju-Kossuth-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35cb188e-9147-45f5-9ea4-253bd74ffa90.jpg","index":0,"item":"dc921ba7-4134-4143-bda2-447eefa4c6c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Orban-Viktor-radiointerju-Kossuth-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 07:39","title":"Orbán Viktor: Aki hatalomért és pénzért bármire képes, abban sosem szabad megbízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A pilóta felkészültsége és a repülőgép állapota mellett a cégvezetés minősége is számít, ha csökkenteni akarja a repülőgép-balesetek valószínűségét – állapítja meg egy friss, a Corvinus Egyetem részvételével zajlott nemzetközi kutatás, amelyben több száz légitársaságot vizsgáltak.","shortLead":"A pilóta felkészültsége és a repülőgép állapota mellett a cégvezetés minősége is számít, ha csökkenteni akarja...","id":"20250411_biztonsagos-repules-legitarsasagok-vallalatiranyitas-penzugyi-szemelyi-jellemzok-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a078437-76c2-48cf-844a-e0dd6a11e6b5.jpg","index":0,"item":"b37eb53e-2674-4870-969b-c64e347a3ef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_biztonsagos-repules-legitarsasagok-vallalatiranyitas-penzugyi-szemelyi-jellemzok-vizsgalata","timestamp":"2025. április. 11. 11:03","title":"Szeretné elkerülni a repülőbaleseteket? Érdemes figyelni a jelekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062a0ef5-c4d9-4dae-8f0b-dbd023e155f1","c_author":"Fetter Dóra - Szentirmai Áron - Tornyos Kata ","category":"elet","description":"Áron egy éve kezdett rendszeresen futni, Dóra hosszú szünet után durálta magát neki újra, Kata viszont sosem szeretett futni, és amikor először próbálta, gyakorlatilag összeomlott. A HVG három huszonéves újságírója néhány héttel ezelőtt úgy döntött, hogy különböző távokon benevez a Telekom Vivicittára, és – ki-ki magához képest – intenzíven edzeni kezdett. Lássuk, mire jutottak.","shortLead":"Áron egy éve kezdett rendszeresen futni, Dóra hosszú szünet után durálta magát neki újra, Kata viszont sosem szeretett...","id":"20250411_telekom-vivicitta-maraton-futas-felkeszules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062a0ef5-c4d9-4dae-8f0b-dbd023e155f1.jpg","index":0,"item":"76694a03-ca7c-4b08-9827-5231c6187029","keywords":null,"link":"/elet/20250411_telekom-vivicitta-maraton-futas-felkeszules","timestamp":"2025. április. 11. 12:29","title":"Aki rákapott, aki újrakezdte és aki mindig utálta – futni kezdtünk, és ez történt velünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is reagált a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalására, amiben az uniós források visszatartásáról beszélt. ","shortLead":"A miniszterelnök is reagált a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalására, amiben az uniós források visszatartásáról...","id":"20250410_Orban-Viktor-Ez-a-magyar-demokracia-sotet-napja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"4be148cf-d112-453b-aa55-ee3931057cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Orban-Viktor-Ez-a-magyar-demokracia-sotet-napja","timestamp":"2025. április. 10. 17:48","title":"Orbán Viktor: Ez a magyar demokrácia sötét napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ azt bizonygatja, hogy a vizsgálatában kifogásolt felépítmény akkor jött létre, amikor Windisch László már nem volt az MNB alelnöke.","shortLead":"Az ÁSZ azt bizonygatja, hogy a vizsgálatában kifogásolt felépítmény akkor jött létre, amikor Windisch László már nem...","id":"20250409_allami-szamvevoszek-mnb-velemenycikk-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346.jpg","index":0,"item":"896f6e9f-47eb-4cff-9a3a-3909cdee36c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_allami-szamvevoszek-mnb-velemenycikk-reagalas","timestamp":"2025. április. 09. 15:08","title":"Kikérte magának a számvevőszék, hogy az elnöke szeme láttára zajlott volna a „Matolcsy-varázslat” a jegybanknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai sajtó szerint az elnök kapkodása hihetetlen romboláshoz vezetett. ","shortLead":"Az amerikai sajtó szerint az elnök kapkodása hihetetlen romboláshoz vezetett. ","id":"20250410_trump-vamok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"7f591ba2-f716-4907-84a8-3f28cea12032","keywords":null,"link":"/360/20250410_trump-vamok-usa","timestamp":"2025. április. 10. 07:30","title":"Trumpnak elég volt pár hónap ahhoz, hogy elmagyarázza: Amerika megbízhatatlan partnere a világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]