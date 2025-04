Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd018083-210a-4e3a-b576-f30f260bd2d2","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A modernitás és a technológia alapvetően szemben áll a hagyományossal és a természetessel. Ennek az évtizedes igazságnak a felszámolásában jelentős szerepe van a mesterséges intelligenciának, amely hatékonyan segítheti az embert az élővilág minden korábbinál jobban magával ragadó megismerésében.","shortLead":"A modernitás és a technológia alapvetően szemben áll a hagyományossal és a természetessel. Ennek az évtizedes...","id":"20250421_ai5-nepi-es-gepi-termeszetvedelem-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd018083-210a-4e3a-b576-f30f260bd2d2.jpg","index":0,"item":"4a504c5c-b4a8-4b13-bc5a-a5f4a89a6cee","keywords":null,"link":"/360/20250421_ai5-nepi-es-gepi-termeszetvedelem-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 21. 08:00","title":"A Fertő tónál azt csicsergik a madarak, hogy az ember már most elkezdte érteni az állatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználót segítő személyi asszisztensként irányíthatja a böngészőt a Microsoft Copilot Vision nevű új mesterséges intelligenciája, melyet már bárki kipróbálhat.","shortLead":"A felhasználót segítő személyi asszisztensként irányíthatja a böngészőt a Microsoft Copilot Vision nevű új mesterséges...","id":"20250422_microsoft-edge-bongeszo-iranyitasa-copilot-vision-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d.jpg","index":0,"item":"cdb4f2bc-7ea5-4584-ab69-a45577b1c5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_microsoft-edge-bongeszo-iranyitasa-copilot-vision-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 08:03","title":"Ez a program átveszi az irányítást a böngészője felett, és éppen ez a lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff414ee6-c8bf-4497-a9a9-2e8991e805d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az MKPK hálával gondol arra, hogy a 88 éves korában elhunyt egyházfő milyen különleges kapcsolatot ápolt a világ magyarságával, Magyarországgal. A pápát méltatják az evangélikusok és a Krisna-tudatú hívők is, a reformátusok nem sietik el a reakciót.","shortLead":"Az MKPK hálával gondol arra, hogy a 88 éves korában elhunyt egyházfő milyen különleges kapcsolatot ápolt a világ...","id":"20250421_Erdo-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff414ee6-c8bf-4497-a9a9-2e8991e805d3.jpg","index":0,"item":"bab541bc-f2c2-47c0-99a1-4e6fbcd99a13","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_Erdo-Peter","timestamp":"2025. április. 21. 12:25","title":"Erdő Péter: Ferenc pápa szerette átlépni a falakat, ajtót nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f8e4d-f21e-4ed0-821c-13ffddd32cd9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hagyományokkal szembemenve Ferenc pápa azt kérte, hogy ne a Vatikánban temessék el. Ahogy a pápasága, a végső búcsúja is egyszerű lesz majd külsőségekben.","shortLead":"A hagyományokkal szembemenve Ferenc pápa azt kérte, hogy ne a Vatikánban temessék el. Ahogy a pápasága, a végső búcsúja...","id":"20250421_ferenc-papa-halala-temetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/516f8e4d-f21e-4ed0-821c-13ffddd32cd9.jpg","index":0,"item":"3ca10d91-be66-4b1d-b5c0-f2e9fd1cb168","keywords":null,"link":"/elet/20250421_ferenc-papa-halala-temetes-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 11:16","title":"Ferenc pápa a saját temetésével is a rendhagyó utat választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24fa538-f086-4d9f-ae4e-25c8e674ad8e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A state department 1789-es megalapítása óta nem volt példa akkora felfordulásra az amerikai diplomáciában, mint amit most Donald Trump tervez.","shortLead":"A state department 1789-es megalapítása óta nem volt példa akkora felfordulásra az amerikai diplomáciában, mint amit...","id":"20250420_Donald-Trump-amerikai-kulugyminiszterium-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e24fa538-f086-4d9f-ae4e-25c8e674ad8e.jpg","index":0,"item":"7c06f7b6-cac5-4ff0-a9f4-90d8d41a11b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250420_Donald-Trump-amerikai-kulugyminiszterium-atalakitas","timestamp":"2025. április. 20. 19:54","title":"Trump fenekestül felforgatná az amerikai diplomáciát, kétszáz éve nem volt ekkora \"reform\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb57d66-c014-46c0-80fe-fe2bef110399","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Al Gore szerint Donald Trump kormánya „alternatív igazságokat” hoz létre. ","shortLead":"Al Gore szerint Donald Trump kormánya „alternatív igazságokat” hoz létre. ","id":"20250422_naci-nemetorszag-trump-kormany-usa-al-gore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddb57d66-c014-46c0-80fe-fe2bef110399.jpg","index":0,"item":"d541e5db-0371-4178-84af-33f41793ba1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_naci-nemetorszag-trump-kormany-usa-al-gore","timestamp":"2025. április. 22. 11:33","title":"A náci Németországhoz hasonlította a Trump-kormányt az USA egykori alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szintet lép az életkor-ellenőrzés az Instagramon, aki lebukik, az korlátozásokkal nézhet szembe.","shortLead":"Szintet lép az életkor-ellenőrzés az Instagramon, aki lebukik, az korlátozásokkal nézhet szembe.","id":"20250422_meta-instagram-fiatalok-eletkor-megallapitasa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"6df457a0-49d4-48e9-bc84-1dfed4d5faa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_meta-instagram-fiatalok-eletkor-megallapitasa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 15:03","title":"Lefüleli a hazudozó fiatalokat az Instagram újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b5bf4b-6a8a-4f2b-9f7b-64fade5537d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok azért körözik Jekatyerina Barabasht, mert kritizálni merte az orosz hadsereget, és ezért akár 10 év börtönbüntetéssel is sújthatják.","shortLead":"Az orosz hatóságok azért körözik Jekatyerina Barabasht, mert kritizálni merte az orosz hadsereget, és ezért akár 10 év...","id":"20250422_orosz-ujsagiro-szokes-hazi-orizet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b5bf4b-6a8a-4f2b-9f7b-64fade5537d5.jpg","index":0,"item":"356622ed-8148-4153-bd11-b47e9e601aa1","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_orosz-ujsagiro-szokes-hazi-orizet-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 22. 08:33","title":"Megszökött egy orosz újságíró a házi őrizetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]