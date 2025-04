Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d8762072-2be9-4bad-b0df-ad3d1f257b9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Johann Wadephul többször érvelt amellett, hogy engedélyezni kellene Kijevnek az orosz területek elleni csapásokat a nyugati országoktól kapott fegyverekkel.","shortLead":"Johann Wadephul többször érvelt amellett, hogy engedélyezni kellene Kijevnek az orosz területek elleni csapásokat...","id":"20250428_nemetorszag-johann-wadephul-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8762072-2be9-4bad-b0df-ad3d1f257b9b.jpg","index":0,"item":"3e5ec348-4f5c-4d82-8a5e-6c044e7eecf9","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_nemetorszag-johann-wadephul-kulugyminiszter","timestamp":"2025. április. 28. 16:12","title":"Putyint felforgató agresszornak nevező politikus lesz Németország új külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"980a383e-b197-46e9-916c-906110b75812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozdonyvezető kezdte el oltani a tüzet. ","shortLead":"A mozdonyvezető kezdte el oltani a tüzet. ","id":"20250427_Kigyulladt-a-morotvonat-Mezotarkanyon-kozel-otven-utasnak-kellett-leszallnia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/980a383e-b197-46e9-916c-906110b75812.jpg","index":0,"item":"1de9756c-6a3f-4617-a82f-14056c4b7f04","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_Kigyulladt-a-morotvonat-Mezotarkanyon-kozel-otven-utasnak-kellett-leszallnia","timestamp":"2025. április. 27. 16:18","title":"Kigyulladt a morotvonat Mezőtárkányon, közel ötven utasnak kellett leszállnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613d7d98-4219-4dd4-bda9-86c1d2ead82a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ülésen 19 előterjesztés vitáját folytatják le.","shortLead":"Az ülésen 19 előterjesztés vitáját folytatják le.","id":"20250428_A-Kover-Laszlo-altal-kiszabott-buntetesekrol-is-szavaz-a-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/613d7d98-4219-4dd4-bda9-86c1d2ead82a.jpg","index":0,"item":"61bb4ee3-b5e4-445e-81ce-7431e076d1c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_A-Kover-Laszlo-altal-kiszabott-buntetesekrol-is-szavaz-a-parlament","timestamp":"2025. április. 28. 08:25","title":"A Kövér László által kiszabott büntetésekről szavaz a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9040e892-dea0-4bad-8348-e99d66c8338c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyjából hárommillió forintnak megfelelő ártól kezdődően érhetők el a csúcstelefonokat még különlegesebbé alakító Caviar cég újabb remekei: a spirituális köntösbe öltöztetett iPhone-ok.","shortLead":"Nagyjából hárommillió forintnak megfelelő ártól kezdődően érhetők el a csúcstelefonokat még különlegesebbé alakító...","id":"20250427_vallas-spiritualis-iphone-caviar-luxustelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9040e892-dea0-4bad-8348-e99d66c8338c.jpg","index":0,"item":"4cf0030f-c1a2-419f-bf44-03a3c4acc81f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_vallas-spiritualis-iphone-caviar-luxustelefon","timestamp":"2025. április. 27. 20:02","title":"3 millió forintba kerülő „spirituális iPhone-okat” adott ki a dubaji luxustelefon-gyártó Caviar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f48147-80bc-434f-9ab1-c492b7884fd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Maextro S800 a Maybach és Rolls-Royce szedánokat veszi célkeresztbe.","shortLead":"A Maextro S800 a Maybach és Rolls-Royce szedánokat veszi célkeresztbe.","id":"20250428_luxustol-tocsogo-utasterrel-kenyeztet-a-legujabb-kinai-luxuslimuzin-maextro-s800","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f48147-80bc-434f-9ab1-c492b7884fd6.jpg","index":0,"item":"0c62b94e-671c-4549-ae58-6b1d97aacc42","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_luxustol-tocsogo-utasterrel-kenyeztet-a-legujabb-kinai-luxuslimuzin-maextro-s800","timestamp":"2025. április. 28. 07:59","title":"Luxustól tocsogó utastérrel kényeztet a legújabb kínai luxuslimuzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","shortLead":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","id":"20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45.jpg","index":0,"item":"5a982585-20e6-466d-a2ac-c257a417d763","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","timestamp":"2025. április. 27. 22:16","title":"Csak 11 százalékot kapott a tavaly még fideszesként indult jelölt a fóti időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ceebf23-76be-47b2-83c6-0dc440097c4b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kilenc nap múlva zárják be a bíborosokat a Sixtus-kápolnába.","shortLead":"Kilenc nap múlva zárják be a bíborosokat a Sixtus-kápolnába.","id":"20250428_papavalasztas-konklave-idopont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ceebf23-76be-47b2-83c6-0dc440097c4b.jpg","index":0,"item":"a83d99a9-588b-49a5-b7b4-2377893fd280","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_papavalasztas-konklave-idopont","timestamp":"2025. április. 28. 13:25","title":"Kiderült, mikor kezdődik a pápaválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774a35e9-b24b-4f0a-9c4a-f66a7a17c9e1","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Karinthy Frigyesnek bíróságon kellett magyarázkodnia 1925 áprilisában sátánistának és pornográfnak tartott novellája miatt, végül nyolcnapi elzárásra ítélték az írót. A budapesti rendőrkapitányt azzal nyaggatták, hogy állapítsa meg az apaságot – ujjlenyomat alapján. A száz évvel ezelőtti újsághírekből az is kiderül, hogy „aranyos kis majomnak” tartották a divatos párizsi nőket, a jövő emberét pedig kopasznak, fogatlannak és nagyfejűnek képzelték el.","shortLead":"Karinthy Frigyesnek bíróságon kellett magyarázkodnia 1925 áprilisában sátánistának és pornográfnak tartott novellája...","id":"20250427_szazeves-ujsag-1925-aprilis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/774a35e9-b24b-4f0a-9c4a-f66a7a17c9e1.jpg","index":0,"item":"fdb6af89-e6de-4130-b568-9f1518d8552e","keywords":null,"link":"/360/20250427_szazeves-ujsag-1925-aprilis","timestamp":"2025. április. 27. 18:20","title":"Amikor pályázaton keresett hóhért az állam, csúfolódás miatt lépett vissza az egyik jelentkező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]