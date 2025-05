Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Luxusbaloldal, limuzinszocialisták – harsogta Orbántól Szijjártón át Rogánig az ellenzéki Fidesz még 20 éve. Kicsit később, kormányon már nem volt ciki az urizálás. A Rogán család például meg is mutatja, mije van, Orbán Viktor már szégyenlősebb: ő más magánrepülőjét használja és azzal is csak 5 napig volt megértő, ha valakit zavar a NER luxizása, majd gyorsan a „senkinek semmi köze hozzá” álláspontra váltott. ","shortLead":"Luxusbaloldal, limuzinszocialisták – harsogta Orbántól Szijjártón át Rogánig az ellenzéki Fidesz még 20 éve. Kicsit...","id":"20250503_Orban-luxizas-Rogan-urizalas-maganrepulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"3c663c25-9ec3-4855-ad8b-78426770121e","keywords":null,"link":"/360/20250503_Orban-luxizas-Rogan-urizalas-maganrepulo","timestamp":"2025. május. 03. 10:40","title":"Orbán gyors hátraarcot csinált luxizás-ügyben, de még nagyobbat fordult vele a világ a söjtöri ebéd elítélésétől a magánrepülőzésig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűz további hat járműre terjedt át.","shortLead":"A tűz további hat járműre terjedt át.","id":"20250502_Holttestet-talaltak-a-melygarazsban-ahol-hajnalban-kiegett-egy-furgon-es-egy-szemelyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140.jpg","index":0,"item":"9075d16a-6899-42df-9d70-a4dc71f25691","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Holttestet-talaltak-a-melygarazsban-ahol-hajnalban-kiegett-egy-furgon-es-egy-szemelyauto","timestamp":"2025. május. 02. 16:14","title":"Holttestet találtak a mélygarázsban, ahol hajnalban kiégett egy furgon és egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint „a gyűlölet és a megosztás hatalmát csak szeretettel, őszinteséggel, a másikat is embernek tartva lehet legyőzni”.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint „a gyűlölet és a megosztás hatalmát csak szeretettel, őszinteséggel, a másikat is embernek...","id":"20250503_magyar-peter-valasz-gulyas-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b.jpg","index":0,"item":"df7ad071-d0f4-430e-be4e-b8f6e5afe5a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_magyar-peter-valasz-gulyas-gergely","timestamp":"2025. május. 03. 11:40","title":"Magyar Péter válaszolt Gulyás Gergelynek: Tőlünk sohasem fogtok másokat a személyükben bántó állításokat hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ec6bf2-0671-4331-b64a-821633091cda","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magdeburg az 57. percben vezetett először, és bár a Veszprémnek volt esélye a győzelemre, sorozatban harmadszor is lemaradt a négyes döntőről.","shortLead":"A Magdeburg az 57. percben vezetett először, és bár a Veszprémnek volt esélye a győzelemre, sorozatban harmadszor is...","id":"20250501_veszprem-magdeburg-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyeddonto-kieses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6ec6bf2-0671-4331-b64a-821633091cda.jpg","index":0,"item":"faf40d0a-b41a-497d-a55a-b377e4a80b62","keywords":null,"link":"/sport/20250501_veszprem-magdeburg-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyeddonto-kieses","timestamp":"2025. május. 01. 21:00","title":"Kiesett a Veszprém a BL-ből, utolsó másodperces gól pecsételte meg a sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae93c17-6da8-4378-8bb1-b176f20f221a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke arra utal, hogy Polt feleségének felelőssége van “a Nemzeti Bank kirablásában.”","shortLead":"A Tisza Párt elnöke arra utal, hogy Polt feleségének felelőssége van “a Nemzeti Bank kirablásában.”","id":"20250503_Magyar-Peter-Orban-kirugja-Polt-Peter-legfobb-ugyeszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae93c17-6da8-4378-8bb1-b176f20f221a.jpg","index":0,"item":"434efd02-59b7-4e1e-9fcf-dd97df5e2d9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_Magyar-Peter-Orban-kirugja-Polt-Peter-legfobb-ugyeszt","timestamp":"2025. május. 03. 17:58","title":"Magyar Péter: Orbán rövidesen kirúgja a haverját, Polt Péter legfőbb ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz államban járvány van, Kanadában és Mexikóban is magas az esetszám.","shortLead":"Tíz államban járvány van, Kanadában és Mexikóban is magas az esetszám.","id":"20250503_Tobb-mint-900-kanyaros-esetet-regisztraltak-az-Egyesult-Allamokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620.jpg","index":0,"item":"c19a5a19-ac38-4343-84fb-401fb7867429","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_Tobb-mint-900-kanyaros-esetet-regisztraltak-az-Egyesult-Allamokban","timestamp":"2025. május. 03. 14:22","title":"Terjed a kanyaró az Egyesült Államokban, már 900-nál is több esetet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt a vártnál is rosszabb gazdasági eredményről. Szerinte elveszítenék a cselekvőképességüket, ha arról kezdenének beszélni, rajtuk kívül eső okok miatt következtek be a gazdasági folyamatok. Orbán Viktor szerint az, amit a tiszás Kollár Kinga tett, gonosz dolog. Hamar megérkezett Magyar Péter elvtársazós, hazugozós reakciója is. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt a vártnál is rosszabb gazdasági eredményről. Szerinte...","id":"20250502_orban-viktor-interju-kossuth-radio-gdp-ukrajna-tisza-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"d8f2b82f-2bfa-4b21-aeeb-0bcb3d3d1895","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_orban-viktor-interju-kossuth-radio-gdp-ukrajna-tisza-ebx","timestamp":"2025. május. 02. 08:59","title":"Orbán Viktor a rossz GDP-adatról: Engem nem az érdekel igazán, hogy mi az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaee770-f050-4e68-8a01-19d5a217d1e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fölöttébb kínos, bár meglehetősen régi az az eset, pontosabban kampány, amelyet az akkoriban számos felhasználó által űzött digitális kalózkodás ellen vetettek be. 