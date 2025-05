Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d37b2950-25c0-42fd-b9e5-5cc612292edc","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Előkészítő szakaszban van az MNV közlése szerint a Béla király úti állami villatelep értékesítése. A Göncz Árpádtól Novák Katalinig számos államfő rezidenciájaként is szolgált ingatlanért remélt magas árat nem is az épületek, hanem a 13 hektáros telek indokolja, amire 199 luxuslakás építhető – vagy még több, ha a kormány úgy akarja.","shortLead":"Előkészítő szakaszban van az MNV közlése szerint a Béla király úti állami villatelep értékesítése. A Göncz Árpádtól...","id":"20250515_Mar-kesziti-elo-az-MNV-a-Bela-kiraly-uti-allami-villapark-eladasat-amitol-20-milliardos-bevetelt-var-a-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d37b2950-25c0-42fd-b9e5-5cc612292edc.jpg","index":0,"item":"d1ea37e1-6911-4453-b809-e6a034d37bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Mar-kesziti-elo-az-MNV-a-Bela-kiraly-uti-allami-villapark-eladasat-amitol-20-milliardos-bevetelt-var-a-kormany-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 05:15","title":"Már készíti elő az MNV egy történelmi jelentőségű állami ingatlan eladását, 20 milliárdos bevételt vár a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af33f74a-0c2c-4b04-aa90-dc3dd572c67c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Számos megamegállapodást kötött Donald Trump az arab monarchiákat érintő útján, de nem jutott előbbre két fontos kérdésben, a gázai háború és az iráni atomprogram ügyében. Viszont komoly etikai aggályokat vet fel, hogy az amerikai elnök családi vállalkozása a meglátogatott országok kormányaihoz köthető cégekkel zsíros üzleteket üt nyélbe.","shortLead":"Számos megamegállapodást kötött Donald Trump az arab monarchiákat érintő útján, de nem jutott előbbre két fontos...","id":"20250516_Trump-kozel-keleti-utja-diplomacia-es-osszeferhetetlenseg-egy-ajandek-Boeing-arnyekaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af33f74a-0c2c-4b04-aa90-dc3dd572c67c.jpg","index":0,"item":"c9bed325-3ea0-452d-812d-cc1a6db9de01","keywords":null,"link":"/360/20250516_Trump-kozel-keleti-utja-diplomacia-es-osszeferhetetlenseg-egy-ajandek-Boeing-arnyekaban","timestamp":"2025. május. 16. 12:20","title":"Trump közel-keleti útja: diplomácia és összeférhetetlenség egy ajándék Boeing árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Több mint másfél év után lett újra teljes jogú vezetője az intézménynek.","shortLead":"Több mint másfél év után lett újra teljes jogú vezetője az intézménynek.","id":"20250515_Farkas-Gabort-kineveztek-a-Zeneakademia-rektorava","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d.jpg","index":0,"item":"7599d1b8-0002-406f-a938-df2a5873430b","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Farkas-Gabort-kineveztek-a-Zeneakademia-rektorava","timestamp":"2025. május. 15. 10:09","title":"Farkas Gábort kinevezték a Zeneakadémia rektorává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac69ce3-b4a5-44d1-a97a-6ff7614757ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenféle felvezetés nélkül, csütörtökön megjelent a Bëlga új nagylemeze Egyre gondolunk címmel, amelyen szerepel a Nemzeti dal trapesített verziója, a Ne gyere a seggembe című szerzemény a követési távolságot nem tartó autósokról, de még az ingatlanosok is külön dalt kaptak.","shortLead":"Mindenféle felvezetés nélkül, csütörtökön megjelent a Bëlga új nagylemeze Egyre gondolunk címmel, amelyen szerepel...","id":"20250515_Hirtelen-megjelent-egy-uj-Belga-lemez-a-Nemzeti-dal-is-rajta-van-de-az-ajton-bearamlo-szunyogok-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bac69ce3-b4a5-44d1-a97a-6ff7614757ad.jpg","index":0,"item":"199a7017-6e12-4651-89d2-81f56bed2572","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Hirtelen-megjelent-egy-uj-Belga-lemez-a-Nemzeti-dal-is-rajta-van-de-az-ajton-bearamlo-szunyogok-is","timestamp":"2025. május. 15. 11:50","title":"Hirtelen megjelent egy új Bëlga-lemez, a Nemzeti dal is rajta van, de az ajtón beáramló szúnyogok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a541a706-da12-4c2e-946d-e5146a54ea1d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy törvényjavaslat alapján a bankok adófizetési kötelezettsége megemelkedhet 2026-ban. A Bankmonitor megvizsgálta, hogyan tudják ezt átterhelni ügyfeleikre a pénzintézetek.","shortLead":"Egy törvényjavaslat alapján a bankok adófizetési kötelezettsége megemelkedhet 2026-ban. A Bankmonitor megvizsgálta...","id":"20250515_bankok-kulonado-extraprofitado-emeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a541a706-da12-4c2e-946d-e5146a54ea1d.jpg","index":0,"item":"7f48d151-ec65-4afe-8fc5-1a550b5660f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_bankok-kulonado-extraprofitado-emeles","timestamp":"2025. május. 15. 14:58","title":"Megint az ügyfelek járhatnak rosszul: 2026-tól emelkedik a bankokat sújtó különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület jelenlétét, ahol az ártalmatlanítást végeznék.","shortLead":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület...","id":"20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"73e61d96-2311-4657-9a89-e90febd67539","keywords":null,"link":"/360/20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","timestamp":"2025. május. 15. 06:15","title":"Megtörtént az első lépés a magyar akkugyárak magzatkárosító anyagának semlegesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b0d2f-6afb-4bc3-9d85-2f6af0296970","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elon Musk cége, az xAI jelenleg az Nvidia 200 000 processzorát használja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatok elvégzésére, hamarosan azonban 1 millió chip dübörög majd benne.","shortLead":"Elon Musk cége, az xAI jelenleg az Nvidia 200 000 processzorát használja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos...","id":"20250515_mesterseges-intelligencia-szuperszamitogep-xai-colossus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/066b0d2f-6afb-4bc3-9d85-2f6af0296970.jpg","index":0,"item":"570b4323-bc14-477a-b819-83222e6a32a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_mesterseges-intelligencia-szuperszamitogep-xai-colossus","timestamp":"2025. május. 15. 12:03","title":"Ötször erősebb lehet Elon Musk MI-szuperszámítógépe, az xAI Colossus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"1990-hez képest 42 százalékkal csökkent a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátásunk, de ez most nem örömhír.","shortLead":"1990-hez képest 42 százalékkal csökkent a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátásunk, de ez most nem örömhír.","id":"20250515_visszaeso-gazdasag-visszaeso-uveghazgaz-kibocsatas-klimabajnok-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37.jpg","index":0,"item":"d8051bce-073f-48d2-a7a4-4dbd280472e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_visszaeso-gazdasag-visszaeso-uveghazgaz-kibocsatas-klimabajnok-Magyarorszag","timestamp":"2025. május. 15. 09:16","title":"Annyira visszaesett a gazdaságunk, hogy klímabajnokká vált Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]