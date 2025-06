Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor új funkciót mutatott be az OpenAI a ChatGPT-hez. Ezek elsősorban üzleti alkalmazásban lehetnek hasznosak, így a munkát könnyíthetik meg – a kutatástól az értekezletek rögzítéséig és leiratozásáig.","shortLead":"Egy sor új funkciót mutatott be az OpenAI a ChatGPT-hez. Ezek elsősorban üzleti alkalmazásban lehetnek hasznosak...","id":"20250605_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-uj-funkciok-uzleti-felhasznalok-felhoszolgaltatasok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"29fdeeb1-0221-4f04-a0cc-087408f250fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-uj-funkciok-uzleti-felhasznalok-felhoszolgaltatasok-kutatas","timestamp":"2025. június. 05. 10:03","title":"A munkáját még nem veszik el, de sokkal könnyebbé teszik a ChatGPT újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7ce0e7-6ce0-4879-9a70-3ee3b66311e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akkora jég esett, hogy az a mezőgazdaságban is nagy károkat okozhat.","shortLead":"Akkora jég esett, hogy az a mezőgazdaságban is nagy károkat okozhat.","id":"20250604_jegeso-vihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7ce0e7-6ce0-4879-9a70-3ee3b66311e8.jpg","index":0,"item":"854e2197-f731-4a49-9fa1-39ad0605a811","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_jegeso-vihar","timestamp":"2025. június. 04. 13:37","title":"Ötcentis jégdarabokat is hozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a506738-fbb2-4e7b-b1e8-8d55c2d1c9b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korlátozásokat azért szüntették meg, mert évek óta csökkent a születések száma. ","shortLead":"A korlátozásokat azért szüntették meg, mert évek óta csökkent a születések száma. ","id":"20250604_vietnam-szuletes-szabalyozas-korlatozas-fiugyermek-kina-azsia-abortusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a506738-fbb2-4e7b-b1e8-8d55c2d1c9b7.jpg","index":0,"item":"cff97652-9a70-447e-bbce-0d41385d34d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_vietnam-szuletes-szabalyozas-korlatozas-fiugyermek-kina-azsia-abortusz","timestamp":"2025. június. 04. 11:42","title":"Vietnámban mostantól kettőnél több gyermeket is vállalhatnak a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35aef578-27d8-43ab-8933-4d281e916c63","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Izraelnek át kell kódolnia magát a megszállással kapcsolatban, a palesztinoknak pedig politikai kiutat kell felmutatni – véli Daniel Seidemann, Ehud Barak volt kormányfő egykori tanácsadója, aki a Candid berlini alapítvány szervezésében Budapesten tartott tanácskozáson adott interjút a HVG-nek. ","shortLead":"Izraelnek át kell kódolnia magát a megszállással kapcsolatban, a palesztinoknak pedig politikai kiutat kell felmutatni...","id":"20250605_hvg-daniel-seidemann-elemzo-izrael-gaza-haboru-hamasz-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35aef578-27d8-43ab-8933-4d281e916c63.jpg","index":0,"item":"9210f0d1-7884-4477-b8b9-72a2a2220385","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-daniel-seidemann-elemzo-izrael-gaza-haboru-hamasz-netanjahu","timestamp":"2025. június. 05. 16:13","title":"„Talán csak Trump tudná megállítani Netanjahut, hogy véget érjenek a harcok Gázában” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar Péter videóüzenetében egyszerre idézte a liberális írófejedelmet és egy antiszemita írásairól ismert hungarista szerzőt.","shortLead":"Magyar Péter videóüzenetében egyszerre idézte a liberális írófejedelmet és egy antiszemita írásairól ismert hungarista...","id":"20250604_Esterhazyval-uzent-Trianon-evfordulojan-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940.jpg","index":0,"item":"9c68087e-a924-4ee8-b21e-275033a66ec5","keywords":null,"link":"/kultura/20250604_Esterhazyval-uzent-Trianon-evfordulojan-Magyar-Peter","timestamp":"2025. június. 04. 13:21","title":"Esterházyval üzent Trianon évfordulóján Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználók a jövőben nem láthatják majd a TikTok keresőjének találati oldalán azokat a videókat, amelyek evészavarokat vagy kóros testképet népszerűsítenek.","shortLead":"A felhasználók a jövőben nem láthatják majd a TikTok keresőjének találati oldalán azokat a videókat, amelyek...","id":"20250604_tiktok-kereses-skinnytok-video-hashtag-elrejtese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"3df4cbe6-6614-4a71-8520-b5408fdddbaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_tiktok-kereses-skinnytok-video-hashtag-elrejtese","timestamp":"2025. június. 04. 11:03","title":"Változik a TikTok keresője, eltűnik egy káros hashtag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded83c5f-b11b-4189-a9d1-1588411d5390","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth Ádám születésnapján Trokán Péter kulisszatitkokat árult el a nagy sikerű sorozatról.","shortLead":"Horváth Ádám születésnapján Trokán Péter kulisszatitkokat árult el a nagy sikerű sorozatról.","id":"20250604_szomszedok-trokan-peter-szinesz-budapest-horvath-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ded83c5f-b11b-4189-a9d1-1588411d5390.jpg","index":0,"item":"2fba2a3f-02c1-43e3-8f7b-b3704ba63d3f","keywords":null,"link":"/elet/20250604_szomszedok-trokan-peter-szinesz-budapest-horvath-adam","timestamp":"2025. június. 04. 12:53","title":"A Szomszédok megalkotója a záróepizód panziójáról akart új sorozatot készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint az emberek kíváncsiak arra, a Mészáros nevén lévő 1400 milliárd forintból mennyi ténylegesen az övé.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint az emberek kíváncsiak arra, a Mészáros nevén lévő 1400 milliárd forintból mennyi...","id":"20250605_magyar-peter-meszaros-lorinc-teves-beszelgetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"e10b8e9d-a1a3-48ae-b115-5e671d19db0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_magyar-peter-meszaros-lorinc-teves-beszelgetes-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 21:33","title":"Magyar Péter ismét írt Mészáros Lőrincnek és tévés beszélgetésre hívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]