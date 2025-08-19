Mégsem támogatja a nagymarosi szállodahajó-kikötő megépítését a helyi polgármester

„Nagymaros polgármestereként világosan mondom: nem támogatom a szállodahajó-kikötő megépítését” – állítja videó-nyilatkozatában Petrovics László, a dunakanyari település független polgármestere, akit korábban a beruházás támogatójaként tartottak számon.

A polgármester a közösségi oldalán kedden megjelent videóban azt mondta, az ügyben begyűjtött összes információ birtokában egyértelművé vált neki: a kikötő üzletileg bizonytalan a település számára, miközben jelentős nyugtalanságot kelt a lakosok körében.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy egyetlen nap alatt több mint száz helyi írt alá egy petíciót azt követelve, hogy a település vezetője tegyen meg mindent a nagymarosi Duna-partra tervezett szállodahajó-kikötő megépülése ellen. A tiltakozók szerint a Dunán közlekedő 135 méter hosszú hajók kikötése nem csak a most még csendes és nyugodt vízpartot zavarná meg zajjal, kosszal és nagy hullámokkal, de a városképet és a helyi élet ritmusát is megváltoztatná.

Aláírásgyűjtésbe kezdtek Nagymaroson, hogy ne épülhessen szállodahajó-kikötő a Duna-parton A tiltakozók szerint a beruházás átalakíthatja a város megszokott életritmusát és turizmusát is, a polgármester és a képviselőtestület lehetőségei azonban már korlátozottak.

Petrovics, aki a 444.hu tudomása szerint korábban a kikötőt tervező hajótársasággal tárgyalt és a beruházást támogató határozatot a képviselő testület elé terjesztette, mostani bejelentésében véglegesnek nevezte a döntését, hozzátéve, hogy ezért előterjesztést nyújt be, „hogy a kikötő ügyét végleg lezárjuk”.

Az előterjesztésben foglalt konkrét javaslatot nem ismertette, pedig kérdéses, hogy az önkormányzatnak milyen lehetőségei maradtak azután, hogy határozatban támogatta a beruházást, amely például vízügyi engedélyt is erre hivatkozva kaphatott.