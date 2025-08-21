Kitoloncolással jár, ha egy vendégmunkás gyereket szül Magyarországon, és emiatt nem dolgozik
Hiába magyar állampolgár a születendő gyerek, nincs kivétel. Az ügyvéd szerint jogsértő a hazai gyakorlat.
HVG
Nem egyedi annak a Fülöp-szigeteki nőnek az esete, akiről a Blikk írta meg korábban, hogy az idegenrendészet ki akarja toloncolni az országból, holott nemrég született gyereke a magyar férjétől. A hatóságok arra hivatkoztak, hogy a nő jelenleg nem végez „ténylegesen” munkát, márpedig ebben az esetben a törvények alapján vissza kell vonniuk a tartózkodási engedélyét.
A 24.hu cikke szerint több hasonló per van folyamatban a hazai bíróságokon. A munkaerő-kölcsönző cégek által behozott vendégmunkások ugyanis foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt kapnak, amit a jogszabályi megfogalmazás szerint azzal a céllal adnak ki, hogy „tényleges munkát végezzenek” Magyarországon.
Bátki Hanna szakjogász szerint a „tényleges” munkavégzés hiányára való hivatkozás nem állja meg a helyét. Úgy vélte, a harmadik országbeli állampolgárságú munkavállalót is megilletik a munka törvénykönyvében meghatározott jogok. Arra hivatkozással, hogy valaki táppénzen van, és ezért nem végez tényleges munkát, tehát nem vonható vissza az engedélye – állította.
A gyakorlatban viszont ha a munkáltató lejelentette, hogy a vendégmunkása táppénzen van – akár baleset, betegség vagy szülés miatt nem tud dolgozni –, máris érkezik a kiutasítás.
Ráadásul hiába házasodik meg, vagy hiába születik magyar állampolgárságú gyermeke, a foglalkoztatási célú engedélyt úgy alkották meg, hogy az érintettek ne tudják átváltani más típusú engedélyre.
Az érintettnek vissza kell mennie a hazájába, és onnan kell benyújtania a családegyesítésre vonatkozó kérelmét, ez ugyanakkor óriási és indokolatlan kiadást is jelenthet.