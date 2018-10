Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"221943d1-8755-46eb-b09e-678ead3e181a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez a nyolcadik általános választás az ország 1995-ös megalakítása óta.","shortLead":"Ez a nyolcadik általános választás az ország 1995-ös megalakítása óta.","id":"20181007_Altalanos_valasztas_kezdodott_BoszniaHercegovinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=221943d1-8755-46eb-b09e-678ead3e181a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6b978d-613e-41ea-8eb8-d3802673f97d","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Altalanos_valasztas_kezdodott_BoszniaHercegovinaban","timestamp":"2018. október. 07. 09:28","title":"Általános választás kezdődött Bosznia-Hercegovinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"","category":"sport","description":"Kishíján szombaton is folytatódott a Manchester United négy mérkőzés óta nyeretlenségi szériája, a félidőben még a vendégcsapat, a Newcastle vezetett 2:0-ra.","shortLead":"Kishíján szombaton is folytatódott a Manchester United négy mérkőzés óta nyeretlenségi szériája, a félidőben még...","id":"20181006_Vesztes_allasbol_forditott_a_MU_a_Newcastle_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6521e9-2a15-4314-9893-478b0ba502ba","keywords":null,"link":"/sport/20181006_Vesztes_allasbol_forditott_a_MU_a_Newcastle_ellen","timestamp":"2018. október. 06. 20:42","title":"Vesztes állásból fordított a MU a Newcastle ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8735fbf1-4b0a-46a5-af22-eb0b845b3926","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az utolsó másodpercekben fogott ki egy hetest a Meskov Breszt ellen.","shortLead":"Az utolsó másodpercekben fogott ki egy hetest a Meskov Breszt ellen.","id":"20181006_mikler_roland_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_hetmeteres_bunteto_vedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8735fbf1-4b0a-46a5-af22-eb0b845b3926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f190ba-2d29-498a-9111-ffce28848a0c","keywords":null,"link":"/sport/20181006_mikler_roland_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_hetmeteres_bunteto_vedes","timestamp":"2018. október. 06. 18:22","title":"Mikler zseniális védése győzelmet ért a Veszprémnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d4a330-b211-400a-a0b3-81c7f0620a18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfit keres a rendőrség.","shortLead":"Három férfit keres a rendőrség.","id":"20181007_Ket_emberre_ralottek_ejjel_a_VIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23d4a330-b211-400a-a0b3-81c7f0620a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eb542e-1f57-4142-af81-d4edeebb909b","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Ket_emberre_ralottek_ejjel_a_VIII_keruletben","timestamp":"2018. október. 07. 13:37","title":"Két emberre rálőttek éjjel a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább emelkedhet.","shortLead":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább...","id":"20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6879f88f-234e-43be-8a84-fcddf6fc162b","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. október. 08. 08:52","title":"Már csaknem kétezer halottja van az indonéz földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre érzékeny alkotó. Interjú.","shortLead":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre...","id":"201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530d025-d086-46ac-a6d6-895d0c90e140","keywords":null,"link":"/kultura/201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","timestamp":"2018. október. 07. 20:00","title":"\"Elárulnád, kinek üzengetsz egész nap? – Nem árulom el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79a7d56-12f0-445e-8c7c-36c213026556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megjelent a pályázat a Miniszterelnökség új, budavári épületében működő konyha és étterem bérlésére. ","shortLead":"Megjelent a pályázat a Miniszterelnökség új, budavári épületében működő konyha és étterem bérlésére. ","id":"20181007_Mar_keresik_Orban_Viktor_szakacsat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f79a7d56-12f0-445e-8c7c-36c213026556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c782da-21c3-4319-9698-0b4fa520276d","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Mar_keresik_Orban_Viktor_szakacsat","timestamp":"2018. október. 07. 10:25","title":"Már keresik Orbán Viktor szakácsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 nagy őszi frissítése sokak érdeklődését felkeltette az új funkciók miatt. Ám több felhasználónál nem várt, igen komoly károkat okozott a rendszerfrissítés, a Microsoft a projekt leállítása mellett döntött.","shortLead":"A Windows 10 nagy őszi frissítése sokak érdeklődését felkeltette az új funkciók miatt. Ám több felhasználónál nem várt...","id":"20181006_microsoft_windows_10_oszi_frissites_telepitese_fajlok_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4735a00-f0b4-46f0-a78a-2f5e41942176","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_microsoft_windows_10_oszi_frissites_telepitese_fajlok_torlese","timestamp":"2018. október. 06. 15:33","title":"Beütött a baj, nehogy telepítse a Windows-frissítést, mindent letörölhet a gépéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]