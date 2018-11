Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólította a Fidesz Gödöllő polgármesterét, aki az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke is, hogy „vállalja a felelősséget a hulladékügyben előállított helyzetért”.","shortLead":"Felszólította a Fidesz Gödöllő polgármesterét, aki az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási...","id":"20181030_gemesi_gyorgy_szemetszallitas_zold_hid_vecsey_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b13edd7-7559-4971-9a09-ee3cd5d85a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_gemesi_gyorgy_szemetszallitas_zold_hid_vecsey_laszlo","timestamp":"2018. október. 30. 16:19","title":"Gémesit tartja felelősnek a Fidesz a szemétkáoszért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eb3160-756c-442f-bb07-2aa7b3a81dfa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Visszavették a fegyelmi okokból kirúgott 68 dolgozót, most két éve van a cégnek arra, hogy új bérszabályzatot dolgozzon ki.","shortLead":"Visszavették a fegyelmi okokból kirúgott 68 dolgozót, most két éve van a cégnek arra, hogy új bérszabályzatot dolgozzon...","id":"20181101_A_szakszervezetek_sikerevel_ert_veget_a_lengyel_repulossztrajk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2eb3160-756c-442f-bb07-2aa7b3a81dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ed69b6-44ba-4858-a4e7-875f29f23a4f","keywords":null,"link":"/kkv/20181101_A_szakszervezetek_sikerevel_ert_veget_a_lengyel_repulossztrajk","timestamp":"2018. november. 01. 11:02","title":"A szakszervezetek sikerével ért véget a lengyel repülőssztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04edf27-f585-4732-8e7c-49ce7efff356","c_author":"Szent-Iványi István","category":"itthon","description":"Nekünk (és persze a kárpátaljai magyaroknak is) nem az az érdekünk, hogy távol tartsuk Ukrajnát az euroatlanti közösségtől, hanem az, hogy ezt a közeledést elősegítsük. Vélemény.","shortLead":"Nekünk (és persze a kárpátaljai magyaroknak is) nem az az érdekünk, hogy távol tartsuk Ukrajnát az euroatlanti...","id":"20181030_A_magyar_kulpolitika_allatorvosi_lova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a04edf27-f585-4732-8e7c-49ce7efff356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08fe88c-91ab-4ccb-acd1-82d3c7fbd84a","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_magyar_kulpolitika_allatorvosi_lova","timestamp":"2018. október. 30. 19:00","title":"A magyar külpolitika állatorvosi lova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e15847-5c67-410e-ab4e-87d99082319e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező egyik kedvenc filmje a Saul fia.","shortLead":"A rendező egyik kedvenc filmje a Saul fia.","id":"20181031_Rohrig_Geza_Resistance_film_Jonathan_Jakubowicz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6e15847-5c67-410e-ab4e-87d99082319e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2643d6a5-60c7-4c39-8daf-39daf5780928","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Rohrig_Geza_Resistance_film_Jonathan_Jakubowicz","timestamp":"2018. október. 31. 17:21","title":"Világsztárokkal forgat következő filmjében Röhrig Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510a20be-00e6-4b3a-8dd8-54499af12837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha ez kell ahhoz, hogy ne osszák meg az ellenzéket, akkor legyen előválasztás – üzente Puzsér Róbert.","shortLead":"Ha ez kell ahhoz, hogy ne osszák meg az ellenzéket, akkor legyen előválasztás – üzente Puzsér Róbert.","id":"20181101_Puzser_Robert_hajlando_indulni_elovalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=510a20be-00e6-4b3a-8dd8-54499af12837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4555762d-ac34-4b2e-adc4-22a74fc1a83c","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Puzser_Robert_hajlando_indulni_elovalasztason","timestamp":"2018. november. 01. 08:44","title":"Puzsér Róbert hajlandó indulni előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82487c9-bb8f-48c3-ab49-d2278a3119b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BMX mellett lesz gördeszka, görkorcsolya és 3 a 3 ellen kosárlabda is.","shortLead":"A BMX mellett lesz gördeszka, görkorcsolya és 3 a 3 ellen kosárlabda is.","id":"20181031_A_kormany_3_milliardot_ad_egy_BMXversenyre_ha_Budapest_elnyeri_a_rendezes_jogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c82487c9-bb8f-48c3-ab49-d2278a3119b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0a0e79-3367-4261-a3f8-4ed98ac9e845","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_kormany_3_milliardot_ad_egy_BMXversenyre_ha_Budapest_elnyeri_a_rendezes_jogat","timestamp":"2018. október. 31. 14:53","title":"A kormány 3 milliárdot ad egy BMX-versenyre, ha Budapest elnyeri a rendezés jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff2cf1d-3fed-498e-92ee-6bf726409026","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A vendégmunkások gyerekeinek 40 százaléka kap segítséget tanácsadóktól, amíg a szüleik távol vannak.","shortLead":"A vendégmunkások gyerekeinek 40 százaléka kap segítséget tanácsadóktól, amíg a szüleik távol vannak.","id":"20181101_Kozel_szazezer_gyereket_hagytak_otthon_a_kulfoldon_dolgozo_romanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ff2cf1d-3fed-498e-92ee-6bf726409026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38363d7-8488-4b9d-bb32-5ab5f22887b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_Kozel_szazezer_gyereket_hagytak_otthon_a_kulfoldon_dolgozo_romanok","timestamp":"2018. november. 01. 11:56","title":"Közel százezer gyereket hagytak otthon a külföldön dolgozó románok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Felháborító, hogy a Zöld Híd Nonprofit Kft. nem látja el szerződésben vállalt feladatát, nem szállítja el a szemetet több mint 100 településről, és a megbízást sem adja át – mondta a katasztrófavédelem központjában tartott sajtótájékoztatón a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.","shortLead":"Felháborító, hogy a Zöld Híd Nonprofit Kft. nem látja el szerződésben vállalt feladatát, nem szállítja el a szemetet...","id":"20181030_kormany_szemetszallitas_rezsicsokkentes_zold_hid_katasztrofavedelem_kommunalis_hulladek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054b7460-b427-4645-af4d-07571e48b068","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_kormany_szemetszallitas_rezsicsokkentes_zold_hid_katasztrofavedelem_kommunalis_hulladek","timestamp":"2018. október. 30. 14:15","title":"\"A kormány biztosítja a szemétszállítást és fenntartja a rezsicsökkentést\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]