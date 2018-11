Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Bruttó 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Bruttó 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20181119_Olcsobb_lesz_a_benzin_szerdatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278c3828-2f4b-472f-8c9d-cd48e3733284","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Olcsobb_lesz_a_benzin_szerdatol","timestamp":"2018. november. 19. 18:53","title":"Olcsóbb lesz a benzin szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e73d08-d2f6-40be-b41d-c98830f3cd25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megfejtették a vombatok kocka alakú ürülékének titkát: a rövid lábú, dundi erszényesek rugalmas és mozgékony bélfalai felelősek a különleges székletért – állapították meg amerikai kutatók.","shortLead":"Megfejtették a vombatok kocka alakú ürülékének titkát: a rövid lábú, dundi erszényesek rugalmas és mozgékony bélfalai...","id":"20181120_vombatok_kocka_alaku_urulek_miert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e73d08-d2f6-40be-b41d-c98830f3cd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b26891-0a5b-4011-b93f-7af1df77fd8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_vombatok_kocka_alaku_urulek_miert","timestamp":"2018. november. 20. 13:03","title":"Megfejtették a vombatok kocka alakú ürülékének titkát – érdekesebb, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvileg csak a két pulyka egyike kapott volna kegyelmet, ám az amerikai elnök, akárcsak tavaly, idén is mindkét pulykát kegyelemben részesítette. ","shortLead":"Elvileg csak a két pulyka egyike kapott volna kegyelmet, ám az amerikai elnök, akárcsak tavaly, idén is mindkét pulykát...","id":"20181120_donald_trump_amerikai_elnok_kegyelem_halaadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c42771-b4e9-4237-84d4-414da87e959b","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_donald_trump_amerikai_elnok_kegyelem_halaadas","timestamp":"2018. november. 20. 20:49","title":"Két pulykának kegyelmezett meg Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e815087-9ed1-44e7-b5f7-f03f1e0cb733","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csökkenne, de nem szűnne meg a politika befolyása az egyházak elismerésére, és egyes szervezeteknek az elismerés fejében le kellene mondaniuk a külső támogatásokról.","shortLead":"Csökkenne, de nem szűnne meg a politika befolyása az egyházak elismerésére, és egyes szervezeteknek az elismerés...","id":"20181121_Egyhaztorveny_felemas_kormanyjavaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e815087-9ed1-44e7-b5f7-f03f1e0cb733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066d1642-eed9-4604-8840-a351fda109bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Egyhaztorveny_felemas_kormanyjavaslat","timestamp":"2018. november. 21. 14:29","title":"Ha vállalja, hogy a levegőből is megél, akkor bejegyzik egyháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542b806d-3c48-4f95-8faf-11512667d035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira nincs ugyanis szakember. A dolgozókat még nem értesítették erről. A dolgozókat még nem értesítették erről.","id":"20181120_Bezarnak_a_ket_eve_69_millio_forintbol_felujitott_Merenyi_Korhaz_pszichiatriai_osztalyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=542b806d-3c48-4f95-8faf-11512667d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8976d3bf-d1ca-4538-b628-697037054bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Bezarnak_a_ket_eve_69_millio_forintbol_felujitott_Merenyi_Korhaz_pszichiatriai_osztalyat","timestamp":"2018. november. 20. 07:53","title":"Bezárnák a két éve 69 millió forintból felújított Merényi-kórház pszichiátriai osztályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét Magyarországra látogatott Terence Hill, és nem jött üres kézzel.","shortLead":"Ismét Magyarországra látogatott Terence Hill, és nem jött üres kézzel.","id":"20181120_Terence_Hill_titokban_jotekonykodott_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3487f9f2-9fd5-4df5-8f4e-1710716c32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8b061d-1a08-4a9e-9f1b-d6ec50751c02","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Terence_Hill_titokban_jotekonykodott_Budapesten","timestamp":"2018. november. 20. 09:47","title":"Terence Hill titokban jótékonykodott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Johannes Hahn furcsának találjak, hogy Magyarország úgy támogatja Macedónia uniós tagságát, miközben mégsem tekinti azt biztonságos országnak.","shortLead":"Johannes Hahn furcsának találjak, hogy Magyarország úgy támogatja Macedónia uniós tagságát, miközben mégsem tekinti azt...","id":"20181121_Az_EU_bovitesi_biztosa_magyarazatot_var_Orbantol_a_Gruevszkiugy_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9fd424-ef77-4876-9a8a-6c7834c9a12b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Az_EU_bovitesi_biztosa_magyarazatot_var_Orbantol_a_Gruevszkiugy_miatt","timestamp":"2018. november. 21. 13:36","title":"Az EU bővítési biztosa magyarázatot vár Orbántól a Gruevszki-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa mérkőzhet az üzemért.","shortLead":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa...","id":"20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0c9450-4907-4a05-9495-7bb2bd8d026f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","timestamp":"2018. november. 21. 10:27","title":"Újabb autógyárat csípne meg Szlovákia, ezúttal egy Skoda-gyár a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]