Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5a68c61-b5f4-488f-9ba0-5811f4159d51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába a harc a cigarettázás ellen.","shortLead":"Hiába a harc a cigarettázás ellen.","id":"20181130_500_millio_forintot_ad_az_allam_egy_dohanygyarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a68c61-b5f4-488f-9ba0-5811f4159d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f08cf0a-ed13-4fa2-a583-d19084088b11","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_500_millio_forintot_ad_az_allam_egy_dohanygyarnak","timestamp":"2018. november. 30. 15:00","title":"500 millió forintot ad az állam egy dohánygyárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19915dc-2865-41a9-8b1a-61a13189b603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem akar valaki fizetni a hazaszállításért, akkor marad a séta a bútorral. ","shortLead":"Ha nem akar valaki fizetni a hazaszállításért, akkor marad a séta a bútorral. ","id":"20181130_autos_video_butorszallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e19915dc-2865-41a9-8b1a-61a13189b603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c176550a-e61f-4e8c-bef8-c0a1ab09e95b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_autos_video_butorszallitas","timestamp":"2018. november. 30. 09:58","title":"Egészen eredeti módon viszik ezek az autósok a bútorokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd19c579-3f40-4f7a-a019-f70f031a5043","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár bele is halhatott volna az allergiás reakcióba.\r

\r

","shortLead":"Akár bele is halhatott volna az allergiás reakcióba.\r

\r

","id":"20181130_Duplajara_dagadt_egy_lany_arca_a_hajfestektol__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd19c579-3f40-4f7a-a019-f70f031a5043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4907f92a-c825-4553-adae-e98c4c362b48","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Duplajara_dagadt_egy_lany_arca_a_hajfestektol__fotok","timestamp":"2018. november. 30. 14:42","title":"Duplájára dagadt egy lány arca a hajfestéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94851dbf-4e8c-4afa-a613-ef944299817f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország északkeleti csücskében élők igazán csípős reggelre ébredhettek. ","shortLead":"Az ország északkeleti csücskében élők igazán csípős reggelre ébredhettek. ","id":"20181201_Kemeny_lehulest_hozott_az_elso_decemberi_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94851dbf-4e8c-4afa-a613-ef944299817f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b149bee-1f0b-4fce-8105-058a72a822e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Kemeny_lehulest_hozott_az_elso_decemberi_hetvege","timestamp":"2018. december. 01. 08:37","title":"Kemény lehűlést hozott az első decemberi hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De idénre még nem, csak január elsejétől érvényes – erre érdemes figyelni.","shortLead":"De idénre még nem, csak január elsejétől érvényes – erre érdemes figyelni.","id":"20181130_autopalyamatrica_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e33987-5591-4b96-9253-93abcf790773","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_autopalyamatrica_2019","timestamp":"2018. november. 30. 10:27","title":"Holnaptól már lehet venni új éves e-matricát, ami 13 hónapra jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7795622-cbc7-4bbc-adad-3b04f78a72d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen hívásra elég töltöttségük maradt.","shortLead":"Egyetlen hívásra elég töltöttségük maradt.","id":"20181130_Egy_horror_is_kezdodhetne_igy_eltevedtek_a_teli_erdoben_es_merult_a_telefonjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7795622-cbc7-4bbc-adad-3b04f78a72d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117a43e5-f25b-4f28-9f77-3ddd09469c62","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Egy_horror_is_kezdodhetne_igy_eltevedtek_a_teli_erdoben_es_merult_a_telefonjuk","timestamp":"2018. november. 30. 16:05","title":"Egy horror is kezdődhetne így: eltévedtek a téli erdőben, és merült a telefonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b9dbd5-8603-4020-8529-b5b8df0b4167","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Vidi a 22. percben kapta első gólját, a félidőig nem tudott egyenlíteni.","shortLead":"A Vidi a 22. percben kapta első gólját, a félidőig nem tudott egyenlíteni.","id":"20181129_BATEVidi_10_a_felidoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b9dbd5-8603-4020-8529-b5b8df0b4167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a217d841-6f3c-4aa8-b7f0-46ae9269f720","keywords":null,"link":"/sport/20181129_BATEVidi_10_a_felidoben","timestamp":"2018. november. 29. 19:45","title":"BATE-Vidi: 1-0 a félidőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2017 novemberében jelentette be a YouTube, hogy az Instagram mintájára jönnek a YouTube Történetek. Van azonban néhány fontos különbség a két funkció között.","shortLead":"Még 2017 novemberében jelentette be a YouTube, hogy az Instagram mintájára jönnek a YouTube Történetek. Van azonban...","id":"20181130_instagram_yoututbe_stories_yoututbe_tortenetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e47209-1b97-431a-95c5-883318586c68","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_instagram_yoututbe_stories_yoututbe_tortenetek","timestamp":"2018. november. 30. 18:03","title":"Instagramosodik a YouTube: jönnek a YouTube Történetek, de nem csinálhat mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]