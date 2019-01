Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben fűtetlen otthonukban.","shortLead":"A legtöbben fűtetlen otthonukban.","id":"20190106_Szeptember_ota_59en_fagytak_halalra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a6ca4-5ac6-413c-8e67-e55bffd48801","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Szeptember_ota_59en_fagytak_halalra","timestamp":"2019. január. 06. 14:20","title":"Szeptember óta 59-en fagytak halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190106_Nemeth_Szilard_kapott_egy_ziccert_es_bele_is_rugott_a_tuntetokbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c404ded-1d21-49c8-b742-7d6b7fbacd8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Nemeth_Szilard_kapott_egy_ziccert_es_bele_is_rugott_a_tuntetokbe","timestamp":"2019. január. 06. 10:39","title":"Németh Szilárd kapott egy ziccert, és bele is rúgott a tüntetőkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb16304-cd36-4a00-857c-fc4ece3fb784","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Indianapolis és a Dallas jutott tovább az NFL wild card-hétvégéjének első napján","shortLead":"Az Indianapolis és a Dallas jutott tovább az NFL wild card-hétvégéjének első napján","id":"20190106_Egy_sima_egy_szoros__elindult_az_NFLrajatszas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcb16304-cd36-4a00-857c-fc4ece3fb784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2c3bf2-64ad-4375-b00f-8c4503e08988","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Egy_sima_egy_szoros__elindult_az_NFLrajatszas_video","timestamp":"2019. január. 06. 09:17","title":"Egy sima, egy szoros - elindult az NFL-rájátszás (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130c0397-944c-4f23-a6ca-8e6f42e00aa4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András, a Momentum elnöke a hvg.hu-nak adott interjújában nemrég arról beszélt, nonszensz, amit az Állami Számvevőszék művel a Momentummal, ők semmilyen szabálytalanságot nem követtek el. Erre reagált most az ÁSZ.","shortLead":"Fekete-Győr András, a Momentum elnöke a hvg.hu-nak adott interjújában nemrég arról beszélt, nonszensz, amit az Állami...","id":"20190107_Valaszolt_az_ASZ_a_Momentumnak_Elvaras_az_atlathatosag_es_elszamoltathatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=130c0397-944c-4f23-a6ca-8e6f42e00aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc57071-852c-4079-9cab-53b81c879526","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Valaszolt_az_ASZ_a_Momentumnak_Elvaras_az_atlathatosag_es_elszamoltathatosag","timestamp":"2019. január. 07. 12:41","title":"Válaszolt az ÁSZ a Momentumnak: Elvárás az átláthatóság és elszámoltathatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutatók szerint a tealeveleken maradt rovarirtó szerek játszhatnak szerepet a dologban, de további vizsgálatok szükségesek. ","shortLead":"A kutatók szerint a tealeveleken maradt rovarirtó szerek játszhatnak szerepet a dologban, de további vizsgálatok...","id":"20190107_Cukorbetegseget_okoz_a_zold_tea_ivasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107d0331-2ea2-40d1-81fc-8c44533e3754","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Cukorbetegseget_okoz_a_zold_tea_ivasa","timestamp":"2019. január. 07. 16:22","title":"Cukorbetegséget okoz a zöld tea ivása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d68d985-e0a1-4da8-98b3-d9c3855df1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"23 borászat több mint 110 borát kóstolhatják az érdeklődők január 12-én, szombaton Székesfehérváron az immáron hagyományos évkezdő bormustrán. \r

\r

","shortLead":"23 borászat több mint 110 borát kóstolhatják az érdeklődők január 12-én, szombaton Székesfehérváron az immáron...","id":"20190107_Bormustra_a_kiralyvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d68d985-e0a1-4da8-98b3-d9c3855df1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b773d0-8e3e-4c17-bc1d-a6e2feccc9b6","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Bormustra_a_kiralyvarosban","timestamp":"2019. január. 07. 20:01","title":"Bormustra a királyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0876c6-3be4-42dc-b557-6173e3970236","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez képest még az Audi A8 vagy a Teslák high-tech műszerfala is visszafogottnak mondható.","shortLead":"Ehhez képest még az Audi A8 vagy a Teslák high-tech műszerfala is visszafogottnak mondható.","id":"20190107_europaba_jon_a_48_colos_kijelzos_muszerfalu_kinai_csodaauto_byton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a0876c6-3be4-42dc-b557-6173e3970236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dac4358-731d-445d-a90e-fb3d03ef1a5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_europaba_jon_a_48_colos_kijelzos_muszerfalu_kinai_csodaauto_byton","timestamp":"2019. január. 07. 11:21","title":"Európába jön a 48 colos kijelzős műszerfalú kínai csodaautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46b3a6d-5974-49a4-b47e-333eef0debdc","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Háborús bűnös volt-e Kurt Waldheim egykori államfő és vele együtt az osztrák nép? – aktualizálja a 33 évvel ezelőtti kérdést az ENSZ exfőtitkáráról készült film. ","shortLead":"Háborús bűnös volt-e Kurt Waldheim egykori államfő és vele együtt az osztrák nép? – aktualizálja a 33 évvel ezelőtti...","id":"201901__kurt_waldheim__csak_azert_is__orok_vita__tagadasban_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b46b3a6d-5974-49a4-b47e-333eef0debdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b9cfa9-2a5e-4888-8966-4a63acf72354","keywords":null,"link":"/vilag/201901__kurt_waldheim__csak_azert_is__orok_vita__tagadasban_marad","timestamp":"2019. január. 06. 11:00","title":"Ausztria és Kurt Waldheim gyanús \"kötelessége\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]