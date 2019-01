Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összecsapások voltak a sárgamellényes tiltakozók és a rendfenntartók között szombat délután a párizsi Diadalívnél.","shortLead":"Összecsapások voltak a sárgamellényes tiltakozók és a rendfenntartók között szombat délután a párizsi Diadalívnél.","id":"20190112_A_Diadalivnel_oszlattak_a_sargamellenyeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49891042-29a6-40f9-addb-72ca4f3d3d95","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_A_Diadalivnel_oszlattak_a_sargamellenyeseket","timestamp":"2019. január. 12. 18:56","title":"A Diadalívnél oszlatták a sárgamellényeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Segítünk: S. Gy. a monogramja, és az egyik kedvenc alanya a „kormányzati tájékoztatásnak”.","shortLead":"Segítünk: S. Gy. a monogramja, és az egyik kedvenc alanya a „kormányzati tájékoztatásnak”.","id":"20190112_Na_kinek_az_emberei_rangatjak_droton_az_Europai_Bizottsagot_Deutsch_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f9fdfd-8a4f-4213-a2ec-17ffd2dc99e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Na_kinek_az_emberei_rangatjak_droton_az_Europai_Bizottsagot_Deutsch_szerint","timestamp":"2019. január. 12. 16:50","title":"Na, kinek az emberei rángatják dróton az Európai Bizottságot Deutsch szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2fa5a-c0d4-4c3d-9742-8cfe52fd62e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Direkt 36 cikket írt arról, hogy hogyan zajlott a több évig nyúló Orbán-Simicska szakítás. ","shortLead":"A Direkt 36 cikket írt arról, hogy hogyan zajlott a több évig nyúló Orbán-Simicska szakítás. ","id":"20190113_Orban_masnap_azt_kerte_Simicskatol_hogy_zarja_be_az_Indexet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e2fa5a-c0d4-4c3d-9742-8cfe52fd62e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0eef31-2297-4da0-af72-adbde4116969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Orban_masnap_azt_kerte_Simicskatol_hogy_zarja_be_az_Indexet","timestamp":"2019. január. 13. 17:10","title":"Orbán másnap azt kérte Simicskától, hogy zárja be az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2dd1be-4ec5-4c7a-90f8-70deeeb13317","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatodszor vonult utcára Belgrádban az ellenzék – és támogatói – az általuk tekintélyelvűnek mondott rendelkezések ellen tiltakozva.","shortLead":"Hatodszor vonult utcára Belgrádban az ellenzék – és támogatói – az általuk tekintélyelvűnek mondott rendelkezések ellen...","id":"20190112_Ujabb_tomegtuntetes_a_szerb_elnok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad2dd1be-4ec5-4c7a-90f8-70deeeb13317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f1b04a-0ca2-4190-988b-4752c8887328","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Ujabb_tomegtuntetes_a_szerb_elnok_ellen","timestamp":"2019. január. 12. 21:22","title":"Újabb tömegtüntetés a szerb elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff56bd37-ffa8-47ce-b11f-67c5c45153ef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A Rorschach-tesztet ma is évente több mint egymillió emberrel veszik fel, és olyannyira a pszichológia jelképévé vált, mint a sztetoszkóp az általános orvoslásnak. Bár tesztjéről több tízezer tanulmány készült, Hermann Rorschach életéről mindezidáig egyetlen átfogó életrajzot sem adtak ki. Ezen változtat a The Times által az év gondolatébresztő könyvének választott kötet, Damion Searls munkája. ","shortLead":"A Rorschach-tesztet ma is évente több mint egymillió emberrel veszik fel, és olyannyira a pszichológia jelképévé vált...","id":"20190113_7_dolog_amit_fontos_tudni_a_Rorschachteszt_alkotojarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff56bd37-ffa8-47ce-b11f-67c5c45153ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc92d7c-a5c9-41f7-8824-be4114047ad5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190113_7_dolog_amit_fontos_tudni_a_Rorschachteszt_alkotojarol","timestamp":"2019. január. 13. 20:15","title":"7 dolog, amit fontos tudni a Rorschach-teszt alkotójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59159750-2591-4458-b9c6-e06026ebe36e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"James Watsont minden címétől megfosztotta a kutatóintézete, miután arról beszélt, hogy a gének miatt a fehérek intelligenciaszintje magasabb, mint a feketéké. ","shortLead":"James Watsont minden címétől megfosztotta a kutatóintézete, miután arról beszélt, hogy a gének miatt a fehérek...","id":"20190114_Sokba_kerultek_a_rasszista_megjegyzesek_a_Nobeldijas_kutatonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59159750-2591-4458-b9c6-e06026ebe36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511a4902-5ade-4621-baa9-02b1f0529bfe","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Sokba_kerultek_a_rasszista_megjegyzesek_a_Nobeldijas_kutatonak","timestamp":"2019. január. 14. 09:08","title":"Sokba kerültek a rasszista megjegyzések a Nobel-díjas kutatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le tunéziai ellenfelét Babos Tímea a 64-be jutásért.","shortLead":"Két szettben győzte le tunéziai ellenfelét Babos Tímea a 64-be jutásért.","id":"20190114_Megnyerte_Babos_az_elso_meccset_az_Australian_Openen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e217f142-2548-4bfa-8f6c-6eee1677b995","keywords":null,"link":"/sport/20190114_Megnyerte_Babos_az_elso_meccset_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 14. 07:17","title":"Megnyerte Babos az első meccsét az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04e1d91-da5b-4f4c-9eb2-12c2dd1bc84c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlsúlyos a Nagy-Britanniában tenyésztett lovak fele, mert a gazdáik óvatlanok.","shortLead":"Túlsúlyos a Nagy-Britanniában tenyésztett lovak fele, mert a gazdáik óvatlanok.","id":"20190113_Lovak_elhizas_tulsuly_BEVA_patairhagyulladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f04e1d91-da5b-4f4c-9eb2-12c2dd1bc84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2db1b1-a83f-46ac-8828-0b162727f82c","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Lovak_elhizas_tulsuly_BEVA_patairhagyulladas","timestamp":"2019. január. 13. 18:12","title":"Ráférne némi fogyókúra a brit lovakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]