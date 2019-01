Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"670f6ea3-28ed-4276-b66a-17ad3277d0bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap publicistája azt állítja, akkor beszélt a Corvinus rektorával, amikor Magyarországon járt. ","shortLead":"A lap publicistája azt állítja, akkor beszélt a Corvinus rektorával, amikor Magyarországon járt. ","id":"20190123_Washington_Post_Lanczi_szerint_ha_Soros_nem_tamogatja_annyira_a_menekulteket_a_CEU_maradhatott_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=670f6ea3-28ed-4276-b66a-17ad3277d0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619c3731-f1a7-452e-a83c-e6a863355a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Washington_Post_Lanczi_szerint_ha_Soros_nem_tamogatja_annyira_a_menekulteket_a_CEU_maradhatott_volna","timestamp":"2019. január. 23. 13:04","title":"Lánczi: Ha Soros nem támogatja annyira a menekülteket és a romákat, a CEU maradhatott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9213608b-7e91-437b-928e-b6b42385e06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László szerint kollégája szavait politikai okokból félremagyarázták.","shortLead":"Rovó László szerint kollégája szavait politikai okokból félremagyarázták.","id":"20190122_Rektor_Nem_indul_vizsgalat_a_szegedi_egyetem_rektorhelyettesenek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9213608b-7e91-437b-928e-b6b42385e06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307a580f-1d39-46fb-bd6c-0a526de0ccea","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Rektor_Nem_indul_vizsgalat_a_szegedi_egyetem_rektorhelyettesenek_ugyeben","timestamp":"2019. január. 22. 10:38","title":"Rektor: Nem indul vizsgálat a szegedi egyetem rektorhelyettesének \"ügyében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6039c2-e20a-4bef-9905-672b314a735f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy nagyjából még egy hónap hátravan a Galaxy S10-ek bemutatkozásáig, vannak, akik már használják a készüléket. Lefotóztak valakit, akinek egy Galaxy S10+ van a kezében.","shortLead":"Annak ellenére, hogy nagyjából még egy hónap hátravan a Galaxy S10-ek bemutatkozásáig, vannak, akik már használják...","id":"20190123_samsung_galaxy_10_plus_kiszivargott_telefon_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe6039c2-e20a-4bef-9905-672b314a735f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5520a55-611f-48ac-9a1b-9426c0b096d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_samsung_galaxy_10_plus_kiszivargott_telefon_foto","timestamp":"2019. január. 23. 10:03","title":"Így fog kinézni a kézben: lefotóztak egy Galaxy S10+-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többségi tulajdonos közleményben tudatta, hogy a cég piaci pozícióját nem befolyásolja a \"sajnálatos esemény\", de úgy tűnik, a befektetőket nem sikerült megnyugtatni.","shortLead":"A többségi tulajdonos közleményben tudatta, hogy a cég piaci pozícióját nem befolyásolja a \"sajnálatos esemény\", de...","id":"20190121_Zuhanni_kezdtek_az_Est_Media_reszvenyei_Andy_Vajna_halalanak_hirere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fdbc2a-157f-451d-9e88-912b1f5e6375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Zuhanni_kezdtek_az_Est_Media_reszvenyei_Andy_Vajna_halalanak_hirere","timestamp":"2019. január. 21. 16:23","title":"Zuhanni kezdtek az Est Média részvényei Andy Vajna halálának hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770d0d52-ec14-4b13-b338-a119f5d6438f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék közösen állt volna ki a miskolci munkavállalók védelmében. A kormánypárti többség rendkívüli biztonsági intézkedések közepette napirendre sem engedte venni a kezdeményezést.","shortLead":"Az ellenzék közösen állt volna ki a miskolci munkavállalók védelmében. A kormánypárti többség rendkívüli biztonsági...","id":"20190122_Leszavazta_a_fideszes_tobbseg_Miksolcon_hogy_szavazzanak_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=770d0d52-ec14-4b13-b338-a119f5d6438f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddf13b4-f096-4939-90e1-15bfc794a8bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Leszavazta_a_fideszes_tobbseg_Miksolcon_hogy_szavazzanak_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2019. január. 22. 11:14","title":"Leszavazta a fideszes többség Miskolcon, hogy voksoljanak a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de80eeb9-1d1b-45b5-8cd2-f7a3a9da9364","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök meglepődve szembesültek a ténnyel, hogy a hatalmas jármű egyik kereke alig volt rögzítve.","shortLead":"A rendőrök meglepődve szembesültek a ténnyel, hogy a hatalmas jármű egyik kereke alig volt rögzítve.","id":"20190123_a_nap_videoja_alig_tartotta_valami_ennek_a_kamionnak_a_kereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de80eeb9-1d1b-45b5-8cd2-f7a3a9da9364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cda59b4-1702-4333-b8ba-9288c888de02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_a_nap_videoja_alig_tartotta_valami_ennek_a_kamionnak_a_kereket","timestamp":"2019. január. 23. 06:41","title":"A nap videója: alig tartotta valami ennek a kamionnak a kerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f038816-87d6-4451-99a0-bac2967152ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A demokrata Alexandria Ocasio-Cortez korábban is okozott meglepetéseket szokatlan figyelmességgel, most azonban minden eddigi akcióján túltett: a Twitchen futó élő adásban hangoztatta, hogy a transznemű fiataloknak is segítségre van szükségük.","shortLead":"A demokrata Alexandria Ocasio-Cortez korábban is okozott meglepetéseket szokatlan figyelmességgel, most azonban minden...","id":"20190121_alexandria_ocasio_cortez_twitch_elo_adas_transznemu_gyerekek_mermaids_penzgyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f038816-87d6-4451-99a0-bac2967152ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57033f7-0cf8-4de0-b5a8-c88f5ab8829d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_alexandria_ocasio_cortez_twitch_elo_adas_transznemu_gyerekek_mermaids_penzgyujtes","timestamp":"2019. január. 22. 10:33","title":"Egyszer csak belépett a Twitchen futó adásba a 29 éves politikusnő, hogy transznemű fiataloknak gyűjtsön pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédkórház decemberben egyszer már bezárt koraszülött részlegének működése hétfőn még újra bizonytalan volt. Bár átmenetileg sikerült elkerülni az összeomlást, a tartós működőképességre az ott dolgozók sem vennének mérget. A dolgozókra kényszerített honvédelmi alkalmazotti jogviszony miatt még a kórház többi osztályán sem ült el a vihar: van, ahol az orvosok, van, ahol a szakdolgozók távozása miatt alakulhat ki válsághelyzet. ","shortLead":"A Honvédkórház decemberben egyszer már bezárt koraszülött részlegének működése hétfőn még újra bizonytalan volt. Bár...","id":"20190122_Tavozott_a_Honvedkorhazbol_az_ujranyitott_koraszulott_intenziv_osztaly_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f75e3d-ae2e-482f-a4ec-451ea3a4e107","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Tavozott_a_Honvedkorhazbol_az_ujranyitott_koraszulott_intenziv_osztaly_vezetoje","timestamp":"2019. január. 22. 13:02","title":"Elege lett, távozott a Honvédkórházból a koraszülött intenzív osztály vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]