[{"available":true,"c_guid":"13252ae2-26cd-4c84-8c9f-470b230fbd9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatási célokra klónoztak öt majmot Kínában egy olyan makákóból, amelyet génszerkesztéssel alvászavarossá tettek – közölte csütörtökön a kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Kutatási célokra klónoztak öt majmot Kínában egy olyan makákóból, amelyet génszerkesztéssel alvászavarossá tettek –...","id":"20190124_kina_alvaszavar_makako_klon_genszerkesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13252ae2-26cd-4c84-8c9f-470b230fbd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dc4a8d-00ed-4da9-8f57-fa40d57bf071","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_kina_alvaszavar_makako_klon_genszerkesztes","timestamp":"2019. január. 24. 12:03","title":"\"Legyártottak\" öt majmot Kínában, hogy megtalálják az alvászavar gyógymódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce360805-1d38-47dd-b14b-3228e8f54713","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá válhatnak. A projektet állítólag június óta tesztelik, így emberi számítás szerint most már nemsokára elő kell álniuk a programmal. ","shortLead":"A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá...","id":"20190122_dolby_labs_dolby_live_dolby_234_hangstudio_zeneszerkeszto_okostelefonokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce360805-1d38-47dd-b14b-3228e8f54713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca98de0e-11a3-49fc-9e5c-c547859972c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_dolby_labs_dolby_live_dolby_234_hangstudio_zeneszerkeszto_okostelefonokra","timestamp":"2019. január. 22. 17:03","title":"Ez nagyot szólhat: profi hangos alkalmazást ad ki a Dolby, több ingyenes funkcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszéltek, hogy majd személyesen is találkoznak. ","shortLead":"Arról is beszéltek, hogy majd személyesen is találkoznak. ","id":"20190122_Orban_telefonon_beszelt_Trump_kulugyminiszterevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd3b554-156d-497d-9d12-4ccb91dffba8","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Orban_telefonon_beszelt_Trump_kulugyminiszterevel","timestamp":"2019. január. 22. 17:23","title":"Orbán telefonon beszélt Trump külügyminiszterével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bee34ad-93ec-4168-a8e5-f89ba05a4a3a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új sisak műanyagból készül majd, és lényegesen könnyebb lesz az eddigi fémsisakoknál. ","shortLead":"Az új sisak műanyagból készül majd, és lényegesen könnyebb lesz az eddigi fémsisakoknál. ","id":"20190122_Nyomtatni_gfogjak_a_svajci_gardistak_sisakjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bee34ad-93ec-4168-a8e5-f89ba05a4a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf0ceba-8888-4212-a46e-1bfdc5ae0644","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_Nyomtatni_gfogjak_a_svajci_gardistak_sisakjat","timestamp":"2019. január. 22. 20:10","title":"Nyomtatni fogják a svájci gárdisták sisakját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443fd3c7-7e39-407d-91a1-27ffecf44eef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A diákoknak rengeteg feladatot kellett megoldaniuk kevés idő alatt.","shortLead":"A diákoknak rengeteg feladatot kellett megoldaniuk kevés idő alatt.","id":"20190122_Ez_egy_gyorsasagi_verseny__ilyen_volt_a_kozepiskolai_felveteli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=443fd3c7-7e39-407d-91a1-27ffecf44eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cd2982-4df1-48ca-b916-a2d2c07ba382","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Ez_egy_gyorsasagi_verseny__ilyen_volt_a_kozepiskolai_felveteli","timestamp":"2019. január. 22. 14:23","title":"\"Ez egy gyorsasági verseny\" – ilyen volt a középiskolai felvételi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef806634-d547-4eff-8177-6a8e71efaff9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lékai Mátéék a középdöntő záró fordulójában 35-26-ra kikaptak a norvégoktól, így tizedikként zártak.","shortLead":"Lékai Mátéék a középdöntő záró fordulójában 35-26-ra kikaptak a norvégoktól, így tizedikként zártak.","id":"20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_norvegia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef806634-d547-4eff-8177-6a8e71efaff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b090b93-e9c4-48d4-b961-ffce9434c0a7","keywords":null,"link":"/sport/20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_norvegia","timestamp":"2019. január. 23. 19:33","title":"Kézilabda-vb: kikapott, és távol került az olimpiától a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b237769e-0e69-42ac-aad0-cb8865fb5150","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Átlagos kamasz a gyerekünk egy átlagos, kamaszkori világvége-hangulattal? Vagy olyan stresszhelyzetek vannak az életében, amit életkorából kifolyólag nem tud egyedül megoldani? Mi a különbség egy szimpla, dolgozat előtti drukk és egy tartós stresszes állapot között? Az is lehet, hogy depressziós a gyerek? Egyáltalán mit tehetünk ilyen esetekben? Ezekről kérdeztük Deliága Éva gyermekpszichológust.","shortLead":"Átlagos kamasz a gyerekünk egy átlagos, kamaszkori világvége-hangulattal? Vagy olyan stresszhelyzetek vannak...","id":"remotivextra_20190123_Sokat_stresszel_a_gyerek_Figyeljen_oda_mert_akar_depresszio_is_lehet_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b237769e-0e69-42ac-aad0-cb8865fb5150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a48bfd1-6884-4f8e-bfb0-0cb809238890","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20190123_Sokat_stresszel_a_gyerek_Figyeljen_oda_mert_akar_depresszio_is_lehet_belole","timestamp":"2019. január. 23. 19:30","title":"Sokat stresszel a gyerek? Figyeljen oda, mert akár depresszió is lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"2712fe08-bb00-4b3e-85d0-59b8f8d7e1e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A diszkontlánc közleményében azt írja, erre kizárólag \"valódi önkéntesség\" alapján van lehetőség.","shortLead":"A diszkontlánc közleményében azt írja, erre kizárólag \"valódi önkéntesség\" alapján van lehetőség.","id":"20190123_A_Pennynel_lehet_400_orat_tulorazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2712fe08-bb00-4b3e-85d0-59b8f8d7e1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3185ab-70df-4fd0-980c-aa15a6f7d603","keywords":null,"link":"/kkv/20190123_A_Pennynel_lehet_400_orat_tulorazni","timestamp":"2019. január. 23. 11:24","title":"A Pennynél lehet 400 órát túlórázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]