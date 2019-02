Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3de887db-0501-438d-86ad-3e4fe2f7a1e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm is tartogatott bejelentést a barcelonai mobilos szakkiállításra: a jövő év első felében érkezhetnek azok a telefonok, amelyekbe már kifejezetten 5G-képes lapkakészletek kerülnek.","shortLead":"A Qualcomm is tartogatott bejelentést a barcelonai mobilos szakkiállításra: a jövő év első felében érkezhetnek azok...","id":"20190228_qualcomm_integralt_5g_modem_jovore_erkezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3de887db-0501-438d-86ad-3e4fe2f7a1e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f4864a-27ee-4878-b78b-d787f1482a49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_qualcomm_integralt_5g_modem_jovore_erkezik","timestamp":"2019. február. 28. 13:03","title":"Elhihetjük, a Qualcomm mondja: jövőre több hely lesz az 5G-s telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ee3f07-27e6-469b-92a8-f8cb49cda469","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lehulló meteorok pályájának kiszámítását és a becsapódó meteoritok megtalálását segíti az a kamerarendszer, amelynek első elemét a szakemberek március elején telepítik Mátraszentimre közelében. A kutatók a bolygónkat megközelítő, a földi légkört és a földfelszínt elérő, illetve a Holdba becsapódó apró égitesteket monitorozzák majd vele.","shortLead":"A lehulló meteorok pályájának kiszámítását és a becsapódó meteoritok megtalálását segíti az a kamerarendszer, amelynek...","id":"20190227_meteorvadasz_kamerarendszer_mta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00ee3f07-27e6-469b-92a8-f8cb49cda469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c347617-bff6-469d-88f6-62ed5cfd6f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_meteorvadasz_kamerarendszer_mta","timestamp":"2019. február. 27. 10:03","title":"Ez figyeli majd a magyar égboltot: meteorvadász kamerarendszert építenek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794","c_author":"Gajárszki Áron","category":"hetilap","description":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi finanszírozás – összegzi szerzőnk, aki maga is próbálkozott ezzel. ","shortLead":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi...","id":"201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700c6d77-5429-49cb-a2ea-fec722fa743e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.09/201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","timestamp":"2019. február. 27. 00:00","title":"Az ingyenpénz valósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bac9e4e-aed6-4fcb-984c-571156989b2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló állapotnak örvendő cseh járgány kis híján 60 esztendős és még a teteje is lenyitható.","shortLead":"A kiváló állapotnak örvendő cseh járgány kis híján 60 esztendős és még a teteje is lenyitható.","id":"20190227_gyonyoru_58_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_hazai_skoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bac9e4e-aed6-4fcb-984c-571156989b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f312cf-820c-45c6-8c0d-e45806c20fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_gyonyoru_58_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_hazai_skoda","timestamp":"2019. február. 27. 06:41","title":"Gyönyörű: 5,8 millió forint a legdrágább eladó régi hazai Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e2213a-56b1-494f-98bf-fd1737e3215f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikában élő és dolgozó brit komikus szerint hihetetlen spiritusz van Jean-Claude Junckerben. John Oliver azt mondja, a műsorában elhangzottak miatt vannak országok, amelyeket nem lenne bölcs dolog felkeresnie. Magyarország is rendszeresen terítéken van a show-műsorában, annak pedig várjuk ki a végét, mikor blokkolják itthon is műsorait.","shortLead":"Az Amerikában élő és dolgozó brit komikus szerint hihetetlen spiritusz van Jean-Claude Junckerben. John Oliver azt...","id":"20190228_John_Oliver_Bamulatos_volt_ahogy_Juncker_diktatornak_nevezi_Orbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91e2213a-56b1-494f-98bf-fd1737e3215f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cd7291-4188-48e9-ad0d-1cd347e7f9fe","keywords":null,"link":"/elet/20190228_John_Oliver_Bamulatos_volt_ahogy_Juncker_diktatornak_nevezi_Orbant","timestamp":"2019. február. 28. 06:00","title":"John Oliver: Bámulatos volt, ahogy Juncker diktátornak nevezte Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ausztriai Seefeldben zajló északisí-világbajnokságon csaptak le.","shortLead":"Az ausztriai Seefeldben zajló északisí-világbajnokságon csaptak le.","id":"20190227_dopping_eszakisi_vilagbajnoksag_ausztria_ellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9482134-9daf-41a5-89e2-7f2ff3fe8f3f","keywords":null,"link":"/sport/20190227_dopping_eszakisi_vilagbajnoksag_ausztria_ellenorzes","timestamp":"2019. február. 27. 18:25","title":"Vb-n razziáztak a doppingellenőrök, öt sportoló fennakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t milliárdos vállalkozássá tette. Az 500 alkalmazottat foglalkoztató cég léte azonban veszélybe került: a koppintott termékek elözönlötték a piacot. Most európai bírósági fórumokon keresik az igazukat.","shortLead":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t...","id":"20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f831f34-4e76-43e2-b9a4-237f6c0a30ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","timestamp":"2019. február. 26. 18:30","title":"A magyar, aki pórázon tartja a világ kutyáit, de a hamisítókkal nem bír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért közel 1 millió forintot kell majd fizetni. Persze nem az átlagfelhasználókra szabták.","shortLead":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért...","id":"20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f88fdb-c7c4-42a3-9f0f-b3687df14851","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. február. 26. 19:03","title":"980 ezer forintért itt a Microsoft új csodaszemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]