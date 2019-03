Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f477171-7fb1-45da-ab6a-9da63bc3023f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők a Váci úti nyugdíjfolyósító épületéhez vonultak, hogy ott tiltakozzanak a köztisztviselőket is érintő túlóratörvény ellen. Közben több kormányplakátot is lefestettek. \r

","shortLead":"A képviselők a Váci úti nyugdíjfolyósító épületéhez vonultak, hogy ott tiltakozzanak a köztisztviselőket is érintő...","id":"20190304_Kivonult_az_ellenzek_a_parlamentbol_lefestik_a_kormany_plakatjait__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f477171-7fb1-45da-ab6a-9da63bc3023f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84cc483-563e-4f05-a67d-b7e1774ce1cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Kivonult_az_ellenzek_a_parlamentbol_lefestik_a_kormany_plakatjait__video","timestamp":"2019. március. 04. 14:47","title":"Kivonult az ellenzék a parlamentből, lefestik a kormány plakátjait – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van a KRESZ-nek egy olyan része, melyet szinte senki sem ismer és az autók hangjelzésével kapcsolatos.","shortLead":"Van a KRESZ-nek egy olyan része, melyet szinte senki sem ismer és az autók hangjelzésével kapcsolatos.","id":"20190304_dudalva_elozni_semmi_sem_tiltja_sot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd4e908-e640-4bfc-8bc7-4ee5f98a73ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_dudalva_elozni_semmi_sem_tiltja_sot","timestamp":"2019. március. 04. 06:41","title":"Dudálva előzni? Semmi sem tiltja, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52090c88-f27f-4a0c-acd1-ff9b2057d3b7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egyetlen alkalmazás letöltése önmagában senkinek az életét nem fogja megváltoztatni. De a jól kiválasztott program tudatos használat mellett sokaknál alátámasztotta már, hogy a technológia és az ember együtt nagy dolgokra képes.","shortLead":"Egyetlen alkalmazás letöltése önmagában senkinek az életét nem fogja megváltoztatni. De a jól kiválasztott program...","id":"20190303_Ime_5_remek_alkalmazas_eletmodvaltashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52090c88-f27f-4a0c-acd1-ff9b2057d3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96fc4dc-dabf-41f7-af0b-4c8714f821f3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190303_Ime_5_remek_alkalmazas_eletmodvaltashoz","timestamp":"2019. március. 03. 19:15","title":"Íme 5 remek alkalmazás életmódváltáshoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A diákokra, a kismamákra és a pécsiekre számít a Pénzügyminisztérium a munkaerőhiány enyhítésében. A diákokat társadalombiztosítási járulékkedvezménnyel, a kismamákat üzemi bölcsődékkel és ösztöndíjjal, a pécsieket az M9-es autópályával csábítanák a munkaerőpiacra.","shortLead":"A diákokra, a kismamákra és a pécsiekre számít a Pénzügyminisztérium a munkaerőhiány enyhítésében. A diákokat...","id":"20190304_A_veszelyeztetett_korcsoportokat_dolgoztatna_Varga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be646b3-a378-4291-9a4a-65cd0f3c9fad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_A_veszelyeztetett_korcsoportokat_dolgoztatna_Varga","timestamp":"2019. március. 04. 10:58","title":"A veszélyeztetett korcsoportokat és a pécsieket dolgoztatná Varga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d99a54-02c1-4e3f-9740-04d18bb3f76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix Behind The Curve című dokumentumfilmjének egyik csúcsjelenete, amikor két laposföld-hívő tudományos módszerrel igyekszik bebizonyítani az igazát.","shortLead":"A Netflix Behind The Curve című dokumentumfilmjének egyik csúcsjelenete, amikor két laposföld-hívő tudományos...","id":"20190304_laposfold_hivok_bizonyitek_bizonyitasi_kiserlet_kudarc_fail_netflix_dokumentumfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48d99a54-02c1-4e3f-9740-04d18bb3f76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782d5780-bafd-46cd-8755-d8c53ef024b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_laposfold_hivok_bizonyitek_bizonyitasi_kiserlet_kudarc_fail_netflix_dokumentumfilm","timestamp":"2019. március. 04. 09:03","title":"A nap videója: Két laposföld-hívő megpróbálta bebizonyítani, hogy a Föld lapos – nagyon kínos lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igaznak bizonyult a néhány hete felröppent pletyka, most már hivatalos hatósági forrás is megerősítette a Huawei idei olcsó(bb) telefonjának fotós alaptulajdonságát.","shortLead":"Igaznak bizonyult a néhány hete felröppent pletyka, most már hivatalos hatósági forrás is megerősítette a Huawei idei...","id":"20190304_huawei_p30_lite_kameraja_triplakamera_tenaa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb44847e-47dd-4213-bb0c-6aca9cc47f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_huawei_p30_lite_kameraja_triplakamera_tenaa","timestamp":"2019. március. 04. 12:03","title":"Olcsó lesz, de jól fog fotózni: a Huawei P30 lite megkapja a triplakamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul korábban is csak az adózók kb. fele vette a fáradtságot, hogy felajánlja az szja 1 százalékát, a többi az államnál landolt. A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására, vagy állatmenhelyeknek tettek felajánlást, idén május 20-ig lehet erről rendelkezni.","shortLead":"Ráadásul korábban is csak az adózók kb. fele vette a fáradtságot, hogy felajánlja az szja 1 százalékát, a többi...","id":"20190305_Sokan_elfeledkezhetnek_az_1_szazalek_felajanlasarol_ha_a_NAV_tolti_ki_az_adobevallasukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1baa0a6-4f6c-4057-8d26-f5bf3a5bbb5e","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Sokan_elfeledkezhetnek_az_1_szazalek_felajanlasarol_ha_a_NAV_tolti_ki_az_adobevallasukat","timestamp":"2019. március. 05. 10:18","title":"Sokan elfeledkezhetnek az 1 százalék felajánlásáról, ha a NAV tölti ki az adóbevallásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e785465-510b-41d8-bb3f-9609120bb512","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"49 évesen, az otthonában érte a halál.","shortLead":"49 évesen, az otthonában érte a halál.","id":"20190304_keith_flint_prodigy_gyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e785465-510b-41d8-bb3f-9609120bb512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14076a00-087a-44ca-9345-ad4dccc91aad","keywords":null,"link":"/elet/20190304_keith_flint_prodigy_gyasz","timestamp":"2019. március. 04. 12:33","title":"Meghalt Keith Flint, a Prodigy frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]