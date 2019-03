Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Új szórólapokat adtak ki a XV. kerületi ellenzéki pártok, melyeken elmagyarázzák, a Fidesz megfúrta a közalkalmazottak béremelésére vonatkozó ellenzéki javaslatot a kerületben. Fideszesekre cserélte Sorost és Junckert új szórólapjain a XV. kerületi ellenzék Inkább saját büdzséből kifizették a kieső bevételt a helyi újságnak. Az utolsó pillanatban kiszedte a junckeres hirdetéseket a helyi lapból a XV. kerület Újra nagy ígéreteket kaptunk a magyarországi buszgyártásról, de a munkaerőhiány még komoly problémákat okozhat. A magyar buszgyártás felpörgetését ígérik, már ha lesz, aki hajlandó dolgozni Sami Khedira hamarosan újra edzésbe állhat. Februárban szívműtétje volt, márciusban visszatérhet a Juventus sztárja Az Iszlám Állam besorozta a gyerekeket, most pedig a terrorszervezet bukása után az irakiak és a kurdok terrorizmussal vádolják őket. Több száz gyereket vádolnak terrorizmussal 2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most újrahasznosítható papírcsomagolásban dobja piacra legújabb - Szerencsen gyártott és csomagol - kakaóját. Világpremier Szerencsen, itt készül az első újrahasznosítható papírcsomagolású kakaópor Az író a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja lett, előadására zsúfolásig megtelt az MTA kisterme. Tompa Andrea: „Az őrültek háza még magyar kézben van" Nagyon messze van egymástól a BKV által kínált és a szakszervezetek által elvárt béremelés mértéke. Áprilisban jöhet a BKV-sztrájk