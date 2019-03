Megszünteti az év közepén a Nissan az Infiniti modell gyártását Nagy-Britanniában, a sunderlandi üzem dolgozóinak más elfoglaltságot keresnek. Ez 250 embert érint, ők dolgoznak ezen a típuson a cég 7000 fős telephelyén - itt 450 ezer jármű készül évente, ebből 12 500 Infiniti.

A japán autógyár korábban azt is bejelentette, hogy nem itt fogja gyártani az új X-Trail nevű modellt, s arról is szó van, hogy fontolgatja, visszafogják a Qashqai és Leaf modellek gyártását, ami 400 munkahely megszűnését is eredményezheti. A cég döntésének hátterében az áll, hogy áthelyezi a gyártás fókuszát a legnagyobb piacokra, Észak-Amerikába és Kínába. A cége eladásai a felükre estek vissza Nyugat-Európában az utóbbi időben.

A Brexit hatására egyre több autógyár jelenti be vagy fontolgatja, hogy leáll az angliai gyártással.

(Sky News)