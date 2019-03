Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorúbb büntetés járhat az illegális hulladékkihelyezésért – most azt is elmondták az egyik hulladékgazdálkodási cégnél, pontosan mi férhet bele ebbe a kategóriába.","shortLead":"Szigorúbb büntetés járhat az illegális hulladékkihelyezésért – most azt is elmondták az egyik hulladékgazdálkodási...","id":"20190325_Buncselekmeny_lenne_a_szemeteles_de_mi_szamit_annak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585db96b-2fa5-48ea-b0ef-433bb0402972","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Buncselekmeny_lenne_a_szemeteles_de_mi_szamit_annak","timestamp":"2019. március. 25. 13:02","title":"Bűncselekmény lenne a szemetelés, de mi számít annak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Károsodtak egérkísérletekben a hím ivarsejteket termelő szerv csatornái szennyezett levegőben, mutatták ki brazil kutatók.



","shortLead":"Károsodtak egérkísérletekben a hím ivarsejteket termelő szerv csatornái szennyezett levegőben, mutatták ki brazil...","id":"20190325_A_rossz_levego_is_kihathat_a_termekenysegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a18393-b1fc-4449-8ffe-915c54bd2b5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_A_rossz_levego_is_kihathat_a_termekenysegre","timestamp":"2019. március. 25. 06:05","title":"Találtak egy újabb okot, ami kihathat a gyermekvállalásra – és igen sokan lehetnek veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1acf03-71bf-4dd5-996e-a67c7012f9a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sztrádákon mindennaposak a különböző munkálatok, de sajnos rengeteg baleset is történik ezeken a helyszíneken.","shortLead":"A sztrádákon mindennaposak a különböző munkálatok, de sajnos rengeteg baleset is történik ezeken a helyszíneken.","id":"20190326_Eletveszelyes_a_sztradakon_dolgozni_ilyen_specialis_parnazott_autoval_probalnak_vedekezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1acf03-71bf-4dd5-996e-a67c7012f9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22d9f58-e788-4e23-ae5b-c993259f5147","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_Eletveszelyes_a_sztradakon_dolgozni_ilyen_specialis_parnazott_autoval_probalnak_vedekezni","timestamp":"2019. március. 26. 09:14","title":"Ilyen energiaelnyelőkkel próbálják védeni az M1-esen dolgozókat az életveszélytől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72e58fe-6fb4-4981-8129-1360cb997f9e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Akármilyen is az a kapcsolat.","shortLead":"Akármilyen is az a kapcsolat.","id":"20190326_Ilyen_tortenetekkel_erosithetjuk_a_parkapcsolatunkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72e58fe-6fb4-4981-8129-1360cb997f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52fb4b88-02b4-4215-8294-f738925b3750","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190326_Ilyen_tortenetekkel_erosithetjuk_a_parkapcsolatunkat","timestamp":"2019. március. 26. 12:15","title":"Ilyen történetekkel erősíthetjük a párkapcsolatunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d2750-729b-4a92-bf92-7b8799f21710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges gép vendégeskedik a Liszt Ferenc repülőtéren: a belga légitársaság hétfőn érkezett repülőjén a Hupikék törpikék szereplői láthatók. ","shortLead":"Különleges gép vendégeskedik a Liszt Ferenc repülőtéren: a belga légitársaság hétfőn érkezett repülőjén a Hupikék...","id":"20190325_brussels_airlines_aerosmurf_ferihegy_lhbp_hupikek_torpikek_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f42d2750-729b-4a92-bf92-7b8799f21710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5619efb1-e5dd-4f26-b2f7-a9b8631ffa83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_brussels_airlines_aerosmurf_ferihegy_lhbp_hupikek_torpikek_repulogep","timestamp":"2019. március. 25. 18:33","title":"Megérkezett Ferihegyre a repülő, amit Törpilla és Törpapa irányítanak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c30f5a-265b-49ce-8f7f-653585a6fa71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A körülöttük lévő tárgyakat, személyeket tudják azonosítani a látássérültek a Google alkalmazásával, amely néhány szerencsés felhasználó számára már le is tölthető. A keresőóriás minél többek számára szeretné elérhetővé tenni.","shortLead":"A körülöttük lévő tárgyakat, személyeket tudják azonosítani a látássérültek a Google alkalmazásával, amely néhány...","id":"20190326_google_lookout_app_mesterseges_intelligencia_latasserultek_vakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0c30f5a-265b-49ce-8f7f-653585a6fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22d0235-777d-4e04-9f7d-f6f92b781f3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_google_lookout_app_mesterseges_intelligencia_latasserultek_vakok","timestamp":"2019. március. 26. 10:03","title":"Vannak, akik már letölthetik a Google alkalmazását, amely a vakok szeme lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23da13f-5fd9-439d-9b84-54bcc3331a5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit pénzügyminiszter szerint katasztrófával érne fel, ha a brit EU-tagság a kilépés feltételrendszeréről szóló megállapodás nélkül szűnne meg.","shortLead":"A brit pénzügyminiszter szerint katasztrófával érne fel, ha a brit EU-tagság a kilépés feltételrendszeréről szóló...","id":"20190324_Csodbe_mehet_NagyBritannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23da13f-5fd9-439d-9b84-54bcc3331a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038487ca-7e41-4a16-9bc7-cc75bce3d861","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Csodbe_mehet_NagyBritannia","timestamp":"2019. március. 24. 15:25","title":"Katasztrófa lenne a megállapodás nélküli Brexit Hammond szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan körbejárta a világháló hazai fertályát az eladó zöld Trabant, amely iránt a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés mutatkozik.","shortLead":"Gyorsan körbejárta a világháló hazai fertályát az eladó zöld Trabant, amely iránt a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés...","id":"20190326_licitalhatunk_az_internet_uj_sztarjara_a_nagypapa_alig_hasznalt_trabijara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f02a7f-c4c8-49ab-ae25-c6f7be475827","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_licitalhatunk_az_internet_uj_sztarjara_a_nagypapa_alig_hasznalt_trabijara","timestamp":"2019. március. 26. 13:21","title":"Licitálhatunk az internet új sztárjára, a veszprémi nagypapa alig használt Trabijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]