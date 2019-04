Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd4f6116-e2b9-4c0d-b77b-a3fce5901bc7","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Esztétikai köntösbe bújtatott, heves, ám hamar elhallgattatott ideológiai csatározást váltott ki megjelenésekor Fejes Endre Rozsdatemetője. A regény gyors színházi adaptációja nyomán új szereplők vívták a régi csörtét.","shortLead":"Esztétikai köntösbe bújtatott, heves, ám hamar elhallgattatott ideológiai csatározást váltott ki megjelenésekor Fejes...","id":"201914__szinhazi_rozsdatemeto__vadiratmonolog__atsuhano_tortenelem__tevelyges_ahelyes_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd4f6116-e2b9-4c0d-b77b-a3fce5901bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37e8b01-5a17-47a3-89cc-5e68f2d7ccd2","keywords":null,"link":"/kultura/201914__szinhazi_rozsdatemeto__vadiratmonolog__atsuhano_tortenelem__tevelyges_ahelyes_uton","timestamp":"2019. április. 07. 20:00","title":"Tévelygés a helyes úton: a Rozsdatemető és az elvtársak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már most is az. Garancsi István és Hernádi Zsolt érdekeltségei is felbukkannak a nyertesek közt.","shortLead":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már...","id":"20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c6ca8-a044-4d2d-a3c2-c70f7fc6672d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","timestamp":"2019. április. 07. 17:17","title":"Állami milliárdokból építik Csányiék a balatoni szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee4ef34-323b-49c5-b608-ba651451ae1d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mesebeli juttatásnak örülhet a budavári Mesemúzeum vezetője: egy közel 100 négyzetméteres, szolgálati lakást kapott a közalkalmazotti fizetése mellé az önkormányzattól. Azzal semmi gond, ha bizonyos pozíciókhoz lakás jár, csakhogy az igazgatónő az elvileg csak rászorulóknál indokolt, szociális lakbért, havi 34 500 forintot fizet az értékes közvagyonért – tudta meg a hvg.hu. Mikor ezzel szembesítettük, azt állította, hogy ő tőlünk értesült arról, hogy ez szociális alapú bérleti díj.","shortLead":"Mesebeli juttatásnak örülhet a budavári Mesemúzeum vezetője: egy közel 100 négyzetméteres, szolgálati lakást kapott...","id":"20190408_Szocialis_lakberert_kapott_muemleklakast_a_muzeumvezeto_is_a_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bee4ef34-323b-49c5-b608-ba651451ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffa61bb-8ea9-4ff4-b301-a82bdc9e87b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Szocialis_lakberert_kapott_muemleklakast_a_muzeumvezeto_is_a_Varban","timestamp":"2019. április. 08. 13:20","title":"Havi 34 ezerért budavári lakás: a múzeumvezető \"nem tudta\", miért ilyen olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2780e6-1034-4da3-bcee-4060807486a5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Divat lett Magyarországon a népi kultúra – mondta a kultúráért felelős államtitkár.\r

\r

","shortLead":"Divat lett Magyarországon a népi kultúra – mondta a kultúráért felelős államtitkár.\r

\r

","id":"20190409_Fekete_Peter_Cikibol_trendive_valt_a_nepi_kulturaval_foglalkozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e2780e6-1034-4da3-bcee-4060807486a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f538907b-8fe2-43cc-b5c0-1df447f7a7e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190409_Fekete_Peter_Cikibol_trendive_valt_a_nepi_kulturaval_foglalkozni","timestamp":"2019. április. 09. 09:03","title":"Fekete Péter: \"Cikiből trendivé vált a népi kultúrával foglalkozni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Azt még nem tudni, milyen típusú autók készülnek.","shortLead":"Azt még nem tudni, milyen típusú autók készülnek.","id":"20190409_Kiderult_mikor_indul_a_termeles_a_debreceni_BMWgyarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53432da4-d609-4e89-a6d3-29e4292dac59","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Kiderult_mikor_indul_a_termeles_a_debreceni_BMWgyarban","timestamp":"2019. április. 09. 13:44","title":"Kiderült, mikor indul a termelés a debreceni BMW-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b47360d-15ab-4eac-b388-a022fca59830","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Itt a tavasz, az egyik legfontosabb időszak a mezőgazdaságban, ennek apropóján megnéztük, milyen új eszközöket vehetnek igénybe a jelen és a jövő gazdálkodói. Bár a legújabb technológiák lassan szivárognak át a gyakran hagyományokra támaszkodó mezőgazdasági munkákba, a fejlődés nyújtotta lehetőségeket a hazai gazdák is kihasználhatják. De van mire támaszkodniuk akkor is, ha hirtelen gyors segítségre van szükségük terveik finanszírozásához. ","shortLead":"Itt a tavasz, az egyik legfontosabb időszak a mezőgazdaságban, ennek apropóján megnéztük, milyen új eszközöket vehetnek...","id":"takarekcsoport_20190409_agrar_dron_mezogazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b47360d-15ab-4eac-b388-a022fca59830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45fcf58-d610-4bc3-8311-d5901be4cf8c","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190409_agrar_dron_mezogazdasag","timestamp":"2019. április. 09. 11:30","title":"Eperszedő robot, növényvédő drón – Így segíti a magyar gazdákat a technika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"5dfa8fd4-7ed2-4b12-940b-7467d421a36d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kerékpárosklub a 3-as metró déli szakasza körüli káosz elkerülésére ajánl nagyrészt bringautakon vagy kisebb forgalmú utcákban vezető biciklis kerülőutakat.","shortLead":"A Kerékpárosklub a 3-as metró déli szakasza körüli káosz elkerülésére ajánl nagyrészt bringautakon vagy kisebb forgalmú...","id":"20190408_A_3as_metropotlo_helyett_bringazna_inkabb_Terkepen_a_biciklis_keruloutak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfa8fd4-7ed2-4b12-940b-7467d421a36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1518372a-b2d5-46c2-8621-0f369051836f","keywords":null,"link":"/elet/20190408_A_3as_metropotlo_helyett_bringazna_inkabb_Terkepen_a_biciklis_keruloutak","timestamp":"2019. április. 08. 10:15","title":"A 3-as metrópótló helyett bringázna inkább? Térképen a biciklis kerülőutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adab465d-a028-4ad7-b124-162f53026a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-két eljárást egyszerűsítenek, megoldódik a kínai–magyar konzorcium körüli bonyodalom, és már kezdődhet is a tervezés és az engedélyezés – reméli a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Egy-két eljárást egyszerűsítenek, megoldódik a kínai–magyar konzorcium körüli bonyodalom, és már kezdődhet is...","id":"20190409_Varga_Mihaly_szerint_2023ra_meglehet_a_BudapestBelgrad_vasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adab465d-a028-4ad7-b124-162f53026a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db320215-97aa-48ae-a52e-de18e635de64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Varga_Mihaly_szerint_2023ra_meglehet_a_BudapestBelgrad_vasut","timestamp":"2019. április. 09. 11:49","title":"Varga Mihály szerint 2023-ra meglehet a Budapest–Belgrád-vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]