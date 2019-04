Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábítószerbirtoklás miatt folytatnak velük szemben eljárást.","shortLead":"Kábítószerbirtoklás miatt folytatnak velük szemben eljárást.","id":"20190414_47_embert_allitottak_elo_a_belvarosi_szorakozohelyrol_a_nagy_rajtautes_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c469ba6-8c85-4021-9c1f-0b8ebe9bf0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_47_embert_allitottak_elo_a_belvarosi_szorakozohelyrol_a_nagy_rajtautes_utan","timestamp":"2019. április. 14. 20:48","title":"47 embert állítottak elő a belvárosi szórakozóhelyről a nagy rajtaütés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A héten nyilvánosságra kerültek a centenáriumi Trianon-emlékmű tervei, amelyek elég gigantikusak bizonyultak ahhoz, hogy első pillantásra senki se vegye észre a megrendelő valódi célját: úgy alkotni bombasztikusat, hogy azt csak az lássa, aki tudja, merre kell keresni. Egy Gyurcsány-kormány is épp így oldotta volna meg a feladatot. Orbán Viktornak a jelek szerint a háta közepére sem kell a jövőre esedékes századik évforduló. Ez a hvg.hu heti belpolitikai elemzése.","shortLead":"A héten nyilvánosságra kerültek a centenáriumi Trianon-emlékmű tervei, amelyek elég gigantikusak bizonyultak ahhoz...","id":"20190414_A_hatalmas_Trianonemlekmu_Orban_Viktor_zavaranak_allit_orok_emleket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7904f2-8c84-4e06-a901-118e16f34221","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_A_hatalmas_Trianonemlekmu_Orban_Viktor_zavaranak_allit_orok_emleket","timestamp":"2019. április. 14. 14:18","title":"A hatalmas Trianon-emlékmű Orbán Viktor zavarának állít örök emléket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a636b696-e8d9-48fb-8dd7-706b636e1bb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűvös 1,50 méter, ez volna a biztonságos távolság, amikor egy autó elhalad egy bringás mellett, ha ez nem adott várni kellene. Ez volna az ideális.","shortLead":"A bűvös 1,50 méter, ez volna a biztonságos távolság, amikor egy autó elhalad egy bringás mellett, ha ez nem adott várni...","id":"20190414_autos_bringas_tavolsag_15_meter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a636b696-e8d9-48fb-8dd7-706b636e1bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1bad6-6e7b-410b-b611-0aa1df06a672","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_autos_bringas_tavolsag_15_meter","timestamp":"2019. április. 14. 11:12","title":"Az autósok kétharmada veszélyesen közel megy a bringásokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47f0d57-86b1-4bbc-b9a3-c73b5facb8b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Míg szombaton hatalmas kormányellenes tüntetés volt Szerbiában, Aleksandr Vucsics elnök vasárnap Orbán Viktorral munkavacsorázott a vajdasági Palicsfürdőn.","shortLead":"Míg szombaton hatalmas kormányellenes tüntetés volt Szerbiában, Aleksandr Vucsics elnök vasárnap Orbán Viktorral...","id":"20190414_A_szerb_elnokkel_vacsorazott_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c47f0d57-86b1-4bbc-b9a3-c73b5facb8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5390db7f-e9de-4019-bd17-128f1446ea08","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_A_szerb_elnokkel_vacsorazott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. április. 14. 21:01","title":"A szerb elnökkel vacsorázott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos rosszullét miatt az elmúlt hetekben, a rendőrség megerősítette, hogy vasárnap délután nagy erőkkel razziáztak.","shortLead":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos...","id":"20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35db99e-135d-461a-ab0c-9e85debccd79","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","timestamp":"2019. április. 14. 16:23","title":"Tíz rendőrautó áll egy budapesti szórakozóhely előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Húsz év után nyerhet a baloldal a mai finn parlamenti választásokon. ","shortLead":"Húsz év után nyerhet a baloldal a mai finn parlamenti választásokon. ","id":"20190414_Adoemelest_iger_a_legnepszerubb_finn_miniszterelnokjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39f098e-420f-4235-b30b-cd178b679db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Adoemelest_iger_a_legnepszerubb_finn_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2019. április. 14. 09:03","title":"Adóemelést ígér a legnépszerűbb finn miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Stefan Löfven svéd miniszterelnök azt mondta, nem tartható tovább, ahogy Magyarország kezeli a migrációt.","shortLead":"Stefan Löfven svéd miniszterelnök azt mondta, nem tartható tovább, ahogy Magyarország kezeli a migrációt.","id":"20190415_A_sved_miniszterelnok_penzt_vonna_meg_Magyarorszagtol_mert_blokkolja_a_menekultek_elosztasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f83176-b027-4481-a148-3fe98e678aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_A_sved_miniszterelnok_penzt_vonna_meg_Magyarorszagtol_mert_blokkolja_a_menekultek_elosztasat","timestamp":"2019. április. 15. 08:09","title":"A svéd miniszterelnök pénzt vonna meg Magyarországtól, mert blokkolja a menekültek elosztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét, azonban ennek ellenére az alkalmazottak keményebben dolgoznak, mint valaha. Mégis hogy lehet ez? Erre keresi a választ Josh Bersin, a világ egyik legelismertebb ipari elemzője.\r

\r

","shortLead":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét...","id":"20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30cd81d-7818-461d-bc1e-5b8bb3ceb4d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","timestamp":"2019. április. 14. 11:45","title":"Egyre túlterheltebbek az alkalmazottak, egyre több profitra hajtanak a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]