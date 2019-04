Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f06e4538-96c4-4855-a0f4-72aed7feb6cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A madár tulajdonosa elesett háza udvarán, az állat pedig rátámadt és karmaival szétszaggatta. ","shortLead":"A madár tulajdonosa elesett háza udvarán, az állat pedig rátámadt és karmaival szétszaggatta. ","id":"20190414_Sajat_madara_olt_meg_egy_ferfit_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f06e4538-96c4-4855-a0f4-72aed7feb6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba800b8-2de1-45d3-b642-82b11a412e4b","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Sajat_madara_olt_meg_egy_ferfit_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. április. 14. 08:51","title":"Saját madara ölt meg egy férfit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt azt akarja elérni, hogy Magyarországon is büntethetővé váljon az úgynevezett upskirting. ","shortLead":"Az ellenzéki párt azt akarja elérni, hogy Magyarországon is büntethetővé váljon az úgynevezett upskirting. ","id":"20190415_nagy_blanka_szoknyas_foto_dk_torvenymodositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94599c60-cd4f-4173-952a-279bd42f04be","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_nagy_blanka_szoknyas_foto_dk_torvenymodositas","timestamp":"2019. április. 15. 18:18","title":"Nagy Blanka szoknyás fotója után törvényt módosítana a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f4d180-74d4-46b8-b9e3-f697fa773f76","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedésben is jelentős változásokra kell számítani a mai is tartó Vivicitta városvédő futás, valamint az Élet menete miatt Budapesten.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedésben is jelentős változásokra kell számítani a mai is tartó Vivicitta...","id":"20190414_Budapesten_ma_ne_kocsival_induljon_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7f4d180-74d4-46b8-b9e3-f697fa773f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d200d8-073b-430b-aa7e-f239119b3618","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Budapesten_ma_ne_kocsival_induljon_el","timestamp":"2019. április. 14. 08:02","title":"Budapesten ma ne kocsival induljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6dccba-daff-4f72-96f3-7e150a448bf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntek éjjel Újpesten zárták le az Ipari park és az Óceánárok utcát a Megyeri út és Külső Váci út között, és minden autót ellenőriztek.Az akcióról videó is készült. \r

","shortLead":"Péntek éjjel Újpesten zárták le az Ipari park és az Óceánárok utcát a Megyeri út és Külső Váci út között, és minden...","id":"20190414_Ejszaka_akcioztak_a_rendorok_az_illegalis_gyorsulasi_versenyek_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af6dccba-daff-4f72-96f3-7e150a448bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b8e7f-4e46-404c-98bf-d49ce5ce7a93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Ejszaka_akcioztak_a_rendorok_az_illegalis_gyorsulasi_versenyek_ellen","timestamp":"2019. április. 14. 09:34","title":"Lecsaptak éjjel a rendőrök az illegális gyorsulási versenyekre - akciófilmszerű videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egészségügyi és magánéleti problémái miatt sokan azt hitték, vége az amerikai golfozó karrierjének. Tévedtek. ","shortLead":"Egészségügyi és magánéleti problémái miatt sokan azt hitték, vége az amerikai golfozó karrierjének. Tévedtek. ","id":"20190414_Tiger_Woods_visszatert_14_ev_utan_nyerte_meg_ujra_a_Masterst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d1ed6f-da53-4197-a251-6cd18876e4e8","keywords":null,"link":"/sport/20190414_Tiger_Woods_visszatert_14_ev_utan_nyerte_meg_ujra_a_Masterst","timestamp":"2019. április. 14. 22:39","title":"Tiger Woods visszatért: 14 év után nyerte meg újra a Masterst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta az MNB, hogy az ország leggazdagabb egy százalékánál van az összvagyon negyede; vádat emeltek az Alstom-ügyben; egy újság és egy focicsapat került új tulajdonoshoz. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kiszámolta az MNB, hogy az ország leggazdagabb egy százalékánál van az összvagyon negyede; vádat emeltek...","id":"20190414_Es_akkor_szazezer_magyarnak_itt_van_mar_a_kanaan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f43094-be29-46a5-9e2f-87f737223024","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Es_akkor_szazezer_magyarnak_itt_van_mar_a_kanaan","timestamp":"2019. április. 14. 07:00","title":"És akkor százezer magyarnak itt van már a Kánaán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3044e930-0766-4be2-84f3-221310ed0390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos húsz éve 81 840 dolláros éves fizetés kap az Amazontól. De azért nem kell sajnálni a világ leggazdagabb emberét, aki a világ legdrágább válásán van túl. De még így is ő a leggazdagabb.","shortLead":"Jeff Bezos húsz éve 81 840 dolláros éves fizetés kap az Amazontól. De azért nem kell sajnálni a világ leggazdagabb...","id":"20190414_Nagy_bajban_lenne_a_vilag_leggazdagabb_embere_ha_a_fizetesebol_kellene_megelnie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3044e930-0766-4be2-84f3-221310ed0390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4381fe6-75f6-4ecf-a181-7be025b9baf9","keywords":null,"link":"/kkv/20190414_Nagy_bajban_lenne_a_vilag_leggazdagabb_embere_ha_a_fizetesebol_kellene_megelnie","timestamp":"2019. április. 14. 14:58","title":"Nagy bajban lenne a világ leggazdagabb embere, ha a fizetéséből kellene megélnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb3fce5-af00-4ade-9457-b16d248f8a5f","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","timestamp":"2019. április. 15. 14:55","title":"Jön az új Madonna-album, itt egy kis ízelítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]