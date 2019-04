Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7908965a-ccec-4355-a27f-9da990327fba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitter-bejegyzéseket látva nem igazán tudnak mit kezdeni az emberek a tejcsatorna és a tejmirigyek látványával. ","shortLead":"A Twitter-bejegyzéseket látva nem igazán tudnak mit kezdeni az emberek a tejcsatorna és a tejmirigyek látványával. ","id":"20190426_Sokkolta_a_netet_egy_kep_a_noi_mell_nyers_valosagarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7908965a-ccec-4355-a27f-9da990327fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef494a59-3651-496c-9c67-ec59e4f273a2","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Sokkolta_a_netet_egy_kep_a_noi_mell_nyers_valosagarol","timestamp":"2019. április. 26. 11:33","title":"Sokkolta a netet egy kép a női mell nyers valóságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de3bc35-cf54-4550-bc8f-8b2e511ab7a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG régi vágású, de nemrégiben teljesen megújult terepjárójában találtak még néhány extra lóerőt.","shortLead":"A Mercedes-AMG régi vágású, de nemrégiben teljesen megújult terepjárójában találtak még néhány extra lóerőt.","id":"20190426_nem_udvariaskodik_ez_a_6_kipufogos_6_fenyszoros_uj_mercedes_g63","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8de3bc35-cf54-4550-bc8f-8b2e511ab7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f830ae20-0301-4f34-b431-d71f783dd749","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_nem_udvariaskodik_ez_a_6_kipufogos_6_fenyszoros_uj_mercedes_g63","timestamp":"2019. április. 26. 15:21","title":"Nem udvariaskodik ez a 6 kipufogós, 6 fényszórós új Mercedes G63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce5146c-6504-4bff-a7e3-8a818614cbb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mahir nem akarja, hogy oszlopain ezután ott legyenek a HVG plakátjai, a címlapoknak azonban nem lehet parancsolni: az e heti lap megjelenése napján megkeresték a helyeket, ahol hirdetniük kellene üzenetüket – ha a politika nem akadályozta volna meg. Kövesse galériánkkal a HVG-plakátok útját Budapest hirdetőoszlopai között. ","shortLead":"A Mahir nem akarja, hogy oszlopain ezután ott legyenek a HVG plakátjai, a címlapoknak azonban nem lehet parancsolni...","id":"20190425_HVG_gerilla_plakat_akcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ce5146c-6504-4bff-a7e3-8a818614cbb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d89036a-42ee-4dce-becd-de5a8a0c5a18","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_HVG_gerilla_plakat_akcio","timestamp":"2019. április. 25. 16:10","title":"A HVG-plakátok megkeresték régi helyüket – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090ae90d-4022-46cb-991b-30b04ff74a2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második kórházból is el akarták küldeni a gyereket, de végül csak ellátták. Frissítés: A Bajcsy-kórház szerint azért léptek így, mert jellegénél fogva nincs felszerelése ilyen korú gyerek ellátására.","shortLead":"A második kórházból is el akarták küldeni a gyereket, de végül csak ellátták. Frissítés: A Bajcsy-kórház szerint azért...","id":"20190425_Az_orvoshiany_miatt_elkuldtek_a_kisfiut_akinek_bot_furodott_a_szemebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=090ae90d-4022-46cb-991b-30b04ff74a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8459915-cfc8-47d3-a74f-183a77b11892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Az_orvoshiany_miatt_elkuldtek_a_kisfiut_akinek_bot_furodott_a_szemebe","timestamp":"2019. április. 25. 20:01","title":"Egyik kórházból a másikba küldték a kisfiút, akinek bot fúródott a szemébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori KGST bank Magyarországra költözése már kész tény, rohamtempóban zajlik a bank székhelyének áthelyezése. De a történet itt nem áll meg.","shortLead":"Az egykori KGST bank Magyarországra költözése már kész tény, rohamtempóban zajlik a bank székhelyének áthelyezése. De...","id":"20190425_Jon_az_orosz_vezetesu_bank_es_Orbanek_mar_keszulnek_belepni_egy_masik_hasonlo_szervezetbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345b2a4e-b24e-4ea8-b0b3-2fc1dc751046","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Jon_az_orosz_vezetesu_bank_es_Orbanek_mar_keszulnek_belepni_egy_masik_hasonlo_szervezetbe","timestamp":"2019. április. 25. 09:37","title":"Jön az orosz vezetésű bank, és Orbánék már készülnek belépni egy másik hasonló szervezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40284b69-594f-4c26-93b5-47832ea9e4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tömegével kell szembenézniük nap mint nap a határon túli magyaroknak, ha a nyelvüket vagy a nemzeti jelképeiket szeretnék használni. Az önkormányzati, közigazgatási és iskolaépületek magyar feliratai miatt például több mint száz per van folyamatban. A csütörtökön megjelent HVG-ben részletesen olvashatnak arról: Erdélyben például úton-útfélen feljelentik azokat az önkormányzatokat vagy szervezeteket, amelyek a magyar piros-fehér-zöld lobogót használják.","shortLead":"Tömegével kell szembenézniük nap mint nap a határon túli magyaroknak, ha a nyelvüket vagy a nemzeti jelképeiket...","id":"20190425_Hataron_tuli_magyarok__jogukban_all_hallgatni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40284b69-594f-4c26-93b5-47832ea9e4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d6f88f-bab0-4673-bfd5-5a15ce2684cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hataron_tuli_magyarok__jogukban_all_hallgatni","timestamp":"2019. április. 25. 16:20","title":"Határon túli magyarok – jogukban áll hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg számolta ki az indexet a tavaly év végi árakra alapozva.","shortLead":"A Bloomberg számolta ki az indexet a tavaly év végi árakra alapozva.","id":"20190425_Meg_fog_lepodni_hol_a_legolcsobb_egy_konnyu_reggeli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddf02f2-d7cb-481c-a9c7-f03efca4a250","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Meg_fog_lepodni_hol_a_legolcsobb_egy_konnyu_reggeli","timestamp":"2019. április. 25. 06:45","title":"Meg fog lepődni, hol a legolcsóbb egy könnyű reggeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két és fél milliárd forint árbevétel mellett ki lehet fizetni évi nagyjából 10 millió forint perköltséget, mondta el Keresztesi Péter, történetesen egy helyreigazítási per során.\r

","shortLead":"Két és fél milliárd forint árbevétel mellett ki lehet fizetni évi nagyjából 10 millió forint perköltséget, mondta el...","id":"20190425_A_Lokal_es_a_888_kiadovezetoje_szerint_ki_tudnak_gazdalkodni_nehany_helyreigazitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201ceba9-dec5-435a-a2af-3c63bfeda8c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_A_Lokal_es_a_888_kiadovezetoje_szerint_ki_tudnak_gazdalkodni_nehany_helyreigazitast","timestamp":"2019. április. 25. 18:39","title":"A Lokál és a 888 kiadóvezetője szerint ki tudnak gazdálkodni néhány helyreigazítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]