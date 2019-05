Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"722f91f0-dc80-4178-8338-22492d0efdc8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Patkányinvázió még nincs a fővárosban, de lesz, ha továbbra is ilyen kaotikus állapotok maradnak a patkányirtás körül.","shortLead":"Patkányinvázió még nincs a fővárosban, de lesz, ha továbbra is ilyen kaotikus állapotok maradnak a patkányirtás körül.","id":"201918__budapesti_patkanyok__szakertelemhiany__kozbeszerzes__zavartalanul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722f91f0-dc80-4178-8338-22492d0efdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a372675-f82c-45ff-9941-18851c023f47","keywords":null,"link":"/kkv/201918__budapesti_patkanyok__szakertelemhiany__kozbeszerzes__zavartalanul","timestamp":"2019. május. 04. 10:00","title":"A szokásos fideszes módszerrel verték át a budapestieket a patkányirtó tenderen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb52b801-7d62-4f93-8362-1a9ce34c2e2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elmenekült az összetört buszból, de nem jutott messze.","shortLead":"Elmenekült az összetört buszból, de nem jutott messze.","id":"20190503_Elfogtak_a_szegedi_buszkalozt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb52b801-7d62-4f93-8362-1a9ce34c2e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f2b914-ca6e-4f72-98c7-7df85763f4a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_Elfogtak_a_szegedi_buszkalozt","timestamp":"2019. május. 03. 09:35","title":"Elfogták a szegedi buszkalózt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"610c64f7-4d8f-4abf-8ebf-fa9ac9909f9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök egy hároméves gyereket fogadott a Parlamentben.","shortLead":"A miniszterelnök egy hároméves gyereket fogadott a Parlamentben.","id":"20190504_Orban_Viktor_elkeszitette_a_politikai_pedofilia_reklamfilmjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=610c64f7-4d8f-4abf-8ebf-fa9ac9909f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70ca865-1f7e-46bd-a183-9f0549a87b2c","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Orban_Viktor_elkeszitette_a_politikai_pedofilia_reklamfilmjet","timestamp":"2019. május. 04. 10:04","title":"Orbán Viktor elkészítette a politikai pedofília reklámfilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3db29f4-d660-4c24-82e5-70f4ee9a3d36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gondok voltak a szervezéssel.","shortLead":"Gondok voltak a szervezéssel.","id":"20190503_Nem_lesz_iden_Dunai_Regatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3db29f4-d660-4c24-82e5-70f4ee9a3d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8462de4-16d3-4958-9269-29ec543225f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Nem_lesz_iden_Dunai_Regatta","timestamp":"2019. május. 03. 14:03","title":"Nem lesz idén Dunai Regatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134dbe6f-841b-4f37-99c4-bec1ceb5cd6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A regionalizációról tárgyaltak, amiről Japánnal már sikerült megegyezni.","shortLead":"A regionalizációról tárgyaltak, amiről Japánnal már sikerült megegyezni.","id":"20190503_A_magyar_baromfi_es_serteshus_thaifoldi_szallitasarol_targyalt_a_KKM_delegacioja_Bangkokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134dbe6f-841b-4f37-99c4-bec1ceb5cd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71613a28-a632-444c-b3fe-115a4cd39e75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_A_magyar_baromfi_es_serteshus_thaifoldi_szallitasarol_targyalt_a_KKM_delegacioja_Bangkokban","timestamp":"2019. május. 03. 05:25","title":"A magyar baromfi és sertéshús thaiföldi szállításáról tárgyalt a KKM delegációja Bangkokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti hotel dolgozója egy kanadai vendégnek majdnem 25 millió forintnyi valutáját emelte el.","shortLead":"A budapesti hotel dolgozója egy kanadai vendégnek majdnem 25 millió forintnyi valutáját emelte el.","id":"20190504_A_szemettel_egyutt_25_milliot_is_eltakaritott_a_budapesti_hotelbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfe4a34-944f-4453-9ef0-9f88bd1d67ed","keywords":null,"link":"/elet/20190504_A_szemettel_egyutt_25_milliot_is_eltakaritott_a_budapesti_hotelbol","timestamp":"2019. május. 04. 12:20","title":"A szeméttel együtt 25 millió forintnyi valutát is eltakarított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy vadkacsa kelt ki a tojásokból egy újlipótvárosi lakás erkélyén, a virágládákban. ","shortLead":"Tizenegy vadkacsa kelt ki a tojásokból egy újlipótvárosi lakás erkélyén, a virágládákban. ","id":"20190503_Otodik_emeleti_erkelyen_rakta_le_tojasait_egy_vadkacsa_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced77e45-7766-470b-83d1-792b989da753","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Otodik_emeleti_erkelyen_rakta_le_tojasait_egy_vadkacsa_Budapesten","timestamp":"2019. május. 03. 11:44","title":"Ötödik emeleti erkélyen rakta le tojásait egy vadkacsa Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a633c8-10da-4704-8382-672edf775cc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Angoltudás nem szükséges a megértéséhez.","shortLead":"Angoltudás nem szükséges a megértéséhez.","id":"20190504_Megkapo_karikaturaban_bucsuzik_a_Csubakkat_jatszo_szinesztol_a_New_Yorker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53a633c8-10da-4704-8382-672edf775cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a8e050-6524-4e34-9c43-acd488e85327","keywords":null,"link":"/kultura/20190504_Megkapo_karikaturaban_bucsuzik_a_Csubakkat_jatszo_szinesztol_a_New_Yorker","timestamp":"2019. május. 04. 10:57","title":"Megkapó karikatúrában búcsúzik a Csubakkát játszó színésztől a New Yorker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]