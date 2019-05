Miután a részvénypiacot nem képes fellendíteni a tőzsdetulajdonos MNB, most a vállalati kötvényekkel próbálkozik.

A Matolcsy György vezette MNB 300 milliárd forintos kötvényvásárlási programot hirdetett meg júliustól. A nem pénzügyi vállalatok újabban csak elvétve dobnak piacra kötvényt Magyarországon, amit nemcsak a kivételesen kedvező hitelfelvételi lehetőségek magyaráznak, hanem az is, hogy a befektetők százmilliárdokat buktak a csábos kondíciójú kötvényeken, főképpen a Questor papírjain.

Míg Európa fejlettebb tőkepiacú államaiban a vállalati kötvények értéke eléri a GDP 20 százalékát, Magyarországon mindössze az 1,6-ot. Közben az itteni cégek belföldi banki hitelállománya a GDP 17, a külföldi pénzintézetektől és a saját anyacégeiktől kapott kölcsöneik állománya pedig a GDP 27 százalékára rúg. Ezen adatok fényében a jegybanki kötvényprogram hatása marginális lesz. Szakértők abban is kételkednek, vajon képes lenne-e a jegybank válságos időkben működtetni azt a kötvénypiacot, ami magától a gazdasági fellendülésben sem indul be. S arra sincs garancia, hogy a kötvények kibocsátói a bajban is fizetőképesek maradnának.

További részletek az e heti HVG-ben.