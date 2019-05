Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csökkent a forgalomba helyezett új autók száma Nagy-Britanniában áprilisban. ","shortLead":"Csökkent a forgalomba helyezett új autók száma Nagy-Britanniában áprilisban. ","id":"20190512_Inkabb_gyalogolnak_de_nem_akarnak_uj_autokat_venni_a_britek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a144bf09-3174-43c7-ad6a-4e861a0fd7b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Inkabb_gyalogolnak_de_nem_akarnak_uj_autokat_venni_a_britek","timestamp":"2019. május. 12. 09:28","title":"Inkább gyalogolnak, de nem akarnak új autókat venni a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38d79e1-88a4-4b4f-ba34-5f45bcfb8e8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Vagyonrekordot döntöttek a brit szupergazdagok.","shortLead":"Vagyonrekordot döntöttek a brit szupergazdagok.","id":"20190512_Meszaros_Lorinc_vagyona_ketszer_akkora_mint_az_angol_kiralynoe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d38d79e1-88a4-4b4f-ba34-5f45bcfb8e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335d46da-55d8-47d6-ae42-521fc7c71e50","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Meszaros_Lorinc_vagyona_ketszer_akkora_mint_az_angol_kiralynoe","timestamp":"2019. május. 12. 17:09","title":"Mészáros Lőrinc vagyona kétszer akkora, mint az angol királynőé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerült kötni egy megállapodást, mely szerint a fejlett országok visszafogják a nehezen feldolgozható műanyagok exportját a szegény országokba – jelentette be az ENSZ pénteken.","shortLead":"Sikerült kötni egy megállapodást, mely szerint a fejlett országok visszafogják a nehezen feldolgozható műanyagok...","id":"20190511_Penteken_kicsit_jobb_hely_lett_a_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444f7990-edf3-4e5f-b28d-0b57a1379370","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Penteken_kicsit_jobb_hely_lett_a_vilag","timestamp":"2019. május. 11. 10:26","title":"Pénteken kicsit jobb hely lett a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679a4cbb-87c0-43c8-b2e7-3dbed09a25b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő 72 éves volt.","shortLead":"A színésznő 72 éves volt.","id":"20190512_Elhunyt_a_Twin_Peaksbol_megismert_Peggy_Lipton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=679a4cbb-87c0-43c8-b2e7-3dbed09a25b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3651c906-d845-445b-b2c9-f156912014b4","keywords":null,"link":"/kultura/20190512_Elhunyt_a_Twin_Peaksbol_megismert_Peggy_Lipton","timestamp":"2019. május. 12. 09:43","title":"Elhunyt a Twin Peaksből megismert Peggy Lipton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882fc413-fe85-435a-85c7-91d7bd279f08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez lenne az újrahasznosítás újabb előnye.","shortLead":"Ez lenne az újrahasznosítás újabb előnye.","id":"20190512_Nemes_celert_kezdett_mobilokat_gyujteni_az_Allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=882fc413-fe85-435a-85c7-91d7bd279f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cfae00-db88-4ecc-be03-9e26a16da4c6","keywords":null,"link":"/elet/20190512_Nemes_celert_kezdett_mobilokat_gyujteni_az_Allatkert","timestamp":"2019. május. 12. 21:47","title":"Nemes célért kezdett mobilokat gyűjteni az Állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568e9513-fb63-4588-bcda-0c59cbe3eadc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nyitottság, párbeszéd és nyelvismeret – talán ez Pósfai Gábor sikeres életútjának receptje. Sikerértelmezésébe pedig még az is belefér, hogy tizennégy év után otthagyta a hazai Decathlont, hogy Ausztriában szinte elölről kezdjen mindent.","shortLead":"Nyitottság, párbeszéd és nyelvismeret – talán ez Pósfai Gábor sikeres életútjának receptje. Sikerértelmezésébe pedig...","id":"20190512_Posfai_portre_Mindig_mindent_kiprobaltam_sok_uton_indultam_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568e9513-fb63-4588-bcda-0c59cbe3eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e920a7a8-7fd7-4626-ab1c-88d64792170f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190512_Posfai_portre_Mindig_mindent_kiprobaltam_sok_uton_indultam_el","timestamp":"2019. május. 12. 19:15","title":"\"Mindig hamarabb megtalált a feladat, mint ahogy azt célként kitűzhettem volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","shortLead":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","id":"20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8702fe0e-b3f3-432c-b843-45354c532016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","timestamp":"2019. május. 11. 13:50","title":"Utasszállítót vett magának a híres rapper, Drake, magángépet csinál belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség azonosította és kihallgatta azt a 40 éves férfit, akitől a gyanú szerint a szerdai történelem érettségit megelőzően kiszivárogtak az esszéfeladatok.","shortLead":"A rendőrség azonosította és kihallgatta azt a 40 éves férfit, akitől a gyanú szerint a szerdai történelem érettségit...","id":"20190511_Nyomdai_alkalmazott_szivarogtatta_ki_a_torierettsegi_teteleit_a_rendorseg_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd29eee-903a-4a3e-9491-57dd0c3c70a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Nyomdai_alkalmazott_szivarogtatta_ki_a_torierettsegi_teteleit_a_rendorseg_szerint","timestamp":"2019. május. 11. 14:59","title":"Nyomdai alkalmazott szivárogtatta ki a töriérettségi tételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]