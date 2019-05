Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkentheti a műtéti kockázatot az új szimulátor.","shortLead":"Jelentősen csökkentheti a műtéti kockázatot az új szimulátor.","id":"20190518_Uj_modszer_segiti_az_orvosokat_az_erszukuletes_labak_megmenteseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80111731-3cb5-4c82-b801-8ebe5f01f09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_Uj_modszer_segiti_az_orvosokat_az_erszukuletes_labak_megmenteseben","timestamp":"2019. május. 18. 21:08","title":"Új módszer segíti az orvosokat az érszűkületes lábak megmentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mik ki nem derülnek a Facebook hirdetésrendszerének hála. A fideszes Simonka György politikai üzeneteit például neje, Simonkáné finanszírozza. ","shortLead":"Mik ki nem derülnek a Facebook hirdetésrendszerének hála. A fideszes Simonka György politikai üzeneteit például neje...","id":"20190520_simonka_gyorgy_felesege_facebook_politikai_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721aa318-b2ed-4332-a93e-a92f1fea1df5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_simonka_gyorgy_felesege_facebook_politikai_hirdetes","timestamp":"2019. május. 20. 14:03","title":"A felesége fizeti a fideszes Simonka György politikai hirdetéseit a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec7a8f8-b9d3-4bfa-892b-3e8bde5517ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Most kiderülhet, magabiztosak vagyunk-e, vagy éppenséggel túl kishitűek.","shortLead":"Most kiderülhet, magabiztosak vagyunk-e, vagy éppenséggel túl kishitűek.","id":"20190520_Mennyi_onbizalma_van_a_magyaroknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec7a8f8-b9d3-4bfa-892b-3e8bde5517ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e71db1-60ce-4ea2-b4b7-e10a19074f05","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190520_Mennyi_onbizalma_van_a_magyaroknak","timestamp":"2019. május. 20. 17:30","title":"Mennyi önbizalma van a magyaroknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét arról beszélt, hogy a bevándorlást meg kell állítani. ","shortLead":"Ismét arról beszélt, hogy a bevándorlást meg kell állítani. ","id":"20190519_Gulyas_Gergely_azt_kerte_a_kormanyparttal_nem_szimpatizaloktol_tegyek_a_szivukre_a_kezuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b177258f-c61d-409f-b0fe-0fb2944fb61f","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Gulyas_Gergely_azt_kerte_a_kormanyparttal_nem_szimpatizaloktol_tegyek_a_szivukre_a_kezuket","timestamp":"2019. május. 19. 11:01","title":"Gulyás Gergely azt kérte a kormánypárttal nem szimpatizálóktól, tegyék a szívükre a kezüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kereszténydemokrata Néppárt egy rövid mondattal állt elő hét nappal az ep-választások előtt.","shortLead":"A Kereszténydemokrata Néppárt egy rövid mondattal állt elő hét nappal az ep-választások előtt.","id":"20190519_A_KDNP_is_beindult_a_kampany_vegere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef3871e-49d5-4bf0-80b6-ad14adeb7c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_A_KDNP_is_beindult_a_kampany_vegere","timestamp":"2019. május. 19. 14:18","title":"A KDNP is beindult a kampány végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fa1fa-4a64-47b2-8f66-2b26b5de785e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig van ország az EU-ban, ahol kevesebb felnőtt képzi magát, mint nálunk.","shortLead":"Alig van ország az EU-ban, ahol kevesebb felnőtt képzi magát, mint nálunk.","id":"20190518_Nem_jon_be_a_magyaroknak_az_elethosszig_tarto_tanulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d8fa1fa-4a64-47b2-8f66-2b26b5de785e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6350148a-fb81-4dc8-87a1-437c73c3391f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190518_Nem_jon_be_a_magyaroknak_az_elethosszig_tarto_tanulas","timestamp":"2019. május. 18. 21:59","title":"Nem jön be a magyaroknak az élethosszig tartó tanulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c2db81-ad4e-4073-a76a-04894c5558cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eredetileg jeggyel jutott be a toronyba, de egy idő után úgy gondolta, inkább mászva folytatja az utat. ","shortLead":"Eredetileg jeggyel jutott be a toronyba, de egy idő után úgy gondolta, inkább mászva folytatja az utat. ","id":"20190520_Kiuritettek_az_Eiffeltornyot_mert_egy_ferfi_felmaszott_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00c2db81-ad4e-4073-a76a-04894c5558cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d82352-cac5-43d9-9825-1baca50a9c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Kiuritettek_az_Eiffeltornyot_mert_egy_ferfi_felmaszott_ra","timestamp":"2019. május. 20. 18:34","title":"Kiürítették az Eiffel-tornyot, mert egy férfi felmászott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4c8c3-31bf-4e79-b8f3-76dbfb168b59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miri Regev szerint hiba volt az Eurovízió döntőjében előadott performansz.","shortLead":"Miri Regev szerint hiba volt az Eurovízió döntőjében előadott performansz.","id":"20190520_Kiborult_Madonna_eloadasan_az_izraeli_kulturalis_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4c8c3-31bf-4e79-b8f3-76dbfb168b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9b133f-ea96-4a5a-befc-624519a37a24","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Kiborult_Madonna_eloadasan_az_izraeli_kulturalis_miniszter","timestamp":"2019. május. 20. 11:09","title":"Kiborult Madonna előadásán az izraeli kulturális miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]