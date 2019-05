Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba3c754e-462e-4e91-a166-837eab6284bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg az infláció jelenthet problémát Magyarországon – áll az OECD elemzésében.","shortLead":"Főleg az infláció jelenthet problémát Magyarországon – áll az OECD elemzésében.","id":"20190521_OECD_iden_is_lassulni_fog_a_magyar_novekedes_de_jovore_lesz_meg_rosszabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba3c754e-462e-4e91-a166-837eab6284bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca454bb-7dbe-4aab-a485-97e358830375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_OECD_iden_is_lassulni_fog_a_magyar_novekedes_de_jovore_lesz_meg_rosszabb","timestamp":"2019. május. 21. 11:38","title":"OECD: Idén is lassulni fog a magyar növekedés, de jövőre lesz még rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6491f5-c65f-4e48-a3a9-b434f8d8739a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vannak, akiknek nem is kell csinálni semmit, hogy beküldjék az adóbevallásukat. ","shortLead":"Vannak, akiknek nem is kell csinálni semmit, hogy beküldjék az adóbevallásukat. ","id":"20190520_Figyelem_ma_ejfel_az_adobevallas_hatarideje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db6491f5-c65f-4e48-a3a9-b434f8d8739a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83efb517-20ce-4e27-99bc-9ad5861dff6f","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Figyelem_ma_ejfel_az_adobevallas_hatarideje","timestamp":"2019. május. 20. 08:59","title":"Figyelem, ma éjfél az adóbevallás határideje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy sebességgel ment, de volt, hogy nem is nézte az utat. ","shortLead":"Nagy sebességgel ment, de volt, hogy nem is nézte az utat. ","id":"20190519_Vezetes_kozben_telefon_betegszallito_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0697ee2c-36e8-4405-9ab9-cef9de79ce90","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Vezetes_kozben_telefon_betegszallito_sofor","timestamp":"2019. május. 19. 19:44","title":"Vezetés közben telefonozott egy betegszállító sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál kutatócsapat olyan gyógymódon dolgozik, amely nem magát az asztmát, hanem az azt kiváltó okokat kezeli. Az eredmények nagyon biztatóak. ","shortLead":"Egy ausztrál kutatócsapat olyan gyógymódon dolgozik, amely nem magát az asztmát, hanem az azt kiváltó okokat kezeli...","id":"20190520_asztma_okai_kezelese_gyulladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10999b39-d59b-4a84-a482-468ad578b279","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_asztma_okai_kezelese_gyulladas","timestamp":"2019. május. 20. 16:33","title":"Kitaláltak egy szert, amellyel kikapcsolható lehet az asztmát okozó gyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is beszélt.","shortLead":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is...","id":"20190519_Yuval_Noah_Harari_klimavaltozas_menekultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458b5c0d-3764-4c85-91a1-7d0ba44e2d49","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190519_Yuval_Noah_Harari_klimavaltozas_menekultek","timestamp":"2019. május. 19. 20:31","title":"Yuval Noah Harari: A klímaváltozás most történik, most kell vele foglakoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd1ec09-9730-4eb7-aa82-04c26adeeb21","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"cegauto","description":"Semmi tükör vagy tolatóradar, csak technika.","shortLead":"Semmi tükör vagy tolatóradar, csak technika.","id":"20190520_autos_video_parkolas_szamar_szekr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd1ec09-9730-4eb7-aa82-04c26adeeb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1422833a-11ee-493c-8184-8e599899147f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_autos_video_parkolas_szamar_szekr","timestamp":"2019. május. 20. 17:21","title":"Videó: Ennyi a profi parkolás egy szamárfogattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67378feb-12b6-4865-84f9-3ea9e4ee752a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség március óta vizsgálta annak a halálos balesetnek a körülményeit, amiben egy Tesla Model 3 vett részt. Most fontos megállapításokra jutottak.","shortLead":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség március óta vizsgálta annak a halálos balesetnek a körülményeit...","id":"20190520_tesla_model_3_elektromos_auto_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67378feb-12b6-4865-84f9-3ea9e4ee752a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee516a5-e6d5-4e54-9391-2a90e149b7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_tesla_model_3_elektromos_auto_baleset","timestamp":"2019. május. 20. 08:33","title":"Bekapcsolta a robotpilótát a Tesla sofőrje, 10 másodperc múlva halálos balesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szerint amibe az osztrák politikus belebukott, Magyarországon egy működő rendszer, ennek pedig nálunk is kell, hogy legyen következménye.



","shortLead":"Az ellenzéki párt szerint amibe az osztrák politikus belebukott, Magyarországon egy működő rendszer, ennek pedig nálunk...","id":"20190519_A_Jobbik_vizsgalobizottsag_felallitasat_kezdemenyezi_a_Stracheugy_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3379b26-ea87-4111-a85c-4a5b9f51fead","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_A_Jobbik_vizsgalobizottsag_felallitasat_kezdemenyezi_a_Stracheugy_miatt","timestamp":"2019. május. 19. 14:30","title":"A Jobbik vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Strache-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]