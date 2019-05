Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mégis belement az előválasztásba Karácsony és Puzsér is
Mindketten ugyanazt a posztot osztották meg Facebook-oldalukon, amelyből kiderül: egyaránt alávetnék magukat egy frissen létrehozott társulat, a Civil Választási Bizottság által szervezett előválasztásnak.

Titokzatos tanács hozza meg a legfőbb döntéseket Budapest nagy fejlesztéseiről
Egyelőre a nyilvánosság teljes kizárásával működik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Végső döntéseket nem is hoz a nagy csinnadrattával beharangozott fórum. Hazatérnek a magyarok? Többszörösen torzít a statisztika
Bár az adatok valóban azt mutatják, hogy pozitív a vándorlási mérlegünk, a kivándorlókba csak azokat számolják bele, akik leadják tajkártyájukat, a Magyarországra érkező magyarok sorába azonban az ide bejelentkező határon túliak is belekerülnek. „Senki sem akarja a független, üzleti alapon működő színházakat ellehetetleníteni"
Zalán János, a Színházművészeti Bizottság elnöke, a Pesti Magyar Színház igazgatója elmagyarázta a HVG hetilapnak, miért érdemelt a színháza ötször annyi tao-pótlást, mint amennyit beszedett volna. Sorra távoznak a mérnökök a Google-től, de még nincs ok a pánikra
Az Apple-től és a Qualcommtól elcsábított, chipkészleteken dolgozó mérnökök távoznak a Google-től. Van, aki már megkongatná a vészharangot, azonban még nem ilyen rossz a helyzet.

Az MSZP-be is megpróbált beépülni a Fidesz, hogy megtudja, mit terveznek
Hónapokkal ezelőtt regisztrált álnéven egy fideszes egy MSZP-s megfigyelői önkénteslistára, de nem keresték – írja legfrissebb számában a HVG. Válaszolt az érdi polgármester, aki kampánylevelet küldött az első szavazóknak
T. Mészáros András 2709 érdi első szavazónak küldött ki olyan levelet, amelyben a Fidesz–KDNP mellett kampányol. Válaszából az nem derül ki, milyen forrásból fizette a postai költségeket, de állítja, hogy nem közpénzből. A Velencei Biennálén is felbukkant Banksy
Egy több kis képből összeálló nagy festmény mellett ült sállal, sapkával eltakarva magát. Alkotásának címe: Velence olajban, amivel a város problémáira utalhat.