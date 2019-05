Nagy volt a forgalom Kalocsán az utóbbi néhány napban. Pénteken a város melletti, Foktői úti laktanyába tervezett kisváros felépítéséhez kérte a város testületének hozzájárulását a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft, de a három környékbeli önkormányzat tulajdonában levő katonai repülőtérért bejelentkezett kanadai cég is megjelent– számolt be a kalohirek.hu a kalocsai képviselő-testület pénteki üléséről.

Az nem újdonság, hogy a Paks II. beruházáshoz kapcsolódóan meg kell tervezni az ott dolgozók lakhatását, az egészségügyi ellátását, oktatását is, és az sem, hogy mindez Kalocsán épülhet fel. Az újdonság az, hogy a pénteki testületi ülésen ismertette a konkrét terveket a PIP Kft ügyvezetője, és itt beszélt a repülőtéri tervekről a kanadai cég ügyvezetője is. Az épülő hídról, amely a „atomvárost” összeköti majd a Paks II. atomerőmű területével, a NIF Zrt vezetője kedden számolt be.

Csuka László, a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője az érkező munkástömegről az orosz partner tájékoztatására hivatkozva elmondta, hogy csúcsidőben több száz alvállalkozó összesen mintegy 8000 dolgozója, köztük hozzávetőleg 1500 mérnök és 6500 munkás érkezik majd. A mérnököket lakásokban helyezik el, a dolgozói tömeg számára pedig munkásszállásokat létesítenek – ebben volna szerepe a Kalocsán létesítendő szálláshelyeknek- olvasható a kalohirek.hu beszámolójában.

Az orosz elképzelésekről Csuka László elmondta, hogy egy főre 6-8 négyzetmétert számolnak. A Foktői úti laktanya felújításra szánt épületeiben négyszáznyolcvanhét 60 négyzetméteres és százkettő 90 négyzetméteres körlet található – ez összesen 38.400 négyzetméter. Csuka László azt is elmondta, hogy az orosz fél számára és személyesen számára is rokonszenves megoldás volna a kalocsai katonai objektum e célra történő használatba vétele. Annál is inkább, mert orosz részről azt az igényt fogalmazták meg, hogy egy-egy munkástelep legalább ezerötszáz dolgozó elhelyezésére legyen alkalmas, és ilyen nagy tömeg befogadására alkalmas helyszínt már nem könnyű találni, ennek a laktanyának pedig eleve jók az adottságai e rendeltetésre.

Megkerestük Kalocsa polgármesterét, de nem tudtuk elérni, Bálint József folyamatosan tárgyalt. Végül a település jegyzőjén keresztül annyit üzent, hogy a híddal kapcsolatban keressük a NIF Zrt-t, és azt, hogy a volt laktanyába tervezett beruházásokhoz megadta a testület a hozzájárulást, a repülőtérrel kapcsolatban viszont még nem hozták meg döntésüket a tulajdonos önkormányzatok. A PIP Nonprofit Kft ügyvezetőjétől is szerettük volna megtudni, hogy a helyi portál beszámolójából megismert "atomváros" terveire mennyi pénzt különítettek el, illetve ki állja a költségeket, de az állami cég honlapján megadott telefonon üzenetrögzítő jelentkezett órákon át, a rögzítőn pedig üzenetet sem tudtunk hagyni, mert az betelt.

A kalohirek.hu beszámolójából az derül ki, hogy az egykori laktanyából kialakított komplexumban fodrászatot, konditermeket is terveznek működtetni. A „kisvárosban” nem csak oroszok fognak élni, hanem érkeznek majd szakemberek Franciaországból, Csehországból és Szlovákiából is. A komplexum a tervek szerint zárt lesz, magyarul, csak ellenőrzés után lehet oda belépni, annál is inkább, mert Csuka László, a PIP Kft ügyvezetője az ülésen elárulta, hogy alkoholtilalom bevezetésén is gondolkoznak a „kisvárosban”, de erről még nem született végleges döntés.

A munkásváros működéséhez elkerülhetetlen a híd megépítése, ennek engedélyei már egy hónapja megvannak, várhatóan 2022-re az is elkészül. Addig a beruházás közvetlen környezetében elhelyezett konténerekben szállásolják el a munkásokat, illetve valamennyi lakhatást Szekszárdon és Pakson is tudnak biztosítani.

Az alvó kisvárosnak nagyon jól jönne, ha beindulnának a beruházások, mivel nagy cégek a közelben sincsenek, de a híd építésével még a bizonytalan helyzetű helyi kórház sorsa is biztosabbá válhatna.