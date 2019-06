Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A DK egészen eddig Karácsony Gergelyt támogatta. Most szereztek egy saját jelöltet az előválasztás második fordulójára, az egykori tévés Kálmán Olgát. Momentumosok szerint "most van vége a Karácsony-projektnek". Most szereztek egy saját jelöltet az előválasztás második fordulójára...","id":"20190606_Kalman_Olgat_inditja_a_fopolgarmesteri_elovalasztason_a_DK","timestamp":"2019. június. 06. 12:13","title":"Kálmán Olgát indítja a főpolgármesteri előválasztáson a DK Arról egyelőre még nincsen információ, hogy mikor kerülhet kereskedelmi forgalomba. Bige László szerint a hatóságok bagatell, minimális problémákra hivatkoznak, amiket korábban is felhoztak, akkor viszont nem szóltak értük. És ezzel egy új turistalátványosság is született.\r

\r

","shortLead":"Olcsóbb elvezetni az utat, mint leszedni róla a sziklát. És ezzel egy új turistalátványosság is született.\r

\r

A legtöbben a bankokhoz fordulnak, ha pénzügyi tanácsra van szükségük, de a barátok és a média tanácsaira is sokan hallgatnak.
Így döntött a Médiatanács.
Dylan kódnév alatt olyan eszközön dolgozik az Amazon, amelyik felismeri, hogy a viselője éppen milyen hangulatban van.
Minél bonyolultabb egy rendszer, annál nagyobb a hiba valószínűsége, de Tilcsik András szerint van megoldás.
Szerda óta 8 centiméterrel lett magasabb Budapestnél.