[{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Évzárón lelkesedett a tárca helyettes államtitkára.","shortLead":"Évzárón lelkesedett a tárca helyettes államtitkára.","id":"20190615_Az_Emmi_szerint_tobb_jut_oktatasra_ez_azonban_legfeljebb_felig_igaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732d2e0d-a565-47a8-ab0e-6b5b8eed3a31","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Az_Emmi_szerint_tobb_jut_oktatasra_ez_azonban_legfeljebb_felig_igaz","timestamp":"2019. június. 15. 13:24","title":"Az Emmi szerint több jut oktatásra, ez azonban legfeljebb félig igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös nyilatkozatott tett a Szegedi Tudományegyetem számos professzora és tanára a Magyar Tudományos Akadémia átalakítását célzó törvénytervezet ellen.","shortLead":"Közös nyilatkozatott tett a Szegedi Tudományegyetem számos professzora és tanára a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20190615_szegedi_tudomanyegyetem_magyar_tudomanyos_akademia_mta_kiallas_torvenymodositas_palkovics_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8582e5-145c-44b1-9272-f14b48ebcc3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_szegedi_tudomanyegyetem_magyar_tudomanyos_akademia_mta_kiallas_torvenymodositas_palkovics_laszlo","timestamp":"2019. június. 15. 19:41","title":"Szegeden is kiállnak az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca7b72a-00a2-4bd2-9a58-418d343b822a","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az ausztrálok a bányászatra alapozott történelmi konjunktúra védelmét ígérő konzervatívokat választották, utóbbiak győzelméhez jelentősen hozzájárult az eddigi kormányfő személyes népszerűsége.","shortLead":"Az ausztrálok a bányászatra alapozott történelmi konjunktúra védelmét ígérő konzervatívokat választották, utóbbiak...","id":"201924__ausztralia_valasztott__kiveteles_gazdasag__kinai__a_penztarca_szava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca7b72a-00a2-4bd2-9a58-418d343b822a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea2be67-6f82-4e0a-85ad-76877e860742","keywords":null,"link":"/vilag/201924__ausztralia_valasztott__kiveteles_gazdasag__kinai__a_penztarca_szava","timestamp":"2019. június. 16. 09:00","title":"Esélyesként indult az ausztrál választáson az ellenzék, de pórul járt, aki rá fogadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92b2b94-8e85-4893-ac0a-29ce0fd5bed8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos tévében most először volt látható az a pillanat, amikor az utolsó szovjet katonák 1991. június 19-én elhagyták magyarországi főhadiszállásukat. Mutatjuk, mi igaz belőle.","shortLead":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió...","id":"20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f325c8-2303-4b38-b119-f5596b57d034","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","timestamp":"2019. június. 17. 09:33","title":"Ön is látta a videót a rémisztő ugrótoronyról? És az megvan, hogy kamu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]