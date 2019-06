Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc198f1-2355-488f-9a4b-e9307ad97bb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe és a Kaliforniai Egyetem csapata olyan neurális hálót fejlesztettek, amelyik csak egy dologra jó, abban viszont egyre profibb. Kiszúrja, ha a kép valamely részét előzőleg manipulálták.","shortLead":"Az Adobe és a Kaliforniai Egyetem csapata olyan neurális hálót fejlesztettek, amelyik csak egy dologra jó, abban...","id":"20190617_adobe_photoshop_kepmanipulacio_szerkesztett_foto_neuralis_halo_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc198f1-2355-488f-9a4b-e9307ad97bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370bfa8-3761-4707-ba65-4a1895061b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_adobe_photoshop_kepmanipulacio_szerkesztett_foto_neuralis_halo_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. június. 17. 13:03","title":"Kész a program, ami szól, ha egy képet photoshopoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd90473-5e7d-455e-ae16-5d5624af55ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotás 600 méter hosszan nyúlik el a párizsi Mars-mezőn.\r

","shortLead":"Az alkotás 600 méter hosszan nyúlik el a párizsi Mars-mezőn.\r

","id":"20190615_saype_biologiailag_lebomlo_festmeny_parizs_mars_mezo_eiffel_torony_menedekkerok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cd90473-5e7d-455e-ae16-5d5624af55ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5aea3be-b77f-4d09-9d0c-7a72681e9158","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_saype_biologiailag_lebomlo_festmeny_parizs_mars_mezo_eiffel_torony_menedekkerok","timestamp":"2019. június. 15. 16:23","title":"Gigantikus, lebomló festményt festettek az Eiffel-torony lábához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f136cd30-27a8-45e7-9e29-cb348d5f61a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc több részvényt is átadott Jászai Gellértnek a 4iG-ben.","shortLead":"Mészáros Lőrinc több részvényt is átadott Jászai Gellértnek a 4iG-ben.","id":"20190617_Jaszai_Gellert_iranyito_befolyast_szerzett_a_4iGben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f136cd30-27a8-45e7-9e29-cb348d5f61a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1109bceb-7def-4613-80b6-f423aeda8446","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Jaszai_Gellert_iranyito_befolyast_szerzett_a_4iGben","timestamp":"2019. június. 17. 08:57","title":"Jászai Gellért irányító befolyást szerzett a 4iG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordközelségbe került a Bennu kisbolygóhoz az OSIRIS-REx űrszonda - jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA. A szonda megdöntötte a csillagászati objektumhoz legközelebbi röppályán mozgó, ember alkotta űrszonda rekordját.","shortLead":"Rekordközelségbe került a Bennu kisbolygóhoz az OSIRIS-REx űrszonda - jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal...","id":"20190616_bennu_kisbolygo_osiris_rex_urszonda_kozelseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820648d3-c6ae-4e92-a9c1-df2501742da8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_bennu_kisbolygo_osiris_rex_urszonda_kozelseg","timestamp":"2019. június. 16. 14:03","title":"680 méterre van: soha ilyen közel nem járt még űrszonda egy száguldó kisbolygóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Burger King és a Netflix együtt reklámoznak.","shortLead":"A Burger King és a Netflix együtt reklámoznak.","id":"20190616_Fejjel_lefele_forditott_whoppert_reklamoz_a_Burger_King_es_jo_oka_van_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb003a7-790d-46a7-a8cd-45ec9c78f201","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Fejjel_lefele_forditott_whoppert_reklamoz_a_Burger_King_es_jo_oka_van_ra","timestamp":"2019. június. 16. 18:37","title":"Fejjel lefelé fordított whoppert reklámoz a Burger King, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Munka közben köszöntötte fel Hszi Csin-pinget Putyin, pedig nagyon ritka, hogy kínai vezetők születésnapjának pontos dátumát közzéteszik.","shortLead":"Munka közben köszöntötte fel Hszi Csin-pinget Putyin, pedig nagyon ritka, hogy kínai vezetők születésnapjának pontos...","id":"20190616_Bator_ember_a_kinai_elnok_meg_merte_enni_Putyin_ajandek_fagyijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f666684b-d6fd-4a8f-9184-dd7d4b8134a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Bator_ember_a_kinai_elnok_meg_merte_enni_Putyin_ajandek_fagyijat","timestamp":"2019. június. 16. 21:26","title":"Bátor ember a kínai elnök, meg merte enni Putyin ajándék fagyiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca6621e-b16d-4852-a4c1-c695cdb5b87f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kajak-kenu sportakadémia beruházásának előkészítésére 675 millió forintot ad a kormány az idei költségvetésből. Jövőre két és félszer ennyit.","shortLead":"A kajak-kenu sportakadémia beruházásának előkészítésére 675 millió forintot ad a kormány az idei költségvetésből...","id":"20190615_kovacs_katalin_kajak_kenu_sportakademia_hajogyari_sziget_kormanyzati_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca6621e-b16d-4852-a4c1-c695cdb5b87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b927e734-deba-4b4e-8ec6-f1b93a38b4f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_kovacs_katalin_kajak_kenu_sportakademia_hajogyari_sziget_kormanyzati_tamogatas","timestamp":"2019. június. 15. 15:46","title":"Csak idén több százmilliót ad a kormány egy újabb sportakadémia előkészítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d728dbf0-963a-4a4b-b69d-8500b981dc50","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár a digitalizáció mindent visz, a túléléshez a kulcsot mégis a személyesség jelenti majd – hangzott el a boltok jövőjéről szóló kétnapos szakmai workshopon, a Shop Experience Design Sprinten, ahol 50 résztvevő dolgozott csapatokban a jövő vásárlása, a jövő boltja és a támogató Extreme Digital szolgáltatási lehetőségei után kutatva. ","shortLead":"Bár a digitalizáció mindent visz, a túléléshez a kulcsot mégis a személyesség jelenti majd – hangzott el a boltok...","id":"20190617_shop_experience_design_sprint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d728dbf0-963a-4a4b-b69d-8500b981dc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4830e613-64d0-4232-89d8-bd9a8b5aa7e8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190617_shop_experience_design_sprint","timestamp":"2019. június. 17. 14:15","title":"Túlélik-e a boltok az online vásárlás térnyerését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]