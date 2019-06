Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2cbed7b-d7bb-4359-84e6-aa9caee19ec3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Kiskát váltotta az ország élén Zuzana Caputová. ","shortLead":"Andrej Kiskát váltotta az ország élén Zuzana Caputová. ","id":"20190615_zuzana_caputova_szlovakia_koztarsasagi_elnok_allamfo_beiktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2cbed7b-d7bb-4359-84e6-aa9caee19ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea7cd92-63ec-48d0-9924-ce865a895eb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190615_zuzana_caputova_szlovakia_koztarsasagi_elnok_allamfo_beiktatas","timestamp":"2019. június. 15. 14:28","title":"Beiktatták Szlovákia első női államfőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De így is a korábbinál többen vállalnak munkát.","shortLead":"De így is a korábbinál többen vállalnak munkát.","id":"20190615_Nem_valtottak_be_a_nyugdijasok_Kosa_Lajos_almat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54bb681-7d95-44b8-b14e-fa0a6bc5685a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_Nem_valtottak_be_a_nyugdijasok_Kosa_Lajos_almat","timestamp":"2019. június. 15. 16:14","title":"Nem váltották valóra a nyugdíjasok Kósa Lajos álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök fia egyelőre nem tagja az elit alakulatnak, ahhoz további kiképzésre van szükség, de az alapkiképzést náluk teljesítette. ","shortLead":"A miniszterelnök fia egyelőre nem tagja az elit alakulatnak, ahhoz további kiképzésre van szükség, de az alapkiképzést...","id":"20190615_Elit_alakulatnal_kapott_kikepzest_Orban_Gaspar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287b51b5-829c-46e2-beaf-093b9f85fa6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Elit_alakulatnal_kapott_kikepzest_Orban_Gaspar","timestamp":"2019. június. 15. 11:03","title":"Elit alakulatnál kapott kiképzést Orbán Gáspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mégis volt engedélye a tótkomlósi autóversenynek, csak nem az MNASZ-től. A Magyar Gyorsulási Szövetség azt közölte, ők adták ki a szükséges hozzájárulást.\r

","shortLead":"Mégis volt engedélye a tótkomlósi autóversenynek, csak nem az MNASZ-től. A Magyar Gyorsulási Szövetség azt közölte, ők...","id":"20190615_totkomlos_rali_autoverseny_baleset_serultek_engedely_mnasz_magyar_gyorsulasi_szovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee7f7de-77f4-4e48-9e56-f5b46f60a270","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_totkomlos_rali_autoverseny_baleset_serultek_engedely_mnasz_magyar_gyorsulasi_szovetseg","timestamp":"2019. június. 15. 22:29","title":"Egymásnak estek az autós szövetségek a tótkomlósi verseny után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte a lap újságírói a nép ellenségei.","shortLead":"Szerinte a lap újságírói a nép ellenségei.","id":"20190616_Trump_virtualis_hazaarulas_The_New_York_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900bf95d-4cee-4720-bcd5-65c840be19fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Trump_virtualis_hazaarulas_The_New_York_Times","timestamp":"2019. június. 16. 09:48","title":"Trump \"virtuális hazaárulással\" vádolta meg a The New York Timest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11efc28e-3f4c-470b-a03f-038639a78aec","c_author":"","category":"itthon","description":"Egy üzletre és egy szórakozóhelyre is térkövet dobott. ","shortLead":"Egy üzletre és egy szórakozóhelyre is térkövet dobott. ","id":"20190615_Trekoveket_hajigalt_uzletekre_egy_budapesti_ferfi_Balatonalmadiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11efc28e-3f4c-470b-a03f-038639a78aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82feb7ab-b445-4be0-88f7-7a2bc5e40f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Trekoveket_hajigalt_uzletekre_egy_budapesti_ferfi_Balatonalmadiban","timestamp":"2019. június. 15. 10:34","title":"Térköveket hajigált üzletekre egy budapesti férfi Balatonalmádiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A településen sok idegen, külföldi is dolgozik. ","shortLead":"A településen sok idegen, külföldi is dolgozik. ","id":"20190616_Emberi_labat_talaltak_Mezolaknal_nem_tudjak_hogy_kerult_oda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b55f9-2f3d-4f26-978e-42c8bb9aa2a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Emberi_labat_talaltak_Mezolaknal_nem_tudjak_hogy_kerult_oda","timestamp":"2019. június. 16. 20:53","title":"Emberi lábat találtak Mezőlaknál, nem tudják, hogy került oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A mentésben résztvevők kitüntetést kapnak, az áldozatok hozzátartozói és a dél-koreai utazási iroda kártérítési pert indítana. ","shortLead":"A mentésben résztvevők kitüntetést kapnak, az áldozatok hozzátartozói és a dél-koreai utazási iroda kártérítési pert...","id":"20190615_Szazmillio_forintos_karteritesi_perek_johetnek_a_Hableanykatasztrofa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036e6d14-e662-4b82-8c0b-f2357775cb00","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Szazmillio_forintos_karteritesi_perek_johetnek_a_Hableanykatasztrofa_miatt","timestamp":"2019. június. 15. 11:13","title":"Százmillió forintos kártérítési perek jöhetnek a Hableány-katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]